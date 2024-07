Así fue el ingreso de la delegación de Argentina en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024

Delegacion argentina en los JOO

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están en pleno desarrollo, pero hoy los atletas hicieron un parate para protagonizar la esperada ceremonia inaugural. Rocío Sánchez Moccia, medallista de plata en las ediciones de Londres 2012 y Tokio 2020 (con Las Leonas), y Luciano De Cecco, medallista de bronce en la pasada edición de los JJOO, fueron los elegidos por el Comité Olímpico Argentino para llevar la bandera nacional en el evento que se llevó a cabo en la Ciudad de la Luz.

Al grito de “vamos, vamos, Argentina, vamos vamos a ganar”, los integrantes de la delegación albiceleste ondearon la bandeara en el mismo barco que trasladó a los representantes de Arabia Saudita y Armenia, por citar dos casos.

Vale aclarar que no están presentes los 136 atletas argentinos en su totalidad (103 varones y 33 mujeres), ya que por cuestiones de logística muchos optaron por no desgastar su físico y sí optimizar tiempos de preparación para sus respectivas competencias. Esta es la novena delegación albiceleste más grande de su historia y es la más chica en cuanto a número desde Atlanta 96. La más numerosa fue la de Río de Janeiro 2016 con un total de 213 deportistas.

La delegación argentina en la apertura de París 2024 (Foto: Reuters/Angelika Warmuth)

Minutos antes de este emotivo evento por el río Sena, los abanderados habían dado una entrevista a TV Pública: “Es un honor llevar la bandera. Tengo felicidad, emoción, ansiedad, ya empiezan los Juegos. Los dos competimos mañana y esa ansiedad se empieza a sentir. No sabía mucho (de la ceremonia en el Sena). La verdad que es increíble, no me tocó nada parecido, siempre fue caminar por un estadio. Va a ser súper especial, particular y algo mágico”, explicó Rocío Sánchez Moccia. “Es hermoso poder representar a la selección, a todos los deportistas que estamos acá, hay que disfrutarlo. Es todo nuevo. Mañana todos competimos, es medio raro, pero a la vez increíble y una experiencia inigualable. Estamos en un lugar que es un metro cuadrado para los dos, nos dieron un arnés, y vamos a tener la bandera. Si la bandera es muy pesada, tenemos lugar donde apoyarla. Nos enfocan por 35 segundos. Sabía que compartíamos el barco porque tenemos una delegación chica porque muchos compañeros no pudieron venir”, aclaró Luciano De Cecco.

El proceso de selección de abanderados se llevó a cabo en dos etapas. En la primera, las Federaciones Nacionales propusieron dos candidatos de sus respectivos deportes y dichas postulaciones fueron evaluadas por la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino, que sometió las propuestas a votación entre sus miembros. Finalmente, la Mesa Directiva del COA evaluó las propuestas y seleccionó a los abanderados definitivos. Los regatistas Santiago Lange y Cecilia Carranza fueron los pioneros como pareja argentina abanderada en Tokio 2020. Anteriormente flamearon la insignia nacional Luis Scola (2016), Luciana Aymar (2012), Emanuel Ginóbili (2008), Carlos Espínola (2000 y 2004), Carolina Mariani (1996), Marcelo Garrafo (1992) y Gabriela Sabatini (1988).

La delegación argentina antes de la ceremonia

La experimentada Leona de 36 años, es la capitana del equipo de hockey sobre césped. Con más de 250 partidos internacionales, ha disputado tres Juegos Olímpicos y ha conseguido dos medallas de plata: en Londres 2012 y Tokio 2020, esta última después de convertirse en madre. Además, participó en Río 2016, donde el conjunto nacional no estuvo a la altura y debió conformarse con el séptimo puesto. En los Juegos Panamericanos, obtuvo una medalla de oro en Santiago 2023 y dos de plata en Guadalajara 2011 y Toronto 2015. También se subió al tercer escalón del podio en los Juegos Suramericanos Asunción 2022; mientras que en competiciones mundiales, obtuvo la medalla de bronce en La Haya 2014, el séptimo puesto en Londres 2018 y la presea de plata en España-Países Bajos 2022. También fue integrante del plantel campeón de la Liga de Campeones en Rosario 2012, Mendoza 2014 y Londres 2016, y subcampeona en Ámsterdam 2011. Además, ganó la Liga Mundial en Rosario 2015 y la Pro League en 2022.

Cachete, en tanto, es el reconocido capitán del seleccionado de vóley, y afronta por cuarta vez un desafío en los Juegos Olímpicos. A sus 36 años, el armador ha ganado la histórica medalla de bronce en Tokio 2020 y terminó en quinto lugar en Londres 2012 y Río 2016. En los Juegos Panamericanos que organizó Toronto en 2015, se colgó la medalla de oro. Su enorme talento lo llevó a consolidarse en la liga italiana, donde se coronó campeón en tres ocasiones (2017/18, 2020/21 y 2021/22), y también celebró por triplicado la Copa Italia (2013/14, 2018/19 y 2020/21). En el ámbito nacional, fue campeón de la Liga Argentina en 2006/07 y recibió innumerables reconocimientos individuales como haber sido considerado el mejor armador en el Mundial de Japón 2011 y nueve años más tarde recibió el Premio Konex de Platino.

