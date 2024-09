La contundente respuesta de la esposa del Casemiro ante la ola de crítica por su rendimiento en el Manchester United

El jugador del Manchester United junto a Anna Mariana Casemiro. Foto: REUTERS/Amr Alfiky

El pasado fin de semana, el Liverpool se quedó con el espectáculo más destacado de la tercera semana de la Premier League. El combinado de Anfield se impuso con autoridad para sellar un contundente 3 a 0 sobre el Manchester United en Old Trafford. Y en el Teatro de los Suecños Casemiro vivió una auténtica pesadilla. El brasileño fue reemplazado en el descanso tras cometer varios errores, y luego se convirtió en uno de los principales focos de las críticas de la prensa especializada y los fanáticos.

El experimentado volante de 32 años, que llegó al elenco británico luego de un paso exitosos por el Real Madrid, no ha logrado replicar su mejor versión en las últimas semanas, lo que ha generado un descontento masivo entre los aficionados. Las redes sociales no tardaron en volverse un hervidero de comentarios negativos hacia el mediocampista, quien se instaló como una tendencia a causa de los constantes reclamos.

En medio de las críticas, la esposa del futbolista, Anna Mariana, salió en defensa de su marido en su cuenta de Instagram. A través de dos publicaciones, compartió una imagen de la vitrina repleta de trofeos que Casemiro ha acumulado a lo largo de su carrera, acompañada de un mensaje de apoyo: “Siempre fuerte”. Once títulos internacionales con el Merengue, entre los que se destacan 5 ediciones de la Champions League, forman parte de un palmarés que también cuenta con 7 conquistas domésticas con la Casa Blanca, la Copa América y el Mundial Sub 20 con su selección, la Copa Sudamericana con el San Pablo y las últimas dos alegrías que sumó con el Manchester United (La Copa de la Liga y la FA Cup).

En la misma sintonía, el entrenador Ten Hag también le dedicó unas palabras a Casemiro en rueda de prensa y reconoció que es uno de los intérpretes con más experiencia que dirigió. “Tiene más experiencia que yo, ha jugado en los dos mejores equipos del mundo. No tenemos por qué señalar a todo el mundo con el dedo. Eso no nos ayudará ahora. Cuando concedes un gol no puedes señalar sólo un error ¿Qué sentido tiene decir que Casemiro perdió el balón? Perdieron el balón porque querían ser valientes. Es parte del fútbol. No lo conviertan en algo individual”, subrayó.

Cabe recordar que en una reciente entrevista con Sky Sports, Casemiro no se mostró indiferente a las observaciones y respondió a quienes han cuestionado su desempeño. “La temporada pasada fui uno de los mejores fichajes de la Premier League, ¿ahora no valgo nada?”, se preguntó el brasileño, poniendo en evidencia la volatilidad con la que puede ser juzgado un jugador de su calibre.

El brasileño de 32 años recordó los altibajos que ha vivido durante esta temporada. “Al comienzo de la temporada me dieron el trofeo a mejor jugador del mes, los aficionados. Entonces sufrí una lesión importante, volví y me lesioné de nuevo. Ahora estoy jugando como central... Es difícil, hemos tenido lesiones, el entrenador no ha tenido a los 25 disponibles nunca. Para el club es muy difícil”, explicó.

Con respecto a su aclimatación al fútbol inglés, algunos comentaristas no han dudado en manifestar su escepticismo. Jamie Carragher, una voz influyente en los medios británicos, sugirió que quizás Casemiro debería retirarse antes de que sea demasiado tarde. Ante esto, el ex Real Madrid fue claro y directo: “Las críticas forman parte del juego y siempre he sido muy tranquilo con ellas. Cuando son críticas constructivas son bienvenidas. En el fútbol, cuando has estado diez años al máximo nivel, si bajas un poco el nivel las críticas van a venir, pero en el momento que me faltan al respeto, creo que no está bien. Ahí es cuando pierdo el respeto por esa gente”.

“Las críticas han sido irrespetuosas, así que cuando se me falta al respeto me parece preocupante y no tengo por qué respetarlo”, concluyó el experimentado futbolista, considerando que no se trata solo de un desafío físico, sino también de una exigente prueba mental y emocional.

Su llegada al Manchester United fue vista como un cambio esencial para revitalizar al club, aportando la experiencia ganada tras ocho temporadas y 18 títulos en el Real Madrid. Sin embargo, la realidad ha demostrado ser mucho más complicada.