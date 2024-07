La dramática revelación del arquero Héctor Galíndez al recordar el descenso con Rosario Central: “Pensé en hacer una locura”

La confesión del arquero Galíndez tras recordar su descenso con Rosario Central

A sus 37 años, Hernán Galíndez atraviesa uno de los mejores momentos de su extensa carrera deportiva. El arquero rosarino es una de las figuras de Huracán, líder de la Liga Profesional con 18 puntos e invicto. El pasado viernes, el Globo de Parque Patricios se quedó con una importante victoria en su visita al Gigante de Arroyito: 1-0 contra Rosario Central.

El portero, que viene de disputar la Copa América con la selección de Ecuador, regresó al estadio donde sufrió el descenso de su equipo en 2010 tras perder contra All Boys (3-0) la promoción de aquella temporada. Una vez que terminó el encuentro, Galíndez aprovechó para recordar lo que padeció por la derrota canalla que derivó en la pérdida de la categoría.

“Lamentablemente me tocó estar en un momento muy duro de Central pero jugué en este equipo desde los 10 años hasta los 23, que me fui. Es la primera vez que vuelvo a jugar en este estadio después de 14 años y la gente, no todos pero sí algunos, me mostraron su descontento. Sé que soy uno de los culpables de lo que pasó ese día pero a mí me dolió porque era jugador de fútbol y porque era hincha de Central, fue un momento muy pero muy duro de mi vida no solamente en mi vida deportiva”, comenzó su relato el arquero en diálogo con TyC Sports.

Tras dejar Rosario Central como uno de los apuntados por el público del club tras aquella dura derrota en contra, Galíndez se fue a Quilmes y luego recaló en el fútbol ecuatoriano, donde jugó por casi una década en la Universidad Católica del país sudamericano.

“Mucha gente no lo sabe pero después de enfrentar a jugadores como Riquelme, a Palermo y Verón y jugar en este estadio con 40 mil personas todos los días acá en Argentina, un día me encontré entrando en la Serie B de Ecuador con 200 personas en la cancha”, explicó antes de recordar que dudó con quitarse la vida tras el descenso de Central.

Galíndez disputó el Mundial 2022 con la seleccion de Ecuador (REUTERS/Dylan Martinez)

“No voy a hacer una locura, como en ese momento si lo pensé”, contó Galíndez, a lo que el cronista del programa Paso a Paso le respondió “¿Locura de qué tipo?”. Acto seguido, el jugador del Globo contestó: “Cualquier cosa. Sobre mi vida. Pase momentos duros. Hoy después de haber podido soportar eso, puedo soportar cualquier cosa. Y soy feliz de haber podido superar eso, porque después me encontré un día jugando un Mundial”, agregó en relación a su participación con Ecuador en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Uno se acuerda también de esas cosas. Vale la pena también el aprendizaje”, concluyó tras hablar a corazón abierto de uno de los momentos más traumáticos de su vida y de su carrera deportiva.

Es importante mencionar que en la temporada anterior (2008-2009), Rosario Central se salvó de perder la categoría ante Belgrano de la mano de Miguel Ángel Russo. Tras la salida del histórico DT canalla, quien tomó las riendas del primer equipo fue Ariel Cuffaro Russo, con el que el conjunto completó un buen Torneo Apertura.

Ya en el Clausura 2010, con las bajas de Jesús Méndez a Boca Juniors y Castillejos a Lanús, sumado a la lesión de Fatura Broun, lo que le dio la titularidad a un joven Galíndez, el equipo bajó su nivel, se despidió al entrenador y el que asumió en su lugar fue Leonardo Madelón. Tras el empate 1-1 en Floresta, todo parecía indicar que Central iba a quedarse en Primera, pero la goleada en contra como local lo condenó al Nacional B.