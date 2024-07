El plan de la selección de Inglaterra para convertir a Josep Guardiola en el nuevo entrenador tras la salida de Southgate

Josep Guardiola, uno de los candidatos a tomar las riendas de la selección de Inglaterra (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)

La salida de Gareth Southgate del cargo de entrenador de la selección de Inglaterra abrió una extensa danza de nombres para ocupar su silla luego de ocho años de gestión. El nombre que se instaló en las últimas horas sería un auténtico bombazo para el escenario mundial y la Asociación de Fútbol (FA) lo sabe: Josep Guardiola.

En las últimas horas, el diario británico The Independent está considerando seriamente la posibilidad de contratar a Pep como nuevo seleccionador nacional tras la dimisión de Southgate, el DT que anunció su partida apenas dos días después de la derrota ante España en la final de la Eurocopa 2024.

Según la publicación que firmó el periodista Miguel Delaney, “la FA, dispuesta a esperar a que Pep Guardiola sea el próximo seleccionador de Inglaterra con una solución provisional”. Guardiola, quien actualmente sigue bajo contrato con el Manchester City, es visto como un candidato ideal debido a su entendimiento de la cultura futbolística inglesa y su contribución al desarrollo de numerosos jugadores durante sus ocho años en Inglaterra.

No obstante, Guardiola podría no tomar una decisión definitiva sobre su futuro hasta el final de la temporada 2024-25. Este detalle agrega complejidad a la situación, ya que el español podría ser reacio a abandonar el City antes de esa fecha, a pesar de los problemas derivados de una investigación en curso por la Premier League sobre supuestas infracciones financieras del club, que el City niega rotundamente. “Guardiola sigue bajo contrato con el Manchester City, pero se cree que podría ser convencido para ocupar el cargo de seleccionador de Inglaterra”.

En ese caso, la FA considera que el entrenador catalán sería una adición valiosa y no descarta la posibilidad de nombrar a un interino para cubrir el periodo hasta que Guardiola pueda asumir el cargo, dado que “podría marcharse al final de la temporada 2024-25″. Uno de los nombres barajados para el interinato es el del seleccionador sub-21, Lee Carsley, quien ha sido señalado como un candidato con potencial para liderar al equipo absoluto, especialmente si muestra buenos resultados en los amistosos preliminares de la clasificación para la Copa Mundial de 2026.

Guardiola está en el City desde la temporada 2016/17 (Foto: Reuters/Hannah Mckay)

Hay que tener en cuenta que en el 2018 el DT catalán había reconocido que tenía ganas de “vivir la experiencia de un Mundial” algunas vez en su trayectoria. En ese mismo año, tras la eliminación de Argentina en el Mundial de Rusia 2018, su apellido empezó a sonar en la Albiceleste como sucesor de Jorge Sampaoli. Sin embargo, rápidamente se viralizó una vieja entrevista de Pep en la que había sido tajante: “Brasil tiene que ser entrenado por un entrenador brasileños y Argentina tiene que ser entrenada por un entrenador argentino. La gente piensa que porque he ganado en Barcelona y soy muy bueno iré a Brasil. Brasil tiene muy buenos entrenadores. Tienen que ser entrenados por ellos”. Su apellido volvió a irrumpir en escena en 2022 para tomar las riendas de la Verdeamarela: “Tengo contrato aquí y estoy muy feliz. Me quedaría toda la vida aquí. Pero ahora no es el momento, por favor, no sé de dónde vienen (los rumores)”, apagó todas las versiones.

En The Independent aseguran que “Guardiola no tiene especial interés en dirigir a España por identificarse como catalán”, al mismo tiempo que plantean que para la FA Guardiola encajaría perfectamente en los Three Lions, ya que conoce la cultura del fútbol local debido a su largo tiempo en Inglaterra: está al mando del City desde la temporada 2016/17 de manera ininterrumpida.

Si bien el DT de 53 años es un apellido tentador, la FA evalúa otras opciones: ”Aunque no es la primera opción de espera de la federación, el catalán representa un candidato tan destacado que, al menos, se replantearía si hubiera alguna posibilidad de hacerse con él”. E incluso aclaran que “naturalmente, ha ocupado un lugar destacado en cualquier lista ideal, pero antes se tenía la sensación de que sería casi imposible sacarlo del City”.

En esa extensa nómina de posibles sustitutos, el medio talkSPORT había planteado que la FA tiene a Sarina Wiegman, directora técnica del combinado inglés femenino, está entre las siete alternativas: “El nombre de Wiegman seguramente está cerca de la cima de la lista de candidatos”, señaló allí el periodista Charlie Carmichael sobre la entrenadora neerlandesa de 54 años.