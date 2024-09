Cristiano Ronaldo reavivó el debate que instaló Mbappé: la polémica frase con la que comparó la Eurocopa con el Mundial

El encuentro que abrió el Grupo A1 de la UEFA Nations League fue histórico. No por el ajustado triunfo de Portugal sobre Croacia por 2 a 1, sino por la inolvidable actuación de Cristiano Ronaldo, quien alcanzó los 900 goles en su carrera profesional y se convirtió en el único futbolista en alcanzar dicha cifra.. El tanto, que llegó a través de un remate con un toque mortal con su derecha desde el corazón del área luego de una gran asistencia de Nuno Mendes, marcó un hito más en la notable trayectoria del jugador.

La leyenda con pasado en el fútbol europeo y que actualmente brilla en Arabia Saudita suma 900 gritos en 1238 presentaciones oficiales, con un promedio de casi 0,73 tantos por encuentro, que ha marcado con las camisetas del Sporting de Lisboa (5), Manchester United (145), Real Madrid (450), Juventus (101) y Al-Nassr (67). En tanto que con el combinado lusitano sumó 131 conquistas desde su debut en 2003.

“Me motiva disfrutar del fútbol y los récords llegan de forma natural”, remarcó el delantero en declaraciones brindadas a la TV que se encargó de la transmisión oficial del partido. En una breve entrevista, antes de dirigirse hacia los vestuarios para celebrar con sus compañeros. Pero antes de partir, dejó una sentencia controvertida con un dardo que fue directo hacia su rival de toda la vida: Lionel Messi. “Que Portugal gane la Eurocopa equivale a ganar un Mundial”, lanzó con una clara señal al último título que conquistó el astro rosarino en Medio Oriente. Y argumentó: “Ya he ganado dos títulos con Portugal que quería mucho. No me motiva eso”. Naturalmente, el debate recordó a la mirada que había manifestado Kyllian Mbappé, cuando dijo que ganar la competición continental era “más difícil” que la Copa del Mundo.

Finalmente, CR7 intentó imponer una dosis de humildad, al insistir que no persigue sus marcas individuales. “Me motiva disfrutar del fútbol y los récords llegan de forma natural”, concluyó.

El momento histórico llegó cuando el cronómetro de Halil Umut Meler llegó a los 34 minutos. Fue ese instante en que la relación tiempo y espacio se paralizó cuando Nuno Mendes envió un centro para la llegada de CR7. Todas las miradas se posaron sobre él, mientras la leyenda mantenía los ojos clavados en la pelota. Y fiel a su estilo, con un toque mortal, marcó el 2 a 0 que instaló la emoción colectiva. Cristiano Ronaldo cumplía su máximo deseo y no se conformaba. Ahora quería ir por los 1.000 de Pelé. Sus lágrimas que rodeaban su rostro y la búsqueda inmediata para dedicarle la conquista a su pareja Georgina Rodríguez culminaron la conmovedora escena en la capital portuguesa. Los simpatizantes locales celebraron con el famoso y característico Siuuu y coreó el nombre del goleador de Madeira.

De todos modos, las cifras están en constante debate, teniendo en cuenta las complicaciones para analizar las estadísticas más antiguas. Por ejemplo, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) marca que el tercer “máximo goleador de todos los tiempos” es el brasileño Pelé con 762 anotaciones, seguido por Romario (755), Ferenc Puskas (729) y Josef Bican (720). Sin embargo, la propia FIFA se metió en este debate y puso al austríaco al tope del listado de artilleros antes de que sea superado por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

En una nota publicada en el sitio oficial del máximo organismo del fútbol bajo el nombre La historia de Josef Bican aseguraron que se le “atribuyen 805 goles en 530 partidos durante su carrera”. Es decir, un promedio de 1,52 tantos por encuentro. Es un balance mejor que el del resto de las figuras internacionales. Ni siquiera O Rei, que reivindica haber gritado en 1.283 ocasiones. El mítico brasileño incluye todos los goles marcados en partidos no oficiales, pero si se aplicara la misma temaitca con Bican, su cosecha se estima en 1.468, aunque esos números son difíciles de verificar habida cuenta de su antigüedad.