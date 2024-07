Gary Medel se peleó con un juvenil de Boca Juniors en medio del partido contra Defensa y Justicia: “Dale, corré”

Medel increpó a un juvenil de Boca Juniors en medio del partido ante Defensa y Justicia

En el regreso de la Liga Profesional, Boca Juniors igualó 2-2 frente a Defensa y Justicia. A pesar de estar dos veces abajo en el marcador, el equipo de Diego Martínez se recuperó en el encuentro en el que debutaron los refuerzos que hasta ahora sumó el Xeneize como Toto Belmonte, Milton Giménez, Brian Aguirre y Gary Medel.

Más allá del empate en Florencia Varela, durante una acción de la primera etapa se produjo una acalorada discusión entre la figura de Chile y un juvenil del Xeneize. Tras una falta en favor de los locales cerca del área de Chiquito Romero, Medel reaccionó con dureza contra Milton Delgado. “Corré, corré, dale, corré”, se le escucha decir al experimentado chileno que en su regreso a Boca jugó como defensor.

A pesar de recibir los gritos de Pitbull, el volante xeneize categoría 2005 no se quedó quieto y abrió sus manos como diciendo que no podía hacer nada frente al ataque del Halcón. A la reacción de Delgado, Medel volvió a increparlo y lo insultó en varias ocasiones. A los pocos segundos apareció Belmonte para interponerse entre ambos. Como el jugador de 36 años no paraba de hablarle al juvenil, se le acercaron Lautaro Blanco y Di Lollo para calmarlo.

La situación pasó y cuando terminó la etapa inicial, Gary tuvo una actitud para destacar: fue a buscar a Delgado, lo abrazó y se disculpó por el cruce que él mismo comenzó.

Medel abrazó a Delgado tras el encendido cruce que tuvieron

Después de la igualdad, el entrenador del Xeneize habló con los medios sobre el debut de las nuevas caras que llegaron para reforzar el plantel y que, por una cuestión administrativa, no pudo utilizar en los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana. “Con muchos chicos que debutaban, con los automatismos de salida que tiene Defensa, llegábamos tarde a la línea de presión, nos quedaban largos los centrales y laterales, ellos pasaban fácil nuetra primera línea de presión. Después, sin ser ampliamente superiores, empezamos a jugar más en campo rival. Con los ajustes del segundo tiempo estuvimos mejor, interpretamos el partido. Tuvimos más control, recuperamos más pelotas en zona media y tuvimos más situaciones”, fue el análisis de Martínez.

“Los refuerzos nos aportaron. Brian fue desequilibrante. Milton nos dio el descanso, pelear todas, pivotear, generarse situaciones y participar del circuito de juego”, inició una especie de análisis uno por uno de los nuevos jugadores que llegaron a Boca.

“Toto es incansable para recuperar y darle continuidad al juego. Y Gary puso su experiencia para manejar situaciones difíciles”, agregó en relación a la vuelta al primer equipo de Medel.

Con el empate en Varela, el Xeneize acumula 8 puntos en la Liga Profesional y se ubica en la 14° posición, a seis unidades de Huracán y Unión de Santa Fe, los líderes. Como deberá afrontar la revancha ante Independiente de Valle -la ida en Quito fue empate sin goles- por el torneo continental este miérles como local, Boca postergará su duelo frente a Banfield para el próximo miércoles 31 de julio en la Bombonera (20.30)

