La dura crítica de una leyenda de Inglaterra contra Enzo Fernández por su nivel en el Chelsea: “Es intrascendente, no engaña a nadie”

El volante argentino durante el inicio de la Premier League ante el Manchester City. Foto: Reuters/Peter Cziborra

La Premier League comenzó con uno de los duelos más atractivos en el que el Manchester City se impuso por 2 a 0 frente al Chelsea en Stamford Bridge. Los goles de Erling Haaland y Kovacic marcaron la victoria del conjunto liderado por Pep Guardiola; pero más allá de la producción de los Citizens, el ex defensor de la selección de Inglaterra, Gary Neville, realizó un duro análisis sobre la actuación de Enzo Fernández, capitán de los Blues.

En la señal deportiva Sky Sports, la leyenda británica con pasado en el Manchester United no dudó en señalar al volante argentino como uno de los principales responsables del bajo rendimiento del equipo. “Presiona solo, cuando no hay nada para ganar, y después levanta sus brazos hacia sus compañeros. No engaña a nadie”, comentó. Y sus argumentos continuaron con un planteo sobre la utilidad del ex Defensa y Justicia como organizador en el sector ofensivo del combinado londinense.

“Enzo fue intrascendente como número diez. Tienes que ser el centro de todo en esa posición. Él no vuelve a cubrir los espacios, pero tampoco hace demasiado en ofensiva. Tiene que ser más útil”, insistió, sugiriendo incluso que Conor Gallagher podría desempeñar un mejor papel en esa posición. “Gallagher debe estar pensando que puede hacerlo mejor que eso”, remarcó.

Gary Neville realizó un duro análisis sobre Enzo Fernández. Foto: Reuters/Peter Cziborra

A pesar de las críticas, el entrenador de Chelsea, Enzo Maresca, salió en defensa de la figura que se consagró en el Mundial de Qatar. En la rueda de prensa posterior al partido, el estratega reconoció el liderazgo de Fernández dentro del equipo, explicando por qué fue designado capitán junto a otras figuras como Reece James. “Es uno de los capitanes de este equipo, no es el único. La razón es que puedo ver que sus compañeros lo reconocen como una referencia”, afirmó el DT.

El entrenador también abordó la polémica generada en torno al mediocampista de La Scaloneta, derivada de un video viralizado en los últimos días relacionado a los festejos con canciones dedicadas al seleccionado francés. “Todos cometemos errores. Es importante reconocer que Enzo cometió un error, lo reconoció y se acabó. Si cometes un error y lo reconoces, no vas a ser castigado de por vida”, aclaró Maresca.

Con relación al futuro, el italiano aseguró que habrá cambios en el equipo. Sobre todo después de que se confirmara el arribo de Joao Félix, a quien considera “un gran jugador con un talento innato”. El Chelsea ha desembolsado 45 millones de libras (52 millones de euros) por el astro portugués, que ya pasó, sin pena ni gloria, por el Chelsea en la segunda parte de la temporada 2022-2023.

“El club ya le conoce de hace dos años. Lo bueno de Joao es que sabemos que puede jugar en posiciones diferentes. Puede jugar por fuera, por dentro y como un nueve. Por eso lo hemos incorporado”, reconoció Maresca.

La operación de portugués con pasado en el Barcelona y el Atlético de Madrid pudo hacerse gracias a la transferencia de Conor Gallagher al Colchonero y se ha convertido en una de las opciones favoritas para el ataque de los Blues, que esperan que en los próximos días se completen las salidas de Armando Broja, Romelu Lukaku y Raheem Sterling. A pesar del pedido de Gary Neville, Enzo Fernández continuará en el equipo londinense como uno de los pilares de la mitad de la cancha. Y el próximo domingo tendrá su revancha en su visita a Wolverhampton.