La sentencia del coach de Los Pumas 7s tras el hostil trato del público francés en el debut en los Juegos Olímpicos

Las declaraciones de Santiago Gomez Cora tras los silbidos a Los Pumas 7s

El inicio de los Juegos Olímpicos tuvo a dos selecciones argentina saltando a diversos estadios. El equipo de fútbol que comanda Javier Mascherano vivió un escandaloso episodio ante Marruecos en la derrota 2-1, pero en la previa sufrió el silbido al himno nacional dejando en claro el clima de tensión que se vive en territorio francés con los representativos albicelestes. Esta misma escena se replicó en los dos partidos que disputaron Los Pumas 7s, donde la gente presente abucheó al combinado que comanda Santiago Gómez Cora.

Y fue precisamente el coach del elenco de rugby el que dejó una frase cargada de polémica ante las cámaras de TyC Sports cuando le preguntaron por el clima “futbolero” que reinó en las tribunas del Stade de France de la ciudad de Saint-Denis: “Ahí en las nota en ingles fui un poco más protocolar, yo hablo de juego y no de lo que pasa alrededor. Acá te puedo decir que me encanta. Me gusta, dame el público a favor o dame estos chiflidos. Es un tema de ellos, si están enojados algo les habremos hecho. Lo lindo es cuando hablan de uno y si hablan de Argentina es porque estarán dolidos”.

Más allá de este entorno hostil que sorprendió en las tribunas, Gómez Cora se refirió a los dos triunfos en el inicio del torneo que le dieron ya la clasificación a cuartos de final: “El debut es el partido más difícil, así que lo sacamos adelante con falta de rugby. Estaba medio enredado, se desenredó sobre el final, lo cual nos dio tranquilidad en el final del partido. Y después este fue otro partido, jugamos mucho más sueltos. Pasa en el circuito y obvio que va a pasar acá en los Juegos Olímpicos”.

Tras las victorias sobre Kenia (31-12) y Samoa (28-12), Argentina cerrará la fase de grupos ante Australia (desde las 9.30) y por la tarde disputará los cuartos de final: “Con Australia vamos a ver qué decisión tomamos (ya están clasificados a la próxima instancia), siempre buscamos todos los partidos, por ahí buscamos otras opciones. No significa que guardamos o que cuidamos, son momentos de probar, arriesgar y ver cuál es el mejor equipo para ir a enfrentar cuartos de final”.

El combinado argentino viene de subir al tercer peldaño del podio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (que se desarrollaron en 2021 por la pandemia de Coronavirus) con un torneo que tuvo a Fiji como ganador de la medalla de oro y a Nueva Zelanda en el segundo lugar en el bronce.

La última temporada del equipo argentino fue deslumbrante. Después de un inicio fantástico con el subcampeonato en la primera etapa de Dubai en el circuito mundial, Los Pumas 7 se coronaron en las siguientes tres ediciones del World Rugby Seven Series Cape Town y en Perth tras superar a Australia, mientras que en el torneo de Vancouver superaron a Nueva Zelanda para lograr tres consagraciones consecutivas. Ahora van por más en París.