Ramón Sosa no jugará para Talleres en la serie de Libertadores ante River: cerró su fichaje con un club de la Premier League

Ramón Sosa, con un pie afuera de Talleres y a punto de llegar a la Premier League (Crédito: AFP)

Hasta hace algunas horas, el futuro profesional de Ramón Sosa estaba en veremos. El delantero de Talleres de Córdoba y la selección paraguaya había estado cerca de desembarcar en Newcastle en este mercado, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y -a través de un comunicado- la entidad cordobesa informó que el atacante de 24 años iba a permanecer en la institución y estaría a disposición del cuerpo técnico en la serie de octavos de final de Copa Libertadores ante River. Sin embargo, finalmente la estrella de la T se marcharía a la Premier League.

Medios ingleses informaron que hay acuerdo total entre Talleres y Nottingham Forest por la transferencia en 11 millones de libras esterlinas (unos 14 millones de dólares) y que en los próximos días el paraguayo viajará a Inglaterra para someterse a los estudios médicos. El entrenador portugués Nuno Espírito Santo le levantó el pulgar al internacional guaraní para nutrir a su línea ofensiva de cara a la próxima temporada con los Rojos del Bosque.

“Forest confía en llegar a un acuerdo con el club argentino Talleres por Sosa, de 24 años, después de semanas de prolongadas negociaciones y espera cerrar un trato antes del primer partido de la temporada contra el Bournemouth. Nuno ha estado decidido a agregar más amplitud a su equipo antes de su primera temporada completa al mando y Sosa es considerado un talento genuinamente emocionante”, detalló The Telegraph en su web.

Sosa tiene las valijas armadas: firmaría en Nottingham Forest de Inglaterra (@fotobairesarg)

A esta versión dio cuenta Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases europeos, quien por medio de su cuenta de X expresó: “Acuerdo casi cerrado con Nottingham Forest por £11 millones, trabajando en los pasos formales”. Mientras tanto, Nuno adelantó que buscará reforzar su plantilla con otro delantero que sirva como alternativa al neozelandés Chris Wood y al nigeriano Taiwo Awoniyi: uno de los que figura en carpeta es el mexicano del Feyenoord Santiago Giménez. Este sábado (a partir de las 11, hora argentina), el Forest abrirá la temporada como local frente a Bournemouth.

“Informamos que nuestro jugador Ramón Sosa vuelve a estar a disposición del cuerpo técnico al no haberse llegado a un acuerdo de transferencia”, fue lo que había aclarado oficialmente Talleres al mismo tiempo que dio cuenta de las varias consultas desde el extranjero que llegaron por el ex Gimnasia La Plata tras su participación en la Copa América con su seleccionado nacional. “Avanzadas las conversaciones se puso un plazo máximo para completar la negociación y no seguir dilatando la situación que, de no resolverse, nos perjudica gravemente a todos”, añadieron.

No obstante, Sosa no llegó a ser tenido en cuenta por Walter Ribonetto para ninguno de los compromisos de este semestre ya que permaneció apartado del resto del plantel profesional trabajando bajo un esquema personalizado a la espera de novedades por su venta, que finalmente se efectuaría en estas horas.

Mañana, a partir de las 21:30, Talleres abrirá su serie de octavos de final de Copa Libertadores contra River en el estadio Mario Alberto Kempes. La llave se cerrará el próximo miércoles 21 de agosto en el estadio Monumental (en mismo horario). Al tanto de la sensible baja que sufrirá el equipo, Talleres se movió rápido y cerró como refuerzo a Matías Esquivel, ex futbolista de Lanús que jugó en el Mamelodi Sundowns de la Liga Premier de Sudáfrica en la última temporada. El Chino ya había tenido un paso por la T a préstamo en 2022.