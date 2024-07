La mejor entrenadora del mundo compite con Guardiola y Mourinho por reemplazar a Southgate en la selección masculina de Inglaterra

Sarina Wiegman suena para suceder a Gareth Southgate en Inglaterra (REUTERS/Molly Darlington)

“Si no ganamos la Eurocopa, probablemente ya no estaré aquí”. Gareth Southgate lo había adelantado en la previa al certamen y la derrota en la final ante España en Berlín confirmó esta sensación, porque el entrenador dejó el cargo en la selección de Inglaterra y comenzó la danza de nombres para suplantarlo con el detalle de que volvió a escena una candidata que ya había sonado antes en el radar de Los Tres Leones.

La radio deportiva británica talkSPORT informó que Sarina Wiegman, directora técnica del combinado nacional femenino, está entre las siete alternativas barajadas. La nota firmada por el periodista Charlie Carmichael puso a la neerlandesa de 54 años como una opción con un “historial probado de éxito internacional” después de ganar una Eurocopa con su país de origen (2017) y otra con Inglaterra, en ambos casos por primera vez a nivel nacional. De hecho, esta última la levantó en 2022 venciendo a Alemania en Wembley, el mismo escenario donde el elenco masculino había perdido la definición con Italia un año atrás.

Esta fuente afirma que la mujer está familiarizada con los modos de la Asociación de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés): “El nombre de Wiegman seguramente está cerca de la cima de la lista de candidatos”. La ganadora de la última Euro también perdió la final del Mundial de Australia contra España, siendo la única en alcanzar dos finales de Copa del Mundo con dos países diferentes, incluso entre el ámbito masculino (cayó con Países Bajos ante Estados Unidos en 2019). Además, ganó el premio The Best a mejor DT en la rama femenina en enero pasado por cuarta vez en su carrera.

Este medio afirma que posee un comportamiento de élite al igual que Southgate y que “sabe lo que se necesita para rendir al máximo nivel”. Sin embargo, aclaran que el “argumento en contra” de su designación es si los logros acumulados se pueden trasladar al fútbol masculino: “Hay similitudes, pero claramente representaría un desafío diferente”.

Perdió la final del Mundial 2023 ante España (REUTERS/Carl Recine)

En agosto de 2023, el director ejecutivo de la FA, Mark Bullingham, no había descartado este cambio de rumbo en declaraciones vertidas por la agencia EFE: “La gente siempre dice que es el mejor hombre para el trabajo o el mejor inglés. ¿Por qué tiene que ser un hombre?”. “No me gusta la mentalidad de que tiene que ser un hombre”, profundizó.

En este sentido, añadió: “Si en algún momento (Wiegman) decide que quiere dedicarse al fútbol masculino, sería un debate muy interesante, pero eso es cosa suya. No creo que debamos verlo como un paso adelante. Si ella decide en algún momento en el futuro ir en una dirección diferente, creo que es perfectamente capaz de hacerlo. Si es la mejor persona para el puesto, y esa mejor persona es una mujer, ¿por qué no?”. “Si obtenemos una vacante en cualquiera de nuestros puestos de gerente senior masculino o femenino, elegiremos a la mejor persona para el trabajo, que sería la mejor persona capaz de ganar partidos”, manifestó.

De aquí a su nombramiento oficial hay un largo trecho porque se colocan nombres de peso en la fila de los sucesores. Uno de ellos es Pep Guardiola, quien ya deslizó que podría desandar su última temporada con el Manchester City. “A ojos de muchos, este es el nombramiento soñado”, precisaron en talkSPORT, pero pusieron en duda la flexibilidad de la Asociación en concederle todos los gustos desde el personal a nivel directivo hasta las instalaciones de entrenamiento y la configuración de las categorías formativas, algo que sí tiene en los Ciudadanos: “Por ahora, sigue siendo una quimera”.

La nómina posee una variedad de diferentes estilos porque también figura el nombre de José Mourinho, The Special One. El ganador de dos Premier League con Chelsea posee “una figura popular y polarizadora entre los fanáticos ingleses”, pero no hay certezas sobre si la FA estaría dispuesta a contratar a un entrenador “tan estrafalario” en búsqueda de no alterar el orden establecido. Asumió hace pocas semanas en Fenerbahce, pero hay “rumores” de una cláusula especial en su contrato: “Su mandato probablemente terminaría con la gloria de la Copa del Mundo o en una guerra total”.

Jose Mourinho y Pep Guardiola, otros candidatos para asumir en Inglaterra

Por otro lado, surgen nombres menos rutilantes como los de Eddie Howe y Gary O’Neil, actuales técnicos de Newcastle y Wolverhampton, aunque son opciones muy jóvenes y con escasas vitrinas para mostrar éxitos. Lo mismo le sucede a Graham Potter. El hombre de 49 años permanece desempleado luego de un mal paso en Chelsea. Llegó a los Blues en septiembre de 2022, luego de tres años muy buenos en Brighton, pero no pudo replicar nada de lo construido en las Gaviotas y se marchó a los 31 partidos con un saldo de 12 victorias, 11 derrotas y 8 empates.

La lista de siete nombres se cierra con la “opción segura” al puesto de entrenador en Inglaterra: Lee Carsley. El conductor de la Sub 21 fue considerado por la FA y permanece en la carrera para tomar la posta. Aportan que ya está integrado al sistema inglés y tiene la ventaja, al igual que Sarina Wiegman, de conocer el funcionamiento interno de la selección. Sin embargo, deberá luchar con las “preocupaciones” en torno a su falta de logros, algo similar a lo ocurrido con Southgate.

Sus experiencias como entrenador interino en Coventry City, Brentford y Birmingham despiertan un signo de alarma, a pesar de que viene de ganar la Eurocopa Sub 21 con el combinado nacional europeo (curiosamente ante España), del cual asumió las riendas en julio de 2021. “Su trabajo con la próxima generación de Inglaterra bien puede ser suficiente para convencer a los que están en el poder de pasarlo por alto”. De concretar su nombramiento, sucederá lo mismo que en el ciclo posterior a Luis Enrique en la Furia Roja, ya que eligieron en su lugar al orientador de la Sub 21, Luis de la Fuente, y ahora son los campeones de Europa.

Lee Carsley es la "opción segura" para ser DT de Inglaterra (Reuters/Andrew Boyers)