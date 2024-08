Escándalo en el Al Nassr: el sismo que se desató en el club tras el show de gestos agresivos de Cristiano Ronaldo en la caída ante Al Hilal

Los gestos de Cristiano Ronaldo a sus compañeros por la goleada en contra

El Al Nassr sufrió una derrota devastadora en la final de la Supercopa de Arabia Saudita, al perder 4-1 ante Al Hilal. Este resultado ha puesto bajo el reflector al entrenador Luis Castro y desencadenó una serie de especulaciones respecto a su continuidad en el equipo. Cristiano Ronaldo, quien anotó el único gol de su equipo, no pudo ocultar su frustración durante el partido, llegando a realizar gestos agresivos hacia sus compañeros.

La leyenda portuguesa, de 39 años, exteriorizó su frustración luego de que Al-Hilal anotara cuatro goles en apenas dieciocho minutos. Fue tan evidente que mostró enfáticamente su descontento hacia la defensa del equipo, que no pudo contener a los atacantes adversarios.

El portugués Sergej Milinkovic-Savic empató el juego al minuto 55, lo que fue seguido por un doblete del serbio Aleksandar Mitrovic. El brasileño Malcom aseguró la victoria para Al-Hilal con un cuarto gol, dejando a Al-Nassr sin opciones de remontar. Khalid Alolyan capturó la furia de CR7 la difundió a través de su cuenta de X (ex Twitter).

Primero, juntó sus manospalmasjunto a su cabeza, indicando que sus compañeros se habían dormido. Luego, ilustró con sus manos que les faltaban agallas y que habían sentido miedo ante un contrincante que le viene poniendo las cosas difíciles desde que desembarcó en Arabia Saudita.

Es que el Al Hilal dirigido por Jorge Jesus, que espera por el regreso de Neymar tras su lesión, ya había derrotado al Al Nassr en la Supercopa 2023, en la final de la Copa del Rey de Campeones 2023/24 y, en el torneo local, no triunfa en los últimos 5 duelos con tres derrotas sin marcar goles (4-0, 3-0 y 2-0) y dos empates. La peor pesadilla para CR7, que ganó su único trofeo contra ese contendiente (Campeonato de Clubes Árabes 2023).

Encima, mientras el partido se acercaba a su fin, los aficionados de Al-Hilal comenzaron a corear el nombre de Lionel Messi en una clara provocación a Ronaldo. “¡Messi, Messi, Messi!”, fueron los cánticos de los fanáticos, en medio de la celebración por la victoria. En redes, también llamó la atención que el atacante ex Real Madrid y Manchester United tocó el trofeo antes del inicio del partido, una práctica poco usual teniendo en cuenta las supersticiones que suelen sobrevolar al mundo del fútbol.

Ambos equipos se miden en la definición del torneo

Ahora, ante el pobre desempeño, la falta de reacción y los cortocircuitos que quedaron en evidencia en los videos de los gestos del portugués, el ex entrenador del Porto y el Botafogo quedó totalmente desdibujado.

Antonio Teixeira, representante de Castro, comentó a Al-Riyadhiyah: “No se nos informó nada sobre no continuar. Castro tiene pasión por lograr campeonatos con el equipo durante la nueva temporada y no tuvo éxito en la Supercopa, pero no sé nada de los demás y si quieren lograr campeonatos o no”.

Con la nueva temporada de la Saudi Pro League a punto de comenzar, las discusiones sobre el futuro de Castro se intensifican. El primer partido de Al-Nassr contra Al-Raed está programado para el jueves, y aún queda la incógnita de quién estará al mando del equipo.