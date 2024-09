Dos figuras de la selección de los Países Bajos tuvieron un tenso enfrentamiento y uno abandonó la práctica: “Ahora se acabó”

La pelea entre dos figuras de la selección de Países Bajos

La selección de los Países Bajos comenzó la nueva edición de la UEFA Nations League con una amplia victoria ante Bosnia y Herzegovina por 5-2. En el Philips Stadion de la ciudad de Eindhoven, casa del PSV, el equipo que dirige Ronald Koeman mostró su poder de ataque en el inicio del Grupo 3 de la competición que nuclea a los combinados europeos.

Más allá del triunfo, el día posterior se vivió un cruce entre dos futbolistas del equipo que dirige Ronald Koeman. Los jugadores Jurrien Timber y Wout Weghorst protagonizaron un tenso enfrentamiento durante el entrenamiento de la selección neerlandesa. Las imágenes captadas durante la sesión mostraron el incidente que tuvo como protagonistas al defensor del Arsenal, de Inglaterra, y el delantero que se hizo famoso por el “andá payá bobo”, que le dijo Messi en el Mundial de Qatar.

El altercado tuvo lugar cuando Timber intentó recuperar el balón y, de manera accidental, pisó el pie de Weghorst. Esta situación generó la molestia inmediata del atacante de 32 años, quien intercambió algunas palabras con el futbolista de 23 años en medio del campo.

La situación escaló brevemente, con ambos jugadores mostrando su frustración. Timber, visiblemente afectado, se quejó de la jugada ante Koeman, mientras que Weghorst seguía expresando su enojo hasta que apareció el ex entrenador del Barcelona para mediar ante el cruce de sus dos dirigidos. “Te dije algo, les dije algo”, fue lo primero que alcanzó a decir el DT, según recogió el medio británico The Sun.

El momento en el que Timber pisa a su compañero en la práctica

Luego de eso, y mientras el gigante de casi 2 metros de altura seguía quejándose sobre lo sucedido, Koeman tuvo que darle un corte al enfrentamiento y detener la discusión con un firme: “¡Y ahora se acabó!”.

Al finalizar el entrenamiento, Weghorst abandonó el campo inmediatamente. Ofuscado por la reacción de su compañero de equipo, el atacante que ahora se transformó en jugador del Ajax se subió a una bicicleta y se fue rápidamente de las canchas de entrenamiento. Una vez que terminó la práctica, el propio Koeman aclaró más tarde que el delantero no había sufrido ninguna lesión tras el incidente.

A pesar de lo sucedido, ambos jugadores estarán disponibles para el partido del martes en el Johan Cruijff Arena, de Amsterdam, que protagonizarán los Países Bajos ante Alemania. En el estreno de la Nations League contra Bosnia, ambos futbolistas fueron suplentes en la victoria de los neerlandeses por 5-2 y Weghorst convirtió el cuarto tanto de la goleada.

Además de este altercado, hace algunos días Koeman volvió a ser noticia cuando anunció que no convocaría más a un futbolista que decidió dejar el fútbol de Europa para irse a jugar a Medio Oriente. “Steven Bergwijn se va a Arabia Saudita a los 26 años. Está claro que no tiene nada que ver con la ambición deportiva. Su etapa con la selección holandesa está cerrada... Él probablemente sabe que habría dicho esto”, fueron las palabras del entrenador sobre la decisión del jugador tras marcharse del Ajax al Al Ittihad de Benzema.

En una entrevista con el diario neerlandés De Telegraaf, Bergwijn le contestó a Koeman y se mostró decepcionado por el comentario del técnico: “Si hubiera sido un seleccionador nacional comprometido, me habría llamado a mí primero. Ahora he tenido que escucharlo por la televisión. También he vivido muchos momentos maravillosos con el seleccionador nacional, así que esto es demasiado fácil y por eso estoy decepcionado con él. Así no es como tratas a tus propios jugadores. Si continúa así, perderá toda su credibilidad”, dijo.

Wout Weghorst se fue antes que termine la práctica