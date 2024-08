La nadadora paraguaya Luana Alonso reveló que una megaestrella del fútbol buscó seducirla por Instagram: “Me tiró un DM”

La nadadora paraguaya Luana Alonso reveló que Neymar buscó seducirla por Instagram

Luana Alonso se ha convertido en el foco de atención en los Juegos Olímpicos de París 2024 tras ser eliminada en las competencias y anunciar su retiro de la natación. La atleta paraguaya de 20 años no solo ha levantado olas en la piscina, sino también en redes sociales, donde aumentó su popularidad hasta alcanzar los 840 mil seguidores en Instagram.

En medio de su creciente fama, surgieron polémicas declaraciones sobre un supuesto contacto con la superestrella del fútbol Neymar. La revelación llegó en una entrevista con el programa Aire de Todos en el medio paraguayo GEN, donde Alonso comentó que después de recibir un “like” en una de sus publicaciones, Neymar le envió un mensaje privado. “Me tiró un DM”, aceptó Luana, aunque prefirió no profundizar mucho más en el contenido del mensaje, agregando: “Hasta ahí puedo decir”.

Lo curioso del intercambio es que la nadadora admitió haber tardado en responder: “Respondí tarde. No me llegó el mensaje, quedó en solicitudes”, explicó. “Dos semanas después le contesté y me volvió a responder”, reconoció, sin ofrecer más detalles sobre el contenido de estos mensajes que recibió hace dos años.

Luana Alonso comenzó a destacar en el ámbito deportivo después de una carrera prometedora que la llevó a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque no logró clasificarse para las finales en su disciplina. Desde entonces, ha trabajado intensamente para mejorar y llegar a París con una mejor preparación. Sin embargo, al no obtener los resultados esperados, decidió retirarse de la natación competitiva, una decisión que sorprendió a muchos de sus seguidores y colegas. En palabras de Alonso: “Sentí que era el momento adecuado para cerrar este capítulo de mi vida. La natación me ha dado mucho, pero también es tiempo de explorar nuevas oportunidades”.

El contexto en la Villa Olímpica se ha tornado complicado para la atleta, conforme se ha visto envuelta en controversias no solo por su rendimiento deportivo sino también por su vida personal. Todo comenzó cuando al ser eliminada de la competencia decidió conocer Disneyland, situación que fue considerada una falta de respeto y violaba las normas de la delegación.

“Su presencia está creando un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay. Le agradecemos que proceda conforme a lo que se le indica, ya que ha sido por su propia voluntad que no ha pernoctado en la Villa de Atletas”, expresó mediante un comunicado la jefa de misión del Comité Olímpico de Paraguay, Larissa Schaerer. Tras ello, Luana Alonso salió a aclarar que no había sido expulsada de la Villa Olímpica como se informó y desmintió los trascendidos que indicaban que el COP le había pedido que se retirara porque “distraía a los atletas”.

Así lo indicó el diario británico Daily Mail en uno de sus artículos. “Una de las competidoras más glamorosas de los Juegos Olímpicos fue expulsada de la Villa de los Atletas después de ser acusada de distraer a otros competidores con su escasa ropa y de sociabilizar con otros atletas. La deslumbrante rubia de 20 años, que perdió su evento el primer día de competencia, fue vista caminando con su propia vestimenta en lugar del uniforme oficial proporcionado por los jefes del equipo paraguayo”. También informaron que fue vista hoteles, boutiques y restaurantes de lujo en la capital francesa.

Luana Alonso desmintió las acusaciones

“Solo quería aclarar que nunca me sacaron o me expulsaron de ningún lado. Dejen de difundir información falsa”, aseguró Alonso en una stories de Instagram. “No quiero dar ningún comunicado, pero tampoco voy a dejar que mentiras me afecten”, agregó a sus casi 882 mil seguidores.

Sin embargo, Camilo Pérez, el Presidente del Comité Olímpico paraguayo declaró lo contrario y aseguró que fue él quien respaldó la decisión de solicitarle a la nadadora que se retirara de la Villa Olímpica. “Le pedimos a Larissa que conversara con ella y le pidiera que por favor se retire porque ya no era parte de la delegación”, dijo el dirigente en relación al mensaje de correo que le envió la ex tenista y actualmente jefa de misión del Comité Olímpico de Paraguay, Larissa Schearer.

A raíz de ello, en una de sus últimas declaraciones, Luana volvió a generar polémica al expresar que quiere representar a los Estados Unidos. “Quiero representar a otro país. Yo le quiero representar más a Estados Unidos”, afirmó en una transmisión en vivo en Instagram. Y agregó: “En vez de apoyar y decir ‘pucha, confiamos en los deportistas’, no tipo ‘vos te vas por universalidad, ni nos importa’. Por eso no da gusto representarle a Paraguay y si es por mí, volvería a la universidad”. Vale recordar que Alonso es estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Southern Methodist en Dallas.

Neymar, por su parte, no se ha manifestado públicamente sobre el supuesto contacto y continúa con la recuperación de su lesión. A días de cumplirse 10 meses de la “rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco” de su pierna izquierda en un encuentro con su selección, el brasileño intenta llegar a punto para la nueva temporada con el Al Hilal de Arabia Saudita.

