Fue arquitecto del éxito de Mercedes en la Fórmula 1, pero se fue para hacer resurgir a Williams: el matemático detrás de la apuesta por Colapinto

Franco Colapinto con el jefe de la escudería Williams James Vowles (@FranColapinto)

En la temporada 2022 Williams terminó décimo y último en el Campeonato Mundial de Constructores de Fórmula 1. Torcer el rumbo del equipo que otrora dominó la categoría fue el gran desafío del ingeniero James Vowles, quien dejó atrás la gloria de Mercedes, pasó a ser jefe de la escudería de Grove y en su primer año ya pudo imponer su liderazgo. Es un especialista en estrategia y se la jugó por Franco Colapinto para que corra las últimas nueve carreras del certamen.

Nacido el 20 de junio de 1979 en Felbridge, un pueblo de dos mil habitantes en West Sussex, en Inglaterra, una de las mecas de la F1, de chico se vio atrapado por la influencia del automovilismo en un país que hoy tiene la base de siete de las diez escuderías de la Máxima.

Estudió Informática en la Universidad de East Anglia, y buscó oportunidades en varios equipos de F1, con el objetivo de aplicar su experiencia matemática en la industria de las carreras; sin embargo, se encontró con el rechazo de todos ellos, ya que no requerían matemáticos en ese momento.

En cada negativa recibió la recomendación de que estudiara ingeniería e hizo caso: en 2001, obtuvo un máster en Ingeniería y Gestión del Automovilismo en la Universidad de Cranfield. contribuyó a un proyecto que ganó el Premio Prodrive a la Excelencia por diseñar un auto de carrera para la Escuela de Carreras Jim Russell, una de las más importantes del Reino Unido.

Sus primera chance en la F1 fue con el equipo BAR, que luego se convirtió en la escudería íntegra de Honda y ganaron en Hungría 2006 con Jenson Button (@jv.f1)

Siguió golpeando puertas y al poco tiempo se ganó un lugar en el equipo de F1, British American Racing (BAR). Más tarde la escuadra fue adquirida por Honda y Vowles comenzó a destacarse en la estrategia del equipo y en Hungría 2006 lograron un triunfo con Jenson Button. Una vez que los japoneses se retiraron en 2009, Ross Brawn, el cerebro de Ferrari en los años de gloria de Michael Schumacher, se mantuvo a cargo y fundó su equipo que tuvo a James como jefe de estrategia y lograron el título con el propio Button.

La estructura fue comprada por Mercedes y Vowles se convirtió en el jefe de estrategias de la escudería que ganó ocho Campeonatos Mundiales de Constructores entre 2014 y 2021 y siete de Pilotos entre 2014 y 2020. Lewis Hamilton le tiene que hacer un monumento al ingeniero inglés, que planeó de forma meticulosa cada carrera, amén de la superioridad que tuvieron los monoplazas construidos en Brackley.

Pero James decidió pegar un cambio y cuando recibió la propuesta de Williams no lo dudó. También analizó que los tiempos de gloria de Mercedes se terminaron con el dominio pleno de Red Bull y Max Verstappen en 2022. Por eso se mudó al icónico team de Grove para dar vuelta su historia.

Su llegada coincidió con la incorporación de Franco Colapinto a la academia de pilotos de Williams. Siguió muy de cerca la labor del argentino en la Fórmula 3 y junto al director deportivo, Sven Smeets, decidieron darle una chance en F1 en los tests de post temporada en Abu Dhabi, donde el pilarense no desentonó en su primer contacto con un coche de la Máxima y llegó a completar el top ten parcial.

James Vowles felicita a Lewis Hamilton tras su triunfo en Hungría 2019 (REUTERS/Lisi Niesner/File Photo)

Aunque fue su labor en la Fórmula 2 y la buena práctica libre 1 en Silverstone en F1 donde terminó a 4/10 del piloto titular Alex Albon (95 Grandes Premios de F1), las que terminaron de convencer a Vowles de las condiciones del bonaerense, cuya manager le confesó a Infobae que el sobrepaso de Franco que le permitió ganar en Imola fue “una de sus motivaciones del jefe de Williams” para darle la chance de correr las últimas nueve competencias del año.

Vowles tiene en Franco una apuesta completamente suya. Ambos comenzaron en el mismo momento en Williams. En su camino por volver a posicionar al team inglés en los primeros planos, el mensaje de promover a un piloto de “la casa” es un impacto positivo frente a los sponsors. Quiere dejar en claro que en su equipo se forman pilotos de F1 y que su academia de pilotos también es un nicho para invertir.

“Reemplazar a un piloto a mitad de temporada no es una decisión que hayamos tomado a la ligera, pero creemos que esto le da a Williams la mejor oportunidad de competir por puntos durante el resto de la temporada”, dijo Vowles sobre la salida de Logan Sargeant y la sustitución por Colapinto.

“Acabamos de traer una gran actualización al coche y necesitamos maximizar cada oportunidad de sumar puntos en una batalla de centro del campo notablemente tensa”, agregó.

Vowles sobre un Williams FW 08 de 1982, el modelo con el que Keke Rosberg fue campeón ese año (@jv.f1)

“También creemos en invertir en nuestros jóvenes pilotos en la Williams Racing Driver Academy, y Franco está teniendo una fantástica oportunidad de demostrar de lo que es capaz a lo largo de las últimas nueve rondas de la temporada”, destacó. “Sé que Franco tiene una gran velocidad y un gran potencial, y esperamos ver qué puede hacer en la Fórmula 1″, concluyó.

Este viernes, Vowles amplió sus conceptos y explicó por qué se decidieron por el argentino. “Si analizamos las opciones que teníamos, había tres sobre la mesa: Liam Lawson, Mick y Franco”, arrancó el team manager en su encuentro ante los medios en Monza, según publicó Motorsport.

“Con Liam, la posición contractual de Red Bull no habría funcionado conmigo aquí en Williams, así que no se convirtió en una opción para nosotros en esas circunstancias. Y luego es una elección difícil, realmente es entre Franco y Mick”, aseguró. Red Bull pretendió una cláusula de retorno del neozelandés quien piloto de reserva de sus equipos, y Vowles no aceptó a ese eventual escenario, según indicó el citado medio especializado.

“Mick ha mejorado mucho desde donde estaba en Haas, no hay duda de ello. Es un piloto competente que sé que tuvo su tiempo, pero ha hecho un trabajo increíble con Alpine, con Mercedes y con McLaren mientras tanto”, agregó.

“Así que la decisión era si ponemos a Mick en el coche, que creo que Mick habría hecho un buen trabajo, o invertimos en un individuo que es parte de nuestra academia que ha hecho cientos o miles de vueltas en nuestro simulador, que ha conducido el coche, y en los datos podemos ver cómo está rindiendo, dando pasos significativos”, en clara referencia a Colapinto.

Cámara a bordo con la espectacular maniobra de sobrepaso de Colapinto a Paul Aron en Imola

“Esto es en lo que creo, en lo que cree Williams y cuáles son los valores fundamentales de Williams. Williams siempre ha invertido en las nuevas generaciones de pilotos y en la juventud y de lo que he estado hablando en todo momento es de la inversión en el futuro de Williams”, destacó. “Y el futuro de Williams no es invertir en el pasado, es invertir en talento que nos permita avanzar como individuos”, subrayó. “Cuando inviertes esa cantidad de dinero en la Academia, tienes que poner tus acciones donde están tus palabras”.

Luego dejó elogió la labor del argentino en la Fórmula 2 y por qué mereció la chance de las nueve carreras en la F1 en esta temporada: “Franco está por delante de Antonelli, está por delante de Bearman en el campeonato de F2, y está en MP. Con el debido respeto a MP, no es Prema, no es ART, y está haciendo un buen trabajo”.

“Ahora, ¿creo que hemos puesto a alguien en la parte más profunda de la piscina? Absolutamente, al 100 por ciento. Pero si escuchas las propias palabras de Franco, oirás que está preparado para ello, que está preparado para el reto, y que sabe lo que tiene delante”, culminó.

Si bien Colapinto salió a darlo todo desde el primer ensayo en el Autódromo de Monza este viernes, como también indicó su representante, no tiene obligaciones de dar un resultado. Claro que estará observado por Williams, aunque el prime objetivo será poder terminar las carreras.

El camino de Franco Colapinto en la F1 recién comienza y James Vowles jugó un papel clave. Apostó por el argentino que tiene por delante de demostrar todo su potencial en el gran circo.