El descomunal contrato que le pagarán al cerebro más buscado de la Fórmula 1

Adrian Newey, jefe de tecnología de Red Bull, durante las prácticas del Gran Premio de Miami de Fórmula Uno F1 - Autódromo Internacional de Miami, Miami, Florida, Estados Unidos - 3 de mayo de 2024 (REUTERS/Brian Snyder)

Aston Martin pone todo para poder lograr su primera victoria en la Fórmula 1 y se reveló la impresionante suma de dinero que embolsó para seducir a Adrian Newey, el diseñador más exitoso en la historia de la F1. En las últimas horas también se supo que Ferrari, tras considerarlo, prefirió no igualar la oferta de la escudería inglesa con sede en Silverstone para evitar un conflicto con los británicos y focalizarse en su actual estructura de trabajo.

Lawrence Stroll, dueño de Aston Martin, expresó su entusiasmo respecto a la incorporación de Newey, mencionando que han mantenido conversaciones durante años. “Adrian es claramente la figura más talentosa y dotada de la Fórmula 1″, afirmó Stroll a Bloomberg. Frederic Vasseur, director del equipo de Ferrari, había obtenido el presupuesto necesario para fichar a Newey como consultor, pero finalmente la Scuderia de Maranello se centrará en mejorar su estructura interna.

Vasseur le habría propuesto a Newey trabajar como consultor y no tener que mudarse a Italia, como pasó en la época de John Barnard, quien trabajó para Ferrari entre 1987 y 1989. Fue el pionero en la caja semiautomática en la F1, pero no trabajó en Maranello sino que lo hizo en una oficina de diseño en Guildford, Inglaterra.

En tanto Aston Martin sigue armando un dream team en la parte técnica. Andy Cowell, ex jefe de motores de Mercedes, se unirá a Aston Martin como CEO. También se incorporará Enrico Cardile, ex líder del departamento de diseño de chasis de Ferrari. Este movimiento es parte del impulso del equipo para mejorar su desempeño, ya que buscan recuperarse de un decepcionante 2024, en el que no pudieron conseguir ningún podio en lo que va de la temporada a diferencia del anterior ejercicio con las ocho veces que Fernando Alonso subió a la tarima.

El magnate Lawrence Stroll no escatimó en gastos para que Aston Martin pueda vencer en la F1 (REUTERS/Issei Kato/File Photo)

Según el sitio especializado Motorsport, la oferta de Aston Martin a Newey ha sido descrita como “sustancial”, con un valor estimado en 100 millones de dólares durante tres temporadas, más bonificaciones basadas en resultados. Esta oferta fue un factor decisivo para que Newey eligiera unirse al equipo británico.

Para convencer a Newey, Stroll organizó una visita secreta a la nueva sede del equipo en Silverstone, mostrando la ambición y el potencial de Aston Martin. Según dijo a Bloomberg: “Estoy muy entusiasmado con la idea de que Adrian se una a nuestro equipo”.

En contraparte, Ferrari integrará a Loic Serra procedente de Mercedes, quien reemplazará a Cardile en la estructura técnica. Este enfoque refleja la estrategia de Ferrari de fortalecer su equipo desde adentro en lugar de participar en costosas disputas por talentos.

Newey ganó 25 Campeonatos del Mundo con autos creados por él o en los que formó parte de su desarrollo. El técnico inglés de 65 años es conocido por su éxito en el diseño de autos de F1, particularmente la actual generación de coches de Red Bull. Una vez que se confirmó su salida de la escudería austriaca, había sido vinculado inicialmente con una posible transferencia a Ferrari antes de que se concretara su fichaje por Aston Martin.