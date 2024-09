La anécdota de Marco Pellegrino sobre su primer encuentro con Messi y el increíble detalle que lo impactó: “Andá a saber lo que valía eso”

Marco Pellegrino tuvo una destacada labor en el empate entre Independiente y River Plate en Avellaneda, por la fecha 13 de la Liga Profesional. El marcador central aprovechó las bajas por suspensión en el equipo de Julio Vaccari y cumplió con creces su titularidad a tal punto que lo eligieron como una de las figuras en el Rojo, que tuvo que aguantar un partido con diez hombres desde los once minutos por la expulsión de Santiago López.

Este lunes, el joven defensor de 22 años fue entrevistado por ESPN y contó sus sensaciones del ascenso vertiginoso que tuvo en su carrera. Vale recordar que Mateo es el hijo de entrenador de fútbol y ex futbolista Mauricio Pellegrino (su tío, Maximiliano Pellegrino, también fue futbolista profesional) y por los constantes cambios de equipos de su padre, realizó las inferiores en varios equipos europeos.

Marco Pellegrino y el sueño cuando conoció a Messi

Nacido el 22 de octubre de 2001 en Valencia, cuando su padre jugaba en dicho club de la ciudad española, se sumó en 2018 a las inferiores de Vélez Sarsfield, poco tiempo antes que su papá dirigiera al primer equipo. Debutó en el Fortín y luego de una temporada pasó a Estudiantes de La Plata y luego a Platense, hasta su transferencia al Milan de Italia. Con poco lugar en el Rossonero fue cedido al Salernitana, hasta que Independiente lo sumó en julio de este año.

Mateo Pellegrino también fue convocado por Lionel Scaloni a la selección argentina, donde cumplió su sueño de conocer a Lionel Messi. Luego de recibir varios mensajes de bienvenida, entre ellos del Cuti Romero a quien lo tiene como referente en el puesto, contó detalles del primer encuentro con La Pulga en el entrenamiento albiceleste. “Todos me recibieron muy bien, es un grupo increíble. Me acuerdo que me mandaron a entrenar el primer día, lo tenía a Messi adelante, una locura. El día día de la foto viral, yo estaba esperando el momento y cuando vi el fotógrafo cerca le pedí”.

Marco Pellegrino compartió equipo con Messi en la selección argentina

A la hora de contar una anécdota sobre ese inolvidable momento con el mejor jugador del mundo, Mateo contó un desopilante detalle que lo impactó. “Me acuerdo que hacíamos la entrada en calor, lo tenía (a Messi) delante mío y sentí un perfume que era una locura. No sé cuál era, andá a saber lo que valía eso... Es increíble Leo, mirás todo, cómo se mueve... estás entrenando pero no dejas de mirarlo a él”, confesó el marcador central de 22 años que a dijo que solo le hizo “sombra” para que no corriera ningún riesgo el capitán.

Marco Pellegrino se destacó como defensor central en su paso por Platense, donde jugó 17 partidos en el primer semestre del año antes de ser vendido al Milan por unos tres millones de euros. Una lesión en el tobillo le quitó lugar en el gigante italiano y recaló a la ciudad de Salerno, donde disputó en el Salernitana diez encuentros, cinco como titular y cinco como suplente. Tras descender con el club a segunda división, fue cedido a Independiente de Avellaneda.

Otras frases de Marco Pellegrino:

“Es un objetivo que queremos cumplir, me encantaría ganar la Copa (Argentina), creo que estamos haciendo las cosas bien. Se notan las mejoras que estamos haciendo partido a partido, y por qué no el torneo también, es largo y todavía falta. Hay que seguir por este camino porque tenemos con qué”.

“Vengo a un club con mucha historia y exigencia. Cuando se me dio la oportunidad lo hablé con mi familia y representante, y no lo dudamos. Obviamente uno viene a sumar, quiere jugar, pero estoy a disposición para cuando me toque”.

“Siempre está el sueño de jugar en Europa. Es increíble, me habló con scouting no sabía si era verdad o mentira, me dije a mi representante si esto es verdad nos vamos ya. Me sorprendió que saben todo, hasta lo más boludo. Te hacen un informe completo tuyo. Partidos, datos. Pasas el informe y luego se cerró todo”.