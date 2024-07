El cuerpo técnico de lujo que está naciendo en el corazón de La Scaloneta: “Lo hablamos hace mucho”

Leandro Paredes dio detalles del cuerpo técnico que está naciendo en el seno de la Selección

Mientras sigue disfrutando de las vacaciones post Copa América antes de reintegrarse al plantel de la Roma, Leandro Paredes continúa con su raid mediático llevando la palabra de La Scaloneta. Su última confesión fue la que llamó la atención e hizo furor entre los fanáticos. En una entrevista con el programa Nadie dice Nada, de Luzu TV, el mediocampista, de 30 años, reveló sus intenciones para después de retirarse del fútbol. Cuando le preguntaron si contemplaba convertirse en entrenador, el futbolista surgido en Boca remarcó: “Siempre dije que después no quería saber nada con el fútbol, pero mientras más pasa el tiempo más ganas me dan. No sé si dirigir, pero sí formar parte de un cuerpo técnico”. Y fue ahí que blanqueó que en el seno de la Albiceleste podría estar surgiendo la sucesión de Scaloni, Aimar, y compañía, aunque en un futuro lejano.

“Fide (Di María) tiene ganas de ser técnico, así que capaz puede ser con él. Lo hablamos hace mucho en París, él tiene ganas”, le puso nombre al frontman del equipo. Vale recordar que el extremo del Benfica de Portugal, que acaba de ponerle punto final a su ciclo dorado en la Selección, se inscribió para hacer el curso de DT en la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino (ATFA) en Rosario. “¡Con enorme orgullo damos la bienvenida a nuestra Escuela, al gran Ángel Di María, que desea capacitarse con los mejores para ser un futuro DT argentino! Ya es un alumno oficialmente matriculado…”, lo recibió la entidad en, tal vez, el germen de una nueva historia bañada de gloria.

Paredes también reflexionó sobre su temprana fama gracias a su habilidad con la pelota, que lo llevó a ser multicampeón con la Selección (obtuvo dos Copas Américas, la Finalissima y el Mundial de Qatar): “A los 6 años no me importaba que fuera conocido, yo solo quería jugar. No pensaba en si me iba a dedicar a esto, yo solo quería ser feliz y lo era mientras jugaba al fútbol. A los 15, 16 te das cuenta de que podés vivir de eso”.

Di María y Paredes, en los festejos de la Copa América. Fueron compañeros en el PSG, además de en la Albiceleste

Leandro además se refirió al efervescente duelo ante Países Bajos en el Mundial y aqul pelotazo al banco de suplentes, un condimento más en la polémica que terminó con el “andapallá, bobo” de Messi a Wout Weghorst: “No sé por qué lo hice, no lo pensé. Me pudieron haber echado, en ese momento del partido, jugar con uno menos es complicado. Me vino bien que Van Dijk me haya chocado, si no, me expulsaban”.

Además reflexionó sobre todo lo que sucedió e la final del certamen continental contra Colombia, que Argentina logró ganar en tiempo extra con tanto de Lautaro Martínez. “Uno siempre piensa en lo positivo que puede pasar, en cómo ayudar al compañero. No me imaginé que se iba a dar tan bien. Fue espectacular, lo que le pasó a Leo (Messi), nos tocó entrar justo a los tres que hacemos la jugada de gol. Fue un conjunto de cosas que uno no puede imaginar”, ilustró. “A Leo lo escuchaba llorar, era terrible y no lo quería ni mirar. La imagen de él en la pantalla era letal, escucharlo te liquidaba”, añadió sobre el momento cúlmine.