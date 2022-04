La sorpresiva respuesta de Guardiola sobre los rumores de dirigir la selección de Brasil

Pep Guardiola negó los rumores que lo vinculan a la selección de Brasil y reconoció que desea continuar en Manchester City (REUTERS/Craig Brough)

Una bomba explotó en las últimas horas. Según el Diario Marca, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ya comenzó a trabajar de cara al futuro de su selección ante la salida de Tite luego de su participación en el Mundial de Qatar 2022. El medio español sostiene que ya hubo contactos oficiales con el hermano y representante de Pep Guardiola.

Incluso informaron que el proyecto estaría tan avanzado que hasta se pudieron saber algunas condiciones de contrato como por ejemplo que sería una oferta por cuatro años (hasta el Mundial 2026) y con un sueldo que rondaría los 12 millones de euros, una cifra menor a los 20 millones que actualmente cobra en el Manchester City de la Premier League.

Esta noticia generó un gran revuelo internacional, aunque fue el propio entrenador el encargado de desterrar cualquier tipo de posibilidad y dejó una inesperada revelación con respecto a su futuro en su respuesta.

“Tengo contrato aquí y estoy muy feliz. Me quedaría toda la vida aquí. Pero ahora no es el momento, por favor, no sé de dónde vienen (los rumores)”, recalcó el español, quien en noviembre del 2020 renovó su vínculo hasta junio del 2023. Con sus palabras, además de descartar cualquier vínculo con la Verdeamarela, reconoció su deseo de continuar en Manchester.

Guardiola, desde que comenzó su camino como entrenador, nunca estuvo tanto tiempo en un equipo como ahora en el Manchester City. En su amado Barcelona pasó cuatro temporadas, mientras que en el Bayern Munich estuvo tres. En Inglaterra está transitando su sexto año.

El DT parece estar a gusto en el conjunto Ciudadano y planea seguir en la institución para lograr el tan ansiado y esquivo objetivo: levantar la Champions League. Tras quedarse con el primer puesto en el Grupo A (compartió zona con PSG, RB Leipzig y Brujas) y vapulear a Sporting Lisboa en octavos, se mide en cuartos de final ante el Atlético Madrid. En la ida, disputada en el Etihad Stadium, se impusieron por la mínima gracias a un tanto de Kevin De Bruyne.

Desde su desembarco en 2016, Pep conquistó 10 títulos en el club: cuatro Copa de la Liga, tres Premier League, dos Community Shield y una FA Cup.

El City, además de con la Champions League, tiene chances de agrandar sus vitrinas con la Premier League (lidera con 73 unidades, una más que Liverpool) y la FA Cup (enfrentará en semifinales al Liverpool).

