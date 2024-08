El Peque Schwartzman derrotó a Vilius Gaubas y se clasificó al cuadro principal del US Open

Diego Schwartzman, el último argentino en pie de los nueve que iniciaron la qualy el lunes pasado, ha logrado asegurar su lugar en el cuadro principal del US Open, tras derrotar al lituano Vilius Gaubas en sets corridos con un sólido doble 6-4, en un encuentro que duró una hora y 40 minutos.

El porteño que actualmente se encuentra en la posición 246 del ranking de la ATP y llegó en dos ocasiones a los cuartos de final del Grand Slam de Estados Unidos (2017 y 2019), ha demostrado un gran nivel con una confianza que ha ido en aumento a lo largo de toda la semana. En momentos determinantes en ambas mangas, el Peque supo inclinar la balanza a su favor con autoridad y experiencia. A pesar de que su rival remontara un 1-4 en el primer parcial, logró interrumpir la racha del lituano, ganando dos juegos consecutivos y cerrando el set a su favor.

En el segundo, el argentino de 32 años mostró su capacidad para mantenerse en la lucha. Después de verse en desventaja por 1-3, recuperó el quiebre inmediatamente y, a pesar de no poder cerrar el partido cuando estaba 5-3 arriba en el marcador, selló su victoria con su servicio en el tercer punto del encuentro.

Con esta victoria, Schwartzman suma tres triunfos consecutivos en la fase previa del torneo, tras derrotar al italiano Andrea Pellegrino y a su compatriota Thiago Agustín Tirante, sin perder un solo set en el camino. El Peque, quien debutó en el US Open en 2014, se prepara para su undécima participación consecutiva en el último Grand Slam de la temporada, que podría ser también el último de su carrera.

Los pasos del argentino fueron seguidos de cerca de su amigo personal, Ben Stiller. Es que el singlista y el artista han mantenido una relación desde hace varios años. En diciembre pasado, tras la victoria de La Scaloneta en el Mundial de Qatar, intercambiaron mensajes en los que el actor quedó impresionado por las celebraciones en Buenos Aires. “Es una locura”, comentó sobre los festejos multitudinarios en el Obelisco. “Lo conocí hace un tiempo, en 2019. Él tiene una buena relación con Rafa Nadal. En 2019 lo cruzamos en un momento cuando se estaba acreditando, le pedimos una foto y nos contó que le gustaba mucho el tenis, que iba siempre al US Open. Yo estaba con mi entrenador, con Chelita, nos sacamos una foto y nos quedamos charlando”, recordó hace un tiempo el Peque en una entrevista brindada a ESPN.

“Ese año termino perdiendo en cuartos de final con Nadal en el US Open y él estaba en el box de Rafa. Post partido alguien del equipo de Nadal le pasó mi número y ahí es donde él me escribe y me felicita por el partido, que le gustó mucho cómo fue, que lo disfrutó y nos quedamos con una relación por WhatsApp, por teléfono, buena”, detalló.

La particularidad del caso es que el propio actor lo contactó durante su última estadía en Estados Unidos para poder compartir una cena, de la cual el Peque luego compartió una foto en sus redes sociales: “Era mi ultimo día en New York, justo estaba la familia de mi novia. Estábamos tomando unos mates de mi cuñada y ahí me llega el mensaje que quería pasar a saludarnos porque nos íbamos al otro día. Le dijimos dale, nos estamos quedando en este hotel, en un rato volvemos. Y me dice bueno hay un restaurante a dos cuadras que está bueno. Fuimos a comer y nos cagamos de risa un rato. Nos contó un poco las anécdotas de las películas y todo. Él es un humorista en un montón de películas y uno espera que empiece a contar chistes y cosas, pero no, super normal. Charlamos un rato y estuvo bueno”.

EL CALENDARIO DE LOS ARGENTINOS EN EL US OPEN

Primera ronda

Francisco Comesaña vs Dominc Stricker (Suiza)

Camilo Hugo Carabelli vs Taylor Fritz (Estados Unidos)

Federico Coria vs Nuno Borges (Portugal)

Tomás Martín Etcheverry vs Giovanni Mpetshi Perricard (Francia)

Facundo Díaz Acosta vs Hugo Gaston (Francia)

Mariano Navone vs Daniel Altmaier (Alemania)

Francisco Cerúndolo vs Sebastian Ofner (Austria)

Sebastián Báez vs Luciano Darderi (Italia)

María Lourdes Carlé vs Elina Svitólina (Ucrania)

Nadia Podoroska vs Diana Shnaider (Rusia)