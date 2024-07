Lionel Scaloni: “No pensé nunca en llegar adonde estoy hasta ahora”

Copa América 2024 - Argentina Colombia - La declaración de Scaloni

Luego del desahogo de 120 minutos cargados de tensión, Lionel Scaloni se permitió celebrar a lo grande y agigantar su figura al frente de la Selección Argentina tras coronarse bicampeón de la Copa América.

El DT de 46 años reconoció que el primer tiempo no fue bueno, pero que en el complemento “mejoramos y merecimos ganar”. “El equipo no deja de sorprender, se repone a las dificultades en un partido muy difícil”, destacó mencionando que en la prórroga sus dirigidos “siempre dan un plus”. “Es muy gratificante verlos jugar y estoy muy agradecido por cómo se brindan”, continuó.

En conferencia de prensa, señaló que “la mentalidad es un factor importante, pero si no jugás bien, no ganás. Fue un partido difícil, trabajado, por momentos tuvo situaciones de gol. El equipo en cada momento supo qué hacer, aun cuando Colombia nos apretó, la mentalidad es importante, pero también hay que jugar”, analizó.

Consultado por los cambios, dijo que “fueron pensados porque creíamos que el equipo iba a mejorar”. En ese sentido, se refirió al ingreso de Lautaro Martínez, el autor del gol de la consagración: “Creíamos que Lautaro iba a tener una y la iba a meter”. Sobre el goleador que fue suplente en este torneo, reconoció que “no estará contento conmigo y con razón, pero equivocados o no, pensamos que el equipo tenía que jugar así y estamos eternamente agradecidos”.

Una postal que habla sola. Julián Álvarez, titular en la final, abraza con Nicolás González al goleador Lautaro Martínez

“Lautