“No juega porque no está dando todo”: fuerte cruce público entre el entrenador de Belgrano de Córdoba y una de sus figuras

Belgrano de Córdoba está atravesando una mala racha de resultados que lo llevó a estar en la zona baja de la tabla de posiciones de la Liga Profesional, la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana e hilvanar cuatro derrotas de forma consecutiva (lleva seis cotejos sin triunfos). Durante la caída de ayer (1-0 de local ante Gimnasia La Plata) el público explotó y, entre otros reclamos, le exigió al entrenador que pusiera a Bryan Reyna, que estuvo entre los suplentes y no sumó minutos.

“Ponelo a Reyna, la puta que te parió”, le cantaron los Piratas a Juan Cruz Real, quien brindó una explosiva conferencia de prensa en la que argumentó por qué no le dio protagonismo al peruano: “Reyna tiene que entender que el fútbol argentino necesita que un jugador haga ciertas funciones en equipo. Nosotros somos un equipo que juega colectivamente. Yo lo veo toda la semana y creo que Bryan tiene que dar más, por eso no juega. No está dando el 100% y no tengo ningún problema en decirlo porque se lo he dicho a él. Entonces la gente no lo sabe”.

En la eliminación ante Athletico Paranaense de la Sudamericana, Reyna ingresó en el entretiempo pero no pudo desnivelar: “El otro día le tocó entrar y no marcó la diferencia que tenía que marcar. Los jugadores que no estén al 100% no van a jugar. No me importa lo que diga la gente en ese sentido porque no ve el día a día. Yo tengo que respetar a los que se matan por Belgrano. Él tiene que entender que acá tiene que dar un poquito más, no le alcanza con las condiciones que tiene. Por eso no jugó”.

El DT fue elevando la temperatura de su discurso y aclaró: “Prefiero poner a un pibe del club, un pibe que sienta el momento. Cuando él se disponga a dar el 100%, bueno. Mientras no lo haga, no va a jugar. Por lo menos mientras yo esté acá. Tiene que dar el 100, tiene nivel para hacerlo, pero no te alcanza con dar el 80. Tiene que ser el 100 en todo momento, en el entrenamiento, en el club, con los compañeros, todo. Así de simple, no hay otra. Entonces, para la gente que pidió a Reyna, hoy no jugó porque no está dando todo. Cuando él dé todo, posiblemente vuelva a jugar”.

Después de la conferencia de Real, fue Reyna el que tomó la palabra a través de su cuenta de Instagram y le dedicó un mensaje a los fanáticos aportando su versión: “Quiero agradecer a toda la hinchada de Belgrano por su apoyo y cariño que puedo decir es mutuo. Estoy enamorado de esta hinchada, tengo muchos sentimientos encontrados cuando escuché que gritaban mi nombre. Estoy al 100% dándolo todo para entregar mi mejor versión en la cancha. Los tiempos de Dios son perfectos y confío en que él pondrá todo en su lugar. Vine a brillar y no permitiré que nadie apague mi luz. Aguante la B”.

La situación no hizo más que exponer el mal clima entre el técnico y el futbolista de la selección peruana que disputó la última Copa América de Estados Unidos y acaba de ser llamado para la doble fecha de Eliminatorias (local de Colombia y visitante de Ecuador).

“Cuando uno va perdiendo, y de local, es normal que la gente se exprese. En eso soy muy respetuoso y estoy tranquilo. Desde que llegamos, hemos logrado el 50% de los puntos. Ahora tuvimos un bache en la semana con la Sudamericana, el partido contra Huracán que fuimos a jugar con muchos chicos y el de hoy. Soy el responsable máximo de eso. Estoy orgulloso de la forma en que se entregan los jugadores. Hace 10 días atrás, cuando jugamos el primer partido de (octavos) Sudamericana era tod9o color de rosa. Entonces es normal, entiendo y respeto a la gente”, concluyó Real.