Esta es la XXXIII edición de la cita internacional que marca un hito en la historia, dado que primera vez existe una paridad de género total, con un 50% de atletas hombres y 50% mujeres. Además, este es el segundo evento olímpico en tener un abanderado masculino y otro femenino, una iniciativa que comenzó en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

136 atletas argentinos competirán en París 2024 (Foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)

- Atletismo (6): Florencia Borelli y Daiana Ocampo (maratón), Elián Larregina (400 metros), Belén Casetta (3.000 metros con obstáculos), Nazareno Sasia (lanzamiento de bala) y Joaquín Gómez (lanzamiento de martillo).

- Canotaje (2): Agustín Vernice (K1 1000m) y Brenda Rojas (K1 500).

- Ciclismo (1): Eduardo Sepúlveda.

- Equitación (1): José María Larocca (salto).

- Esgrima (1): Pascual Di Tella (sable).

- Fútbol (18): Leandro Brey (Boca Juniors), Gerónimo Rulli (Ajax de Países Bajos), Marco Di Césare (Racing Club), Julio Soler (Lanús), Joaquín García (Vélez Sarsfield), Gonzalo Luján (San Lorenzo), Nicolás Otamendi (Benfica de Portugal), Bruno Amione (Santos Laguna de México), Ezequiel Fernández (Boca Juniors), Santiago Hezze (Olympiacos de Grecia), Cristian Medina (Boca Juniors), Kevin Zenón (Boca Juniors), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid de España), Luciano Gondoy (Argentinos Juniors), Thiago Almada (Botafogo de Brasil), Claudio Echeverri (River Plate), Julián Álvarez (Manchester City de Inglaterra), Lucas Beltrán (Fiorentina de Italia).

- Golf (2): Emiliano Grillo y Alejandro Tosti.

- Handball | Los Gladiadores (14): Leonel Maciel, Juan Bar, EIgnacio Pizarro, Federico Fernández, Santiago Baronetto, Nicolás Bonanno, James Parker, Pablo Vainstein, Federico Pizarro, Guillermo Fischer, Andrés Moyano, Diego Simonet, Nicolás Bono, Pablo Simonet, Pedro Martínez, Gastón Mouriño y Lucas Moscariello.

- Hockey sobre césped | Las Leonas (16): Cristina Cosentino, Juana Castellaro, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Agostina Alonso, Victoria Sauze, Rocio Sanchez Moccia, Sofia Toccalino, Sofia Cairo, Pilar Campoy, Eugenia Trinchinetti, Maria Jose Granatto, Julieta Jankunas, Agustina Albertario, Zoe Diaz, Lara Casas, (Reservas: Clara Barberi, Victoria Miranda, Valentina Marcucci).

- Hockey sobre césped | Los Leones (16): Tomás Santiago, Juan Ignacio Catán, Nicolás Della Torre, Tedo Marcucci, Iñaki Minadeo, Federico Monja, Agustín Bugallo, Thomas Habif, Matías Rey, Santiago Tarazona, Lucas Toscani, Bautista Capurro, Maico Casella, Tomás Domene, Lucas Martínez, Agustín Mazzilli, (Reservas: Nehuén Hernando, Nicolás Keenan, y Tobías Martins).

- Judo (1): Sofía Fiora (-52kg).

- Natación (2): Macarena Ceballos (100 y 200m pecho), Ulises Saravia (100 metros espalda) y Agostina Hein (400 y 800 metros libre)

- Pentatlón Moderno (1): Franco Serrano.

- Remo (4): Sonia Baluzzo y Evelyn Silvestro (doble peso ligero femenino) y Alejandro Colomino y Pedro Dickson doble peso ligero masculino).

- Rugby (12) | Los Pumas 7s: Santiago Álvarez, Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Luciano González, Matteo Graziano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Gastón Revol, Germán Schulz, Tobías Wade. Reservas; Rodrigo Isgró y Santiago Vera Feld.

- Skate (2): Matías Del Ollio y Mauro Iglesias.

- Taekwondo (1): Lucas Guzmán (-58 kg).

- Tenis (8): Sebastián Báez, Mariano Navone, Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Andrés Molteni, Máximo González, Nadia Podoroska y Lourdes Carlé.

- Tenis de mesa (1): Santiago Lorenzo.

- Tiro deportivo (3): Fernanda Russo (rifle de aire a 10m), Julián Gutiérrez (rifle de aire a 10m) y Federico Gil (skeet).

- Tiro con arco (1): Damián Jajarabilla (recurvo individual).

- Triatlón (1): Romina Biagioli.

- Vela (7): Eugenia Bosco y Mateo Majdalani (Nacra 17), Lucía Falasca (ILCA 6), Catalina Turienzo (Fórmula Kite), Francisco Saubidet y Chiara Ferreti (ambos en windsurf) y Francisco Guaragna (ILCA 7).

- Vóley (12): Luciano De Cecco, Matías Sánchez, Bruno Lima, Pablo Kukartsev, Agustín Loser, Nicolás Zerba, Martín Ramos, Luciano Vicentín, Facundo Conte, Ezequiel Palacios, Jan Martínez, Luciano Palonsky y Santiago Danani.