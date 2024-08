Karim Benzema habló por primera vez tras la salida de Marcelo Gallardo de Al Ittihad: “La temporada pasada hubo muchos problemas”

El francés hizo referencia a lo que sucedió la temporada pasada

Karim Benzema, la estrella del Al Ittihad y uno de los futbolistas más mediáticos del planeta, se vio envuelto en un escándalo durante la temporada pasada al decidir no presentarse a los entrenamientos desde el 28 de diciembre de 2023. Esa ausencia prolongada generó un clima de tensión en el club saudí, que desencadenó varios eventos, como distintos cortocircuitos con el entrenador Marcelo Gallardo, quien meses más tarde terminó marchándose del club.

El delantero francés no apareció en los entrenamientos durante varios días después de una licencia. Sin dar señales durante una casi una semana, los medios saudíes no lograban detallar dónde se encontraba la estrella e incluso el técnico argentino desconocía su paradero. La situación se calmó cuando se supo que Benzema tenía autorización del club, aunque no se revelaron más detalles sobre lo sucedido.

Finalmente, el Muñeco terminó siendo despedido de Al Ittihad, una decisión motivada tanto por los irregulares resultados como por su mala relación con Benzema. Ahora, en una entrevista exclusiva con el sitio oficial de la Saudi Pro League, el delantero rompió el silencio para aclarar que lo sucedido fue algo “meramente extra-futbolístico”.

Benzema explicó: “No me gusta hablar de la temporada pasada, pero es verdad que hubo muchos problemas. No estábamos concentrados en el fútbol”. Y añadió: “Lo más importante es mirar hacia adelante, sin olvidar el pasado, y sobre todo aprender de nuestros errores. Tenemos que pensar en estos fallos para recuperarnos, y eso es lo que hicimos en la pretemporada, con muchos cambios”.

Benzema habló sobre Lauren Blanc, nuevo DT del Al Ittihad

Al mismo tiempo el ex Balón de Oro también aprovechó la entrevista para elogiar al nuevo entrenador del equipo, Laurent Blanc, quien llegó en reemplazo de Gallardo: “En Europa, Laurent Blanc es una figura muy conocida, y también en Qatar. Aquí se está conociendo su filosofía de juego. Es un estilo que empieza desde atrás y construye la acción hasta la portería contraria”,

“Es alguien con quien puedes hablar e intercambiar ideas. Para él, es igual de importante quién juega y quién no, eso es bueno para nosotros y para mí también”, añadió.

Las recientes declaraciones de Karim Benzema le dieron más fuerza a las que había realizado anteriormente el nuevo presidente del Al Ittihad, Louay Nazer, quien a finales de junio explicó en una conferencia de prensa que la salida de Gallardo fue fundamentalmente por su relación conflictiva con el delantero. “La temporada pasada, Gallardo cometió errores importantes al pedir la destitución de Karim Benzema. Esto es completamente inaceptable para el proyecto Al Ittihad. He pedido al departamento jurídico que estudie esta cuestión y se tomarán las medidas necesarias”, advirtió el dirigente.

Finalmente, Gallardo se desvinculó del club saudí y regresó a River Plate al mes siguiente para comenzar su segunda etapa con el conjunto de Núñez. Mientras tanto, en Arabia Saudita, Benzema se mostró confiado con la nueva temporada: “Yo he sentido presión desde que tengo 18 años, desde que empecé a jugar fútbol profesional, pero esa presión la transformé en ambición. Por eso puedo decir que para esta temporada yo no siento presión, yo siento ambición y esa ambición es la que me permite ser bueno en lo que hago”, aseguró el delantero.

Durante los partidos de preparación el Al Ittihad se midió ante el Inter de Milán, logrando una victoria de 2-0 con un doblete de Moussa Diaby. Según Benzema, este tipo de enfrentamientos demuestran que la liga saudí está al nivel de Europa. “Nosotros estamos aquí para rivalizar a nuestros equipos con los grandes equipos europeos, cosa que ya está pasando porque el Inter está entre los 10 mejores de Europa”, añadió al respecto.

Además, el galo reconoció que después de un posible retiro, tiene proyectos para mejorar e impulsar el fútbol de Medio Oriente. “Uno de ellos es mostrar al mundo que el país árabe tiene mucho más para brindar de lo que la gente ve”, concluyó el francés.