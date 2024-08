Mario Kempes mostró su preocupación por el presente del club donde fue leyenda y exigió cambios: “Dé un paso al costado”

El Valencia acumula, con las dos derrotas de inicio de La Liga, un total de siete partidos perdidos y dos empates desde la última vez que consiguió ganar un encuentro oficial, el pasado 15 de abril, cuando todavía peleaba por entrar en las competiciones internacionales la pasada temporada. El equipo de Rubén Baraja no logra el triunfo desde la victoria por la mínima diferencia frente al Osasuna en Pamplona, dado que después acumuló constantes decepciones frente al Betis, Barcelona (en dos ocasiones), Alavés, Real Sociedad, Girona y Celta de Vigo.

De hecho, la última vez en la que el el Equipo Che estuvo tanto tiempo sin ganar fue hace dos años, bajo el ciclo de José Bordalás, en una racha de nueve compromisos que se estiró desde el 19 de marzo (cuando le ganó al Elche) hasta el 21 de mayo de 2022 (cuando superó al Celta de Vigo). No obstante, en aquella ocasión el combinado de la Comunidad Valenciana empató seis de los nueve encuentros y sólo había perdido tres.

En este contexto, una gloria de la institución como Mario Alberto Kempes, publicó un duro mensaje que se viralizó en las redes sociales, exigiéndole al propietario del club, el multimillonario Lim, que de un paso al costado, debido a que la entidad está atravesando un presente mediocre que no se relaciona con su historia. “Me duele profundamente ver la situacion en la nos encontramos con dos partidos jugados y dos derrotas. Esto no es el Valencia que conocemos, ni el que merecemos. El Valencia es mas que un club de futbol; es una institución rica de historia y pasión, con gran un legado”, comenzó el Matador. Y de inmediato se dirigió hacia el propietario del club: “Sr. Lim le instó a asumir plenamente su responsabilidad como dueño, gestionando el club con compromiso y la dedicación que los aficionados y la historia del Valencia merecen. Si no está dispuesto a tomar las riendas de manera efectiva, le solicito de un paso al costado, permitiendo que otros con mayor pasión y visión para el club asuman el liderazgo. No podemos permitir que la grandeza de este club se pierda en la mediocridad”.

El empresario asiático, de origen en Singapur, había adquirido al Valencia en octubre de 2014 y, desde entonces, el club inició una espiral negativo que se agrava temporada a temporada. El año pasado terminó a dos puntos del descenso y viene de perder en sus primeras dos presentaciones en La Liga. “Son tiempos difíciles, no lo vamos a negar, pero no se puede permitir que la grandeza de este club se pierda en la mediocridad. El Valencia es más que un club de fútbol, es una institución rica de historia, pasión y un legado que debe ser respetado. El Valencia Club de Fútbol necesita a alguien que lo lidere, pero que esté comprometido con el éxito y con la historia”, completó el ex delantero campeón del mundo, que también conquistó la Copa del Rey, la Recopa de Europa y la Supercopa de Europa, durante los días que vistió la camiseta valenciana.

El viernes pasado, en Vigo, el Equipo Che se había adelantado con un gol de Diego López, pero los tantos de Óscar Mingueza, Iago Aspas y Fran Beltrán revirtieron el marcador y la victoria fue para el Celta, que sumó su segundo triunfo consecutivo en el inicio del torneo, algo que no ocurría desde 2016. El próximo compromiso del Valencia será el miércoles en el País Vasco, cuando se presente en el Nuevo San Mamés para buscar los tres puntos frente al Athletic de Bilbao.