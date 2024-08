Murió el reconocido piloto de carreras de tierra Scott Bloomquist: estrelló su avión contra un granero

Scott Bloomquist, una figura icónica en las carreras de Dirt Late Model, muere en un accidente aéreo en Tennessee (Getty Images)

Scott Bloomquist, una leyenda indiscutible en el mundo de las carreras de tierra DIRT Late Model, encontró un trágico final cuando su avión vintage se estrelló en la mañana del viernes cerca de su hogar en Tennessee. El piloto de 60 años, conocido no solo por su destreza en la pista, sino también por su pasión por la aviación, volaba su Piper Cub J3C-65 de 1938, cuando la tragedia se desató en su propia casa.

Eran las 7:50 a.m. cuando se reportó un incendio y columnas de humo negro ascendiendo desde la finca de Bloomquist, ubicada en la tranquila comunidad de Mooresburg. Las autoridades, al llegar, confirmaron lo peor: Bloomquist, único ocupante de la aeronave, había perdido la vida en el impacto contra su granero. Según registros de la Administración Federal de Aviación, el piloto no contaba con licencia vigente, y el avión no había sido registrado desde 2012.

Reid Millard, también piloto y amigo cercano, se convirtió en el mensajero de la tragedia al compartir la noticia con la comunidad de Dirt Late Model en Facebook: “Scott fue un gran amigo, no solo para mí, sino para toda la comunidad de carreras Dirt Late Model. Esta mañana, mientras volaba, sufrió un accidente en la granja de la familia Bloomquist. Aún están en la escena los bomberos y la policía”.

La Administración Federal de Aviación confirmó que Scott Bloomquist no tenía licencia vigente para volar (Getty Images)

Bloomquist, de 60 años, no solo era uno de los pilotos más exitosos en la historia de las carreras de tierra, sino también un aviador apasionado. Sin embargo, sus habilidades en el aire no pudieron evitar lo inevitable. La aeronave se estrelló contra un granero en su propiedad, ubicada en el número 209 de Brooks Road, y el humo negro que se elevaba hacia el cielo fue la señal inequívoca de que algo había salido terriblemente mal.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) confirmó lo que muchos temían: Bloomquist no tenía licencia para volar y su avión no había sido registrado desde 2012.

Cómo fue la carrera de Scott Bloomquist

La carrera de Scott Bloomquist comenzó con la promesa de un joven prodigio. En 1980, con solo 16 años, se subió al auto que su padre le había dado y pisó el acelerador en el Corona Raceway en California. Fue allí donde empezó a cimentar su leyenda, ganando carreras y, eventualmente, el campeonato de la pista en 1982. Pero su hambre de éxito no se detuvo en los circuitos locales. En 1983, se trasladó a Mooresburg para trabajar en la granja de su padre y comenzó a competir en carreras con premios más sustanciosos, ganándose rápidamente una reputación en la región.

Scott Bloomquist comenzó su carrera en las pistas de carreras en California, construyendo una destacada trayectoria (Getty Images)

En la década de 1980, Bloomquist ya era una figura reconocida en el Kingsport Speedway, pero fue en 1988 cuando su nombre se inscribió para siempre en la historia del automovilismo al ganar por primera vez la prestigiosa World 100 en el Eldora Speedway. Repitió la hazaña en 1990, consolidando su estatus de leyenda. Pero estos logros fueron solo el comienzo de una carrera que desafió las expectativas y rompió récords una y otra vez.

Entre sus muchos títulos se destacan el campeonato de la World of Outlaws Late Model Series en 2004, y los campeonatos de la Lucas Oil Late Model Dirt Series en 2009, 2010 y 2016. Además, fue campeón de la Hav-A-Tampa Dirt Late Model Series en 1994, 1995, 1998 y 2000, ganando un total de cinco títulos en esta serie. Sus victorias en la Dirt Late Model Dream sumaron ocho, y su nombre figura entre los ganadores del Blue-Gray 100 en cuatro ocasiones.

Pero Scott Bloomquist no se limitó a las carreras de tierra. En 1991, se aventuró en la ARCA Menards Series, una de las series menores de NASCAR, participando en tres carreras con un promedio de finalización de 29.7. Tres años después, compitió en dos carreras de la NASCAR Southeast Series, logrando finalizar en el top cinco en ambas ocasiones. Finalmente, en 2013, hizo una aparición en la Craftsman Truck Series de NASCAR con el equipo de Kyle Busch Motorsports.

Bloomquist también compitió en la ARCA Menards Series y en la NASCAR Southeast Series, expandiendo su legado (Getty Images)

Bloomquist era un hombre de múltiples pasiones. La aviación era una de ellas, una afición que compartía con su padre, quien le enseñó a volar desde joven. “Aprendí a volar antes de aprender a conducir un auto”, solía decir con una sonrisa. En su colección de aviones, Bloomquist tenía auténticas joyas históricas, desde un avión de entrenamiento de la Segunda Guerra Mundial hasta un biplano Fokker, sin olvidar el Rumpler utilizado en la película Lawrence de Arabia.

Georgette Bloomquist, su madre, su hermana y su hija Ariel, junto a toda la comunidad de carreras, hoy lloran la pérdida de un hombre cuyo espíritu indomable parecía invencible. Las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida y homenajes, destacando el impacto que Scott tuvo en la vida de tantos. “Uno de los días más tristes en la historia de las carreras de tierra”, “Un personaje genial y una leyenda”, y “Increíble... mis oraciones van para Ariel y toda la familia Bloomquist”, fueron solo algunos de los cientos de mensajes que expresaban el dolor colectivo.