De la preocupación por el empate de Boca ante Barracas Central al mensaje de despedida a Equi Fernández: 7 frases de Diego Martínez

Boca Juniors empató 1-1 con Barracas Central en un partido disputado en La Bombonera, dejando un sabor agridulce en el entrenador del equipo, Diego Martínez. En conferencia de prensa, el DT ofreció un análisis profundo y autocrítico de la actuación de su equipo, y además abordó la venta de dos jóvenes promesas al fútbol internacional.

En cuanto al análisis del partido, Martínez expresó: “Fue un partido donde no pudimos tener el control del partido como buscamos tenerlo”. A pesar de generar múltiples oportunidades de gol, Boca Juniors no consiguió imponer su estilo de juego en el campo. “Por la cantidad de situaciones y claridad en ellas, merecíamos ganar, pero por el desarrollo y el control del partido no fue claro como nos gusta, así que termina siendo un empate que suma un punto, pero pienso que perdemos más dos de lo que sumamos”.

El técnico también aprovechó para destacar el rendimiento de Changuito Zeballos, a quien se ha estado manejando con cautela debido a su reciente retorno de una lesión grave. “Es lógico que lo tenemos que ir dosificando y cuidando,” comentó. Asimismo, aseguró que Zeballos mostró un desempeño destacado en su posición natural sobre la banda, aunque aún no está del todo cómodo jugando entre líneas. “En banda desniveló, tuvo situaciones claras y se sintió cómodo,” añadió.

Respecto a los refuerzos, Martínez confirmó la llegada de Nacho Miramón de Gimnasia y Esgrima La Plata y destacó su importancia para recuperar el control y equilibrio en el juego: “Estamos seguros de que nos va a ayudar mucho para volver a encontrar ese juego que nos gusta tener”. Además, enfatizó el buen rendimiento del arquero de Barracas Central, Sebastián Moyano, quien tuvo una gran actuación durante el partido.

Profundizando en la salida de jugadores, Martínez se mostró emocional al hablar sobre la venta de Ezequiel Fernández y Luca Langoni. Equi se va al fútbol de Arabia Saudita ejecutando la cláusula de salida en 20 millones de dólares, mientras que Luca fue vendido al New England Revolution de la MLS en Estados Unidos. “Es difícil reemplazar por sus características y espero que puedan seguir creciendo como futbolistas,” comentó en referencia a Fernández, remarcando su evolución significativa durante su tiempo en Tigre.

“Me toca conocerlos de muy chico, son sensaciones encontradas. Luca lo tomaba como una buena posibilidad y eso tiene que ver con poder salir un poco de Luquita y transformarse en Luca, en un jugador más completo. Equi es algo similar. Futbolísticamente hablando vamos a perder un jugador muy importante. Es difícil reemplazarlo por sus características y espero que puedan seguir creciendo como futbolistas. Con Equi compartí dos momentos muy importantes en su carrera como el paso que tuvo en Tigre, donde creció mucho y se transformó en el jugador que en estos siete meses volvimos a disfrutar. Es un futbolista que tiene mucho por crecer y darle al fútbol, como Luca”, agregó.

El entrenador también resaltó que Kevin Zenón y Cristian Medina regresarán tras su estadía en la selección argentina en los Juegos Olímpicos: “Creemos que están llegando esta noche, a la vuelta de los entrenamientos hablaré con ellos para ver cómo están. Es importante tenerlos para poder tener más control y variantes”.

Otro punto relevante fue la ausencia de Pol Fernández en el equipo, por acumulación de amarillas: “Es un jugador importantísimo para esa parte del mediocampo. Me gustó la voracidad que tuvimos para buscar situaciones de gol, la cantidad de situaciones que generamos pero no me gustó que no tuvimos el control del partido,” declaró Martínez.

Sobre la situación de Marcos Rojo, quien viene recuperándose de una molestia muscular y se perdió el juego ante Barracas Central, Martínez se mostró entusiasmado en contar con él para el partido ante Cruzeiro por la Copa Sudamericana, el próximo 15 de agosto en La Bombonera por la ida de los octavos de final: “Esperemos que pueda llegar,” finalizó.