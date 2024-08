El tiro de cuatro puntos: la curiosa regla que implementó la liga de básquet de Filipinas

La liga filipina hizo oficial la nueva regla con el lanzamiento de cuatro puntos.

La Asociación de Básquetbol de Filipinas (PBA) introdujo una nueva regla que revolucionó el deporte al implementar en la 49° edición de la Copa del Gobernador la línea de cuatro puntos. El encuentro entre Meralco Bots y Magnolia Hotshots marcó un antes y un después en la historia con la primera conversión a 8.23 metros de distancia del aro.

El lanzamiento de Chris Banchero, primo del jugador de Orlando Magic de la NBA, Paolo Banchero, tuvo los honores de convertir el primer tiro de cuatro puntos de la historia de la liga de básquet de Filipinas. El base de 35 años metió el balón en el aro de larga distancia en el segundo cuarto en la victoria de su equipo, los Bolts, por 99-94 el pasado domingo.

“Como dije antes, no quiero forzar un tiro de cuatro puntos solo porque es un tiro de cuatro puntos. Un tiro de tres puntos también está bien. No quiero salirme de mi camino, quiero seguir el ritmo y dejar que fluya. No quiero forzarlo”, dijo Banchero, autor del primer cuádruple de la historia. El tirador expresó luego que le pareció “divertido” jugar con la nueva línea de cuatro puntos, que se se ubica a 1.48 metros de distancia de la de triple (6.75), y que está ansioso por ver si la liga mantiene ese tan difamado marcador a largo plazo.

La medida no es completamente novedosa, ya que estuvo presente en el Juego de las Estrellas de la liga de Filipinas en 2023 e incluso en la WNBA y un All Star de la NBA, como prueba piloto, pero en el país asiático fue la primera vez que se implementó de forma oficial en una liga profesional. Desde una perspectiva analítica, esta innovación llega con muchas incógnitas. Aunque algunos jugadores como Marcio Lassiter, con un impresionante porcentaje de acierto del 54.3% en tiros de tres, podrían beneficiarse, la media de triples en la PBA durante la última temporada fue solo del 32.7%. Esto pone en duda la efectividad de los tiros desde una distancia aún mayor.

La liga de básquet de Filipinas probó con el tiro de 4 puntos en el Juego de las Estrellas de 2023 antes de lanzarlo como regla

La introducción de la línea de cuatro puntos a una distancia de 8.23 metros del aro cambiará radicalmente el estilo de juego en la PBA y el vicepresidendente de la liga, Alfrancis Chua, expresó que este cambio acelerará el ritmo del juego y hará que las defensas zonales sean más difíciles de ejecutar. El directivo anticipó en medios locales que la amenaza de un tiro de cuatro puntos abrirá espacios en la cancha, permitiendo que los jugadores se desmarquen más fácilmente y creen mejores oportunidades de anotación, además de darle una mayor presencia en los medios a una competencia que viene decayendo.

Uno de los grandes detractores de los cambios en el básquet es Gregg Popovich, quien en su momento había manifestado su fobia a la línea de cuatro puntos en un partido de San Antonio Spurs de 2023. “Espero que la liga termine con un tiro de cuatro puntos o de cinco puntos para que podamos convertirlo en un verdadero circo”, bromeó el experimentado entrenador, reflejando su desdén por la tendencia hacia el juego de larga distancia. Filipinas ya ha hecho oficial el cambio de regla. ¿Habrá nuevas otras ligas en el mundo que sigan sus pasos?