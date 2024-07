La mejor velocista de Nigeria se quedó afuera por un insólito error de los 100 metros en los Juegos Olímpicos y estalló: “¿Para qué trabaje 4 años?”

Favour Ofili no podrá competir en los 100 metros (REUTERS/Lucy Nicholson)

La mejor velocista de Nigeria en los 100 metros se quedará sin competir en esa rama de los Juegos Olímpicos. París dejó de ser la ciudad del glamour para transformarse en el epicentro de un escándalo que golpea de lleno al atletismo del país africano porque Favour Ofili escribió un furioso descargo en redes sociales después de haberse clasificado a la cita, pero no poer estar presente en esa categoría por un detalle con pocos precedentes en el mundo: se olvidaron de inscribirla.

La 216° de la World Ranking en el universo del atletismo y la 22° del mundo entre corredores de la distancia corta se enfrenta a la posibilidad de disputar sus primeros JJOO con tan solo 21 años. Sin embargo, no lo podrá hacer en una de las competencias que tenía por delante. “Es con gran pesar que acabo de ser informada de que no competiré en los 100 metros en estos Juegos Olímpicos. Me clasifiqué, pero la AFN y el NOC no me inscribieron. He trabajado durante 4 años para ganarme esta oportunidad. ¿Para qué?”, manifestó Ofili apuntando contra la Federación de Atletismo de Nigeria y el Comité Olímpico de esa Nación.

La atleta nacida el 31 de diciembre de 2002 mostró su enfado con distintas palabras en mayúscula y pidió una sanción para las personas que cometieron la omisión: “Si los responsables NO son castigados por quitarme esta oportunidad, ninguna organización podrá SER CONFIABLE en el futuro”. “El próximo es el de 200 metros. ESPERO QUE ME INSCRIBAN”, agregó en alusión a su siguiente desafío en París 2024. Si hubiera sido anotada en tiempo y forma, debería haber comenzado a competir este viernes, pero recién debería aparecer este domingo si finalmente cumplen con el protocolo.

Favour Ofili es la mejor corredora de Nigeria en los 100 metros, según la World Ranking (REUTERS/Alina Smutko)

Por otro lado, Favour Ofili confesó que no es la primera vez que tiene un conflicto con las autoridades nacionales, las cuales le obstaculizaron la clasificación a Tokio 2021: “Recuerden, en los últimos Juegos Olímpicos no pude competir porque AFN, NADC (Comité Anti-Doping Nacional de Nigeria) y NOC no liberaron fondos para que los atletas fueran evaluados, lo que hizo que 14 atletas de Nigeria que se clasificaron no pudieran competir. Ahora ESTO...”.

El portal nigeriano Pulse Sports precisó que Ofili había accedido al evento en París como poseedora del título nacional de 100 metros en las pruebas olímpicas desarrolladas en Benin y era colocada como “aspirante a medalla” en Nigeria, que hasta el momento no ha ganado ninguna presea. Ahora, la deportista deberá ofrecer su mejor rendimiento en los 200 metros, donde cuenta con el récord de su país.

Los desencuentros en la comitiva tuvieron otro foco horas antes a este episodio porque la agencia Associated Press afirmó que el equipo femenino de básquet de Nigeria no pudo participar del desfile habitual de delegaciones en la ceremonia de apertura porque un dirigente les denegó el ingreso al haber demasiadas personas a bordo de la embarcación compartida con Niger y Noruega. Esto los llevó a retirarse hacia la Villa Olímpica.

