La frase de Javier Mascherano sobre su futuro en la selección argentina tras la eliminación en los Juegos Olímpicos

Javier Mascherano habló tras la eliminación de Argentina de los Juegos Olímpicos

La selección argentina cayó 1-0 ante Francia en Burdeos y se marchó de los Juegos Olímpicos de París 2024 en los cuartos de final. La Albiceleste se encontró por detrás en el resultado a los cuatro minutos de partido por el gol de Jean-Philippe Mateta y no tuvo posibilidades de revertir el marcador ante un rival que sueña con repetir el oro logrado hace 40 años en Los Ángeles 1984.

Finalizado el compromiso, el entrenador de la Celeste y Blanca, Javier Mascherano, manifestó sus sensaciones por el adiós anticipado de un conjunto que aspiraba a la lucha por medallas. “Duele mucho porque teníamos la ilusión de que este equipo pueda llegar lejos”, contó.

En charla con TyC Sports, el periodista de la señal deportiva, Gastón Edul, le consultó: “El año que viene está el Mundial Sub 20 en Chile. ¿Qué planes tenés a futuro?”. Frente a esto, Masche declaró: “Ahora, ir al hotel y tratar de digerir esta derrota. ¿Si la digiero de manera distinta a otras derrotas? Sí, claramente uno se va golpeando la cabeza contra la pared varias veces”.

El Jefecito manifestó su lamento por esta caída que lo apartó del choque ante Egipto en semifinales: “Estábamos muy ilusionados, creíamos que estaban las condiciones dadas y el equipo nos hacía sentir que estábamos para llegar lejos. La realidad es que no hay ningún reproche con los chicos. Estoy totalmente agradecido a los tres mayores que nos vinieron a dar una mano. A los menores que siempre estuvieron bien predispuestos, a todos los que han luchado con los clubes para poder estar, a los que no a último momento también estoy agradecido porque sé la fuerza que hicieron para estar y a los chicos que nos clasificaron en enero y febrero”.

A continuación, analizó el compromiso ante Les Bleus en el Estadio Matmut Atlantique: “Es difícil sacar una conclusión en caliente. Creo que faltó el gol. Nos costó en los primeros 15 minutos, sobretodo por el gol tempranero, pero después el equipo empezó a sentirse cómodo. Nos sacamos un poco de encima el nerviosismo. Después fue prácticamente todo nuestro. Es difícil entender un partido como el de hoy, donde prácticamente nos llegaron poco y nada y nosotros tuvimos unas cuantas situaciones para empatar.

Compacto Argentina-Francia

“No es nada nuevo lo que me tocó vivir hoy. El fútbol tiene estas cosas. A veces, hacés todo para ganarlo, hicimos méritos para no perderlo. Sin embargo, nos quedamos con las manos vacías. Tiene que ver con este deporte que, a veces, es tan lindo y a veces es horrible. Tengo la tranquilidad de haber jugado hasta el último segundo como tiene que hacerlo la selección argentina, yendo a buscarlo, generando situaciones, tomando riesgos, que finalmente es lo que tratamos de inculcarle a los jugadores”, relató.

En este sentido, expresó que pudo plasmar su idea de juego con este plantel: “No tengo ninguna duda de eso. Jugamos todos los partidos siendo protagonistas. Inclusive también el primero contra Marruecos. En todos generamos más situaciones que el rival, pero el fútbol no entiende de merecimientos y nos toca irnos a casa”.

Por último, explicó las modificaciones que realizó para medirse a Francia: “Los cambios nos dieron resultados durante todo el torneo y siempre mejoraron al equipo. La idea era controlar a sus dos puntas con un lateral más bajo, que lo hizo Bruno (Amione) en el primer tiempo. Después lo cambiamos cuando entró Julio (Soler), que ya venía cargado de los tres partidos y se nos termina lesionando a mitad del segundo tiempo. Intentamos buscar la profundidad de Kevin (Zenón) y Giuliano (Simeone) a la espalda de su línea de 4 y que Thiago (Almada) y Julián (Álvarez) puedan ser un doble enganche”.

Incidentes En El Final De Argentina Francia

La Celeste y Blanca terminó su camino en París después de avanzar a los cuartos de final como segundo del Grupo B. Había empezado con una derrota ante Marruecos y se levantó con triunfos frente a Irak y Ucrania, pero no fue sólido en defensa ante una Francia que aún no le han convertido goles en el torneo.

La selección argentina tiene que encarar el Sudamericano Sub 20 del próximo año en la ciudad peruana de Arequipa. Esta competencia otorgará cuatro plazas para el Mundial de la categoría, que será celebrado en 2025 con Chile como sede. Vale destacar, el equipo nacional se quedó afuera en primera ronda del último Sudamericano, pero accedió a la Copa del Mundo juvenil por ser elegido anfitrión a último momento.