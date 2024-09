Oficial: San Lorenzo presentó a Iker Muniain como nuevo refuerzo

San Lorenzo presentó a Iker Muniain como nuevo fichaje

Luego de tanta espera y expectativa, el momento llegó: Iker Muniain se convirtió en jugador de San Lorenzo tras firmar su contrato que lo unirá con el club de Boedo durante el próximo año y medio, hasta diciembre de 2025. El ídolo del Athletic de Bilbao arribó al país acompañado de su familia y se dirigió hacia las oficinas de la entidad azulgrana luego de realizarse la revisión médica para sellar su vínculo en el combinado que actualmente lidera Leandro Atilio Romagnoli.

La entidad argentina hizo oficial su contratación con un video en redes sociales, con una referencia a Isidro Lángara, un histórico referente de la historia del Ciclón que llegó en 1939 a Argentina y brilló en San Lorenzo hasta 1943.

“Vasco, llevo poco tiempo aquí, en Argentina, pero te cuento que me hablaron de tí. Me dijeron que viniste huyendo de la guerra, que dejaste a tu familia, que estabas solo, que no te conocía nadie. Me contaron que al bajar del avión te dijeron: ‘Dale que entrás’. Y en el debut metiste cuatro goles. Escuché que te aplaudían hombres de traje y corbata, que hacías crujir los tablones y que ibas a meter 110 goles en total. Así empezaste a construir tu leyenda. Sé que Boedo fue tierra de vascos y de sus tambos, hace ya mucho tiempo. Y que Boedo siempre será tu hogar. El tiempo pasó. Ya no estás solo. No huís de nada. No eres desconocido. Ahora descansas en la historia del Ciclón. Y entendí por ahí que a los vascos nos quedan historias pendientes, pero de eso me encargo yo”, narra Muniain, trazando un paralelismo con su compatriota.

“Llego ilusionado y optimista como siempre, va todo muy bien con San Lorenzo. Estoy muy feliz de estar de nuevo acá”, había comentado en los días previos a su presentación el futbolista que viene de ser campeón de la Copa del Rey con el equipo vasco la pasada temporada. El volante ofensivo ha tenido una destacada carrera en el San Mamés, donde conquistó tres títulos nacionales frente a potencias de la talla del Real Madrid y Barcelona.

El interés inicial del español era jugar en River Plate, club del cual es simpatizante. Sin embargo, ante la imposibilidad de recalar en Núñez, fue ofrecido al Ciclón, donde fue visto con buenos ojos para dar un salto de calidad dentro del plantel. Los directivos Marcelo Moretti y el entrenador Pipi Romagnoli no dudaron en iniciar negociaciones, que se concretaron la semana pasada tras una reunión en Argentina y la posterior vuelta del jugador a Europa para ultimar detalles.

“Me encanta la pasión de los argentinos por el fútbol”, manifestó el futbolista en su anterior visita a Buenos Aires. El oriundo de Pamplona (Navarra), también recalcó que ese entusiasmo lo ha “podido comprobar en primera persona” al recibir muchos saludos de aficionados durante los días vividos en la ciudad porteña.

Durante su breve aparición pública en el aeropuerto, Muniain vistió una campera negra con detalles en azul y rojo, los colores característicos del Cuervo, lo que no pasó desapercibido en los hinchas. San Lorenzo actualmente enfrenta desafíos en varios frentes, incluyendo lo deportivo, institucional y dirigencial, por lo que la incorporación de la figura internacional representa un importante refuerzo con experiencia de jerarquía que llega en un momento necesario para el equipo.

Por otro lado, las autoridades también informaron que hubo un nuevo acuerdo con Elián Irala, quien firmó una actualización de su contrato, que tendrá vigencia hasta diciembre de 2027, con una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares netos.

Tras quedar fuera de la Copa Argentina y la Copa Libertadores, ahora todos los cañones apuntan a mejorar su performance en la Liga Profesional, donde figuran en la parte baja de la tabla de posiciones con solamente 13 unidades, a 14 del líder Vélez. En su última presentación levantaron su nivel y se impusieron por 2 a 1 en su visita a Vicente López frente a Platense. Los del Pipi Romagnoli volverán a tener acción oficial el sábado 14 de septiembre, cuando reciban en el Nuevo Gasómetro al líder del certamen. Luego visitarán a Defensa y Justicia (sábado 21).