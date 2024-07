Todos los números de Martín Demichelis como director técnico de River Plate

Martín Demichelis dejará de ser el entrenador de River Plate desde este domingo. EFE/Matías Martin Campaya

El ciclo de Martín Demichelis en River Plate llegará a su fin este domingo desde las 18:30 (hora argentina) durante la visita de Sarmiento de Junín al Estadio Monumental por la octava fecha de la Liga Profesional. La estadía del entrenador se extendió durante más de un año, en lo que fue su regreso al club que lo vio nacer como futbolista.

Han pasado 619 días desde la presentación de Demichelis el 16 de noviembre de 2022: “Nunca me fui de esta institución. Yo, como tantos hinchas que hay en el mundo, me fui en presencia física, pero no de corazón”. Dirigió 86 encuentros en su primera experiencia como DT de un plantel profesional con un balance de 51 victorias, 16 empates y 19 derrotas.

A pocos meses de haber llegado como reemplazante de Marcelo Gallardo, el ex técnico de las Inferiores del Bayern Múnich de Alemania se dio el lujo de salir campeón de la Liga Profesional 2023, de la cual se consagró dos fechas antes de la finalización del campeonato. Además, también levantó el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2024 contra Rosario Central y Estudiantes, respectivamente.

En su primer año en el cargo, registró derrotas en los 16avos de final de la Copa Argentina 2023 por 1-0 ante Talleres en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y fue eliminado por penales en los octavos de la Copa Libertadores 2023 ante el Inter de Porto Alegre, dirigido -en ese entonces- por Eduardo Chacho Coudet.

Todos los números de Martín Demichelis como DT de River Plate

Además, en el segundo semestre del año pasado alcanzó las semifinales de la Copa de la Liga. El Millonario terminó en el segundo lugar de la Zona A, por detrás de Huracán, y sacó a Belgrano en cuartos de final, pero cayó derrotado en los tiros desde los doce pasos ante Rosario Central, que ganó ese título ante Platense. Al cierre del calendario, River Plate fue el equipo que más puntos sumó por amplio margen (acumuló 85 unidades frente a las 67 de Talleres, segundo).

En la Copa de la Liga 2024, el cuadro de Núñez cerró como el mejor equipo de la Zona A y en los cuartos de final cayó en el Superclásico por 3-2 ante Boca Juniors. Se enfrentó en cuatro ocasiones contra el Xeneize venciendo en sus primeros dos antecedentes, igualando el tercero y perdiendo el último. Ese traspié fue el único en nueve partidos ante los cuatro equipos denominados grandes (Racing, San Lorenzo, Independiente y el cuadro de la Ribera)

La caída ante Godoy Cruz en Mendoza por la séptima fecha de la Liga Profesional 2024 fue la tercera derrota consecutiva en condición de visitante. Las anteriores habían sido previo al parate de la Copa América ante Deportivo Riestra (2-0) y Argentinos Juniors (1-0). Previo a esos compromisos, quedó afuera de la Copa Argentina contra Temperley en Mendoza. Tras igualar 1-1 con el cuadro de la Primera Nacional, tuvo menos eficacia que el Gasolero en los penales.

La suerte fue distinta en el ámbito continental porque River Plate fue el mejor primero en la fase de grupos de la actual Copa Libertadores. Sumó 16 unidades en una zona compartida con Nacional de Uruguay (10), Libertad de Paraguay (7) y Deportivo Táchira de Venezuela (1). El próximo miércoles 14 de agosto se medirá a Talleres en Córdoba por el cruce de ida de los octavos y la revancha se dará una semana más tarde (21/8) en el Monumental.

Esos encuentros ya no serán con Martín Demichelis en el banco de suplentes, y solo el tiempo definirá quién será su sucesor. Ignacio Fernández y Pablo Solari fueron los primeros goleadores de su ciclo porque anotaron los tantos del 2-0 ante Central Córdoba el 28 de enero de 2023 en Santiago del Estero, que selló su debut oficial como entrenador. Este domingo, se despedirá de los hinchas de la Banda, aunque la importancia del duelo también se concentra en la tabla porque River Plate necesita los tres puntos ante Sarmiento para mantenerse en los primeros lugares de la Liga Profesional.

LOS NÚMEROS DE MARTÍN DEMICHELIS COMO ENTRENADOR DE RIVER

• Presentación: 16 de noviembre de 2022

• Debut oficial: 28/01/2023 - 2-0 vs. Central Córdoba en Santiago del Estero

• Primer gol oficial: Nacho Fernández ante Central Córdoba

• Partidos: 86

• Victorias: 51

• Empates: 16

• Derrotas: 19.

• Títulos: 3 (Liga Profesional 2023, Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2024).