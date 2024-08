La corredora polaca que es furor en París 2024 por sus exuberantes tatuajes: el peculiar saludo que se volvió viral

El peculiar saludo de la polaca Ewa Swoboda que se volvió viral en París 2024

Ewa Swoboda, una de las atletas más destacadas en el mundo del atletismo, causó furor en redes sociales tras su participación en una reciente competencia en los Juegos Olímpicos de París 2024. Durante una prueba de velocidad, Swoboda realizó un peculiar gesto ante las cámaras: tras hacer un saludo militar hacia la derecha, se detuvo, mostró un gesto de arrepentimiento y repitió el saludo, esta vez hacia la izquierda.

Este inusual comportamiento de la velocista polaca provocó una ola de reacciones en Internet. Algunos usuarios especularon acerca de las razones detrás del cambio de dirección del saludo, y muchos de ellos señalaron que saludar con la mano derecha es típico de los militares: “Saludar con la derecha es para militares. Ella se dio cuenta de su error y luego saludó con la izquierda, que es el saludo civil”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales para explicar la diferencia.

Nacida el 26 de julio de 1997 en Żory, Polonia, Swoboda se ha consolidado como una fuerza imponente en las pruebas de 60 y 100 metros planos en el ámbito internacional del atletismo. Desde sus inicios en la escena del atletismo juvenil, Ewa ha mostrado un rendimiento superior que le ha valido múltiples reconocimientos. Uno de sus primeros logros significativos fue su participación en el Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo de 2015, donde logró una medalla de bronce en los 100 metros planos, marcando el comienzo de una carrera prometedora.

En el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de 2024, Swoboda se colgó una medalla de plata, ratificando aún más su posición entre las mejores del mundo en su disciplina. Además, su desempeño en el Campeonato Europeo de Atletismo fue sobresaliente, donde obtuvo dos medallas de plata en los años 2022 y 2024. En el Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta, acumula un total de tres medallas ganadas entre los años 2017 y 2023.

No obstante, uno de sus hitos más notables ocurrió en los Juegos Europeos de Cracovia 2023, donde Ewa Swoboda se convirtió en una auténtica estrella al ganar dos medallas: una de oro en los 100 metros y una de plata en el relevo 4 × 100 metros. Este triunfo consolidó aún más su estatus como una de las atletas más importantes del continente europeo y la proyectó al estrellato internacional.

Ewa Swoboda también ha sorprendido en el mundo del atletismo por sus exuberantes tatuajes que no pasaron desapercibidos tampoco en los Juegos Olímpicos de París 2024. Fue tal el alcance mediático que alcanzó la deportista polaca a lo largo de su carrera que semanas atrás compartió su felicidad por tener su propia Barbie.

“Tan feliz de que Barbie reconociera mi historia y me honrara junto a otros 8 atletas increíbles de todo el mundo para la Barbie Role Model. ¡Todavía no puedo creer esto! Cuando era niña jugaba con muñecas y ahora tengo mi propia muñeca Barbie que se parece a mí, la única en el mundo. Quiero que mi historia muestre que siempre vale la pena ser tú mismo. No tienes que estar a la altura de las expectativas de nadie ni ajustarte a marcos impuestos para alcanzar tus metas. Todo el mundo tiene derecho a expresarnos a nuestra manera. ¡Gracias Barbie!”, publicó en su cuenta de Instagram, logrando más de 133 mil likes y cientos de comentarios.

Juegos Olímpicos de París 2024 - Atletismo - 100m femeninos semifinal 1 - Stade de France, Saint-Denis, Francia - 3 de agosto de 2024. Los tatuajes en las piernas de Ewa Swoboda de Polonia son fotografiados antes del inicio de la carrera

Juegos Olímpicos de París 2024 - Atletismo - Semifinal 1 de 100m femeninos - Stade de France, Saint-Denis, Francia - 3 de agosto de 2024. Ewa Swoboda de Polonia y Mujinga Kambundji de Suiza reaccionan después de su semifinal

Juegos Olímpicos de París 2024 - Atletismo - 100 metros femeninos Ronda 1 - Stade de France, Saint-Denis, Francia - 02 de agosto de 2024. Ewa Swoboda de Polonia en acción durante la serie 5

París 2024 Juegos Olímpicos - Atletismo - 100m femeninos Ronda 1 - Stade de France, Saint-Denis, Francia - 02 de agosto de 2024. Ewa Swoboda de Polonia reacciona después de ganar la serie 5

París 2024 Juegos Olímpicos - Atletismo - 100m femenino Ronda 1 - Stade de France, Saint-Denis, Francia - 02 de agosto de 2024. Ewa Swoboda de Polonia celebra ganar la serie 5

Juegos Olímpicos de París 2024 - Atletismo - 100m mujeres Ronda 1 - Stade de France, Saint-Denis, Francia - 2 de agosto de 2024. Ewa Swoboda de Polonia cruza la línea de meta para ganar el heat 5

París 2024 Olimpiadas - Atletismo - 100m femenino Ronda 1 - Stade de France, Saint-Denis, Francia - 2 de agosto de 2024. Ewa Swoboda de Polonia celebra ganar la quinta serie con Mariandree Chacon de Guatemala

París 2024 Juegos Olímpicos - Atletismo - Ronda 1 de 100 metros femeninos - Stade de France, Saint-Denis, Francia - 02 de agosto de 2024. Ewa Swoboda de Polonia y Dina Asher-Smith de Gran Bretaña en acción durante las eliminatorias

Juegos Olímpicos de París 2024 - Atletismo - 100 m femeninos Ronda 1 - Stade de France, Saint-Denis, Francia - 2 de agosto de 2024. Ewa Swoboda de Polonia cruza la línea de meta para ganar la serie 5, seguida por Dina Asher-Smith de Gran Bretaña

Atletismo - Campeonato Europeo de Atletismo - Stadio Olimpico, Roma, Italia - 11 de junio de 2024 Ewa Swoboda de Polonia reacciona después de la serie de relevos 4x100m femeninos

Atletismo - Campeonato Mundial de Atletismo - Final femenina de 100 m - Centro Nacional de Atletismo, Budapest, Hungría - 21 de agosto de 2023. Ewa Swoboda de Polonia reacciona después de terminar en sexto lugar tras la carrera

Atletismo - Campeonato Mundial de Atletismo - 100 m femeninos - Centro Nacional de Atletismo, Budapest, Hungría - 20 de agosto de 2023 Ewa Swoboda de Polonia celebra después de ganar la serie 3

Atletismo - Campeonato Mundial de Atletismo - Eliminatorias de 100m Femenino - Centro Nacional de Atletismo, Budapest, Hungría - 20 de agosto de 2023. Ewa Swoboda de Polonia reacciona después de ganar la eliminatoria 3

Atletismo - Campeonato Mundial de Atletismo - Eliminatorias femeninas de 100 m - Centro Nacional de Atletismo, Budapest, Hungría - 20 de agosto de 2023 Ewa Swoboda de Polonia observa antes del comienzo de la tercera eliminatoria

Juegos Europeos - Atletismo - Estadio Silesia, Chorzow, Polonia - 23 de junio de 2023 Ewa Swoboda de Polonia celebra ganar los 100m femeninos, Primera División, Serie A

Con imágenes de REUTERS.