La brutal pelea en el final del Colo Colo-Unión Española en Chile que terminó con cuatro jugadores expulsados

El “Cacique” anotó en las postrimerías del encuentro el 2-1 y los ánimos se caldearon en el Monumental. Cuatro jugadores fueron expulsados.

En una verdadera batalla campal terminó este domingo el encuentro entre Colo Colo y Unión Española, correspondiente a la fecha 16 del campeonato nacional en el estadio Monumental de Santiago. Los albos anotaron en tiempo extra del partido el 2-1, los ánimos se exacerbaron y en el minuto 97 se armó una gresca de proporciones que terminó con cuatro jugadores expulsados, incluyendo al arquero del “Cacique”.

El “Popular” no jugó bien y hasta el mismo Arturo Vidal, quien salió con un dolor en los gemelos que mantiene preocupado al plantel, lo reconoció. La zaga alba se vio dubitativa, y al inicio del encuentro el cuadro de Unión Española tuvo varias oportunidades de concretar. A poco andar, sin embargo, Colo Colo afirmó el juego, que se desarrolló sin mayores incidentes hasta el final del primer tiempo, cuando el árbitro Diego Flores cobró, VAR mediante, un penal en contra de Carlos Palacios.

Colo Colo se fue al descanso ganando por la cuenta mínima, pero en el segundo tiempo los “rojos” se fueron arriba con todo, generando varias instancias y “calentando” el empate que llegaría en el minuto 66 en los pies de Fernando Ovelar, con un zurdazo letal.

Pero en el minuto 96 - las críticas al tiempo agregado no se hicieron esperar en redes sociales -, aparecería el héroe de la jornada: Cristian Zavala, quien conectó un centro de Erick Wiemberg, se acomodó para la izquierda y la puso donde viven las arañas para decretar el 2-1 final.

Entonces el partido se puso color de hormiga: Valentín Adamo le hizo falta a Carlos Palacios, que trataba de encarar un contragolpe, y algo nada agradable debe haberle gritado mientras este se retorcía en el suelo, porque ahí aparecieron los de Colo Colo y se armó una batahola monumental en la que llovieron empujones y hubo más de una “piña”.

El arquero Brayan Cortés y Lucas Soto fueron expulsados en Colo Colo y lo propio sucedió con Pablo Aránguiz y Sebastián Leyton en Unión Española. Emiliano Amor, defensa, tuvo que calzarse los guantes de arquero en los segundos finales del encuentro.

Así las cosas, los pupilos de Jorge Almirón quedaron cuartos en la tabla del torneo, con 28 puntos.

¿Vidal lesionado?

Arturo Vidal, quien salió con molestias, comentó al final del partido que sintió un dolor en una zona “que nunca había sentido”.

“Fue un dolor en el gemelo, algo raro que nunca había sentido, el martes veremos qué pasa. Sentí algo que no había sentido nunca, pero me recupero rápido, no hay problema. Es algo muscular. Espero se me pase mañana (lunes) y estar bien el martes”, aseguró el mediocampista.

El “King” no se guardó las críticas y reconoció que no merecían ganar el partido. “Lo único bueno fue que sacamos los tres puntos, lo demás fue malo. Jugamos muy mal, ellos aprovecharon el segundo tiempo los errores de nosotros, nos salvamos porque se perdieron varios goles. Pero para nosotros, el partido fue muy malo, no hicimos lo que teníamos que hacer”, dijo honesto.

Eso sí, Vidal evitó referirse al arbitraje de Flores y a la tole tole que se armó al final del partido, aunque se mostró afligido por la expulsión del meta, Brayan Cortés.

“Es mala, uno caliente no piensa, ojalá no vuelva a ocurrir, que no ocurran problemas en ninguna cancha y solo sea fútbol”, reflexionó.

El volante finalizó asegurando que “tenemos que mejorar mucho. Lo importante era sumar, cambió la punta, tenemos que acercarnos a Coquimbo que quedó puntero. Lo otro lo veremos en la semana, para no jugar tan mal como hoy (domingo)”.