Los Pumas no pudieron con Nueva Zelanda e irán por el séptimo puesto en los Juegos Olímpicos

Moses Leo de Nueva Zelanda a punto de convertir su segundo try. En un partido que comenzó con imprecisiones de ambos equipos REUTERS/Dylan Martinez

Ambos equipos llegaban de la eliminación de los Cuartos de final. Argentina con una caída por 26 a 14, a expensas del elenco dueño de casa que lo había superado con un gran primer tiempo, y a pesar de la levantada en la segunda parte no pudo alcanzar a dar vuelta el marcador, mientras que Nueva Zelanda fue sorprendido por Sudáfrica a quien había vencido en la fase de grupos, pero en el partido decisivo, los Springboks fueron superiores y lograron el 14 a 7 para llevarse el pase a las semifinales por las medallas buscadas. Así, ambos seleccionados, dolidos y con sed de revancha llegaban en busca de una victoria que los hiciera calmar los ánimos para pelear al menos por el quinto puesto.

El partido comenzó con los dos equipos llamativamente muy imprecisos, como todavía golpeados por lo que habían vivido ayer. Rokolisoa abrió el marcador rápidamente (7-0) pero el equipo argentino tuvo una larga posesión y lo empató con try de Wade (7-7). El cierre fue para los argentinos, que perdieron una ocasión muy clara para irse al descanso arriba.

El segundo tiempo arrancó con una nueva imprecisión neozelandesa. El scrum para Argentina tampoco lo aprovecharon, con errores de manejo poco habituales en ambas formaciones. Llovía en París, y sin dudas la pelota no estaba fácil de controlar.

Pero con paciencia y sorteando todas las dificultades Los Pumas volvieron a marcar, esta vez por Lucho González (12-7). A falta de 20 segundos los neozelandeses lo iban a empatar, Moses Leo apoyó sobre la derecha (12-12) y fueron a suplementario.

En el tiempo extra la primera posesión fue para los All Blacks, pero los argentinos la defendieron bien. Era la última pelota y había que administrarla bien, pero otra vez fallaron en las decisiones, como en todo el torneo, con otro error en el manejo. Así quedó la definición, los All Blacks tuvieorn la chance y no la desperdiciaron, se quedaron con el duelo e irán por el quinto puesto.

Los Pumas jugarán por el séptimo puesto, un lugar que no venían a buscar, pero que, por lo visto en el torneo, marca el momento del equipo argentino, muy por debajo de lo que hicieron a lo largo de todo el año.

Dylan Collier busca detener la corrida de Rodrigo Isgró. A Los Pumas le queda la posibilidad de ganar el séptimo puesto, pero habían llegado como candidatos a una medalla

Los equipos

Los Pumas: 9. Matías Osadczuk, 6. Santiago Álvarez Fourcade (capitán), 4. Matteo Graziano, 1. Joaquín Pellandini, 10. Santiago Mare, 5. Agustín Fraga, y 13. Rodrigo Isgró

Entrenador: Santiago Gómez Cora.

Suplentes: 2. Tomás Elizalde, 7. Tobías Wade, 8 Gastón Revol, 11 Luciano González Rizzoni, 12. Marcos Moneta,

Nueva Zelanda: Scott Curry, Tone Ng Shiu, Dylan Collier (capitán), Akuila Rokolisoa, Moses Leo, Leroy Carter, Joe Webber.

Entrenador: Tomasi Cama

Suplentes: Brady Rush, Fehi Fineanganofo, Andrew Knewstubb, Tepaea Cook – Savage, Sione Molia.

Árbitro: Ben Breakspear (Gran Bretaña)

Primer tiempo: 2 minutos, try de Rokolisoa convertido por el mismo (NZ); 6m, try de Wade convertido por el mismo (A)

Resultado parcial: Los Pumas 7 vs Nueva Zelanda 7

Segundo tiempo: 4 minutos try de González (A), y 7m, try de Leo (NZ). Suplementario: 4m, try de Knewstubb (NZ)

Resultado final: Los Pumas 12 vs Nueva Zelanda 17