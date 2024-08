El brasileño Endrick “eclipsó a Mbappé”: el gol a los diez minutos de saltar al campo con el que hizo historia en el Real Madrid

El juvenil Endrick se convirtió en el gran protagonista del triunfo del Real Madrid 3-0 ante el Valladolid por la segunda fecha de la Liga de España, que representó el debut de Kylian Mbappé con la casaca del Merengue en el estadio Santiago Bernabéu.

Un gol del uruguayo Fede Valverde, en el minuto 50 de partido, otro de Brahim Díaz, en el 88, y el estreno goleador del brasileño en el 96, le dieron los tres puntos a la Casa Blanca, que reaccionó en la segunda etapa para exhibir su jerarquía, luego de una primera parte en la que el conjunto local no dio una buena imagen. El delantero francés, la gran estrella que incorporó el campeón de la Champions League para esta temporada, aún no se halló en su nuevo hogar. En contrapartida, Endrick no esperó para dar a conocer su potencial.

El punta surgido del Palmeiras, por el que el Madrid pagó 72 millones de euros incluyendo los bonus e impuestos, ingresó por Kiki a los 86 minutos y en tiempo extra dejó su huella: recibió en el borde del área, amagó con perfilarse de zurda, pero engañó a su marcador. En consecuencia, enganchó hacia adentro, se filtró en el área y sacó un remate potente de derecha al primer palo, que vulneró la resistencia del arquero Karl Hein.

El punta celebró con fiereza su pasaje a la historia: se convirtió, con 18 años y 35 días, en el jugador más joven en marcar para el conjunto de la capital en la Liga de España. Impactante carta de presentación de un futbolista que ya dejó de ser una promesa para transformarse en una realidad.

Los sitios deportivos internacionales se quitaron el sombrero ante el sudamericano. “Eclipsó a Mbappé”, rubricó el diario Marca. “Opacó el deslucido estreno de Mbappé en el Santiago Bernabéu”, se sumó ESPN.

* Las principales acciones del triunfo del Merengue en su hogar

“Tiene un potencial muy grande, es muy potente en el golpeo en espacios reducidos, es un delantero centro muy peligroso”, lo elogió el entrenador Carlo Ancelotti. “Me debe una cena, que me lo ha dicho. Con eso me voy contento. Es un jugador que está preparado siempre, con la mente positiva y trabajando duro. Golpea con las dos piernas que rompe el balón”, ilustró Brahim Díaz en diálogo con Realmadrid TV, sobre las virtudes que ofrece el atacante, que ya jugó la Copa América con su seleccionado.

Nacido en Taguatinga, de 173 centímetros, y con un físico y movimientos similares a los del Kun Agüero o Romario, Endrick ya avisó de lo que es capaz a los diez minutos de saltar al campo en el máximo desafío de su corta carrera. Gracias al 3-0 y a su gol, Real Madrid ostenta cuatro puntos en la tabla de posiciones y el jueves 29 de agosto volverá a jugar por la tercera fecha ante Las Palmas en condición de visitante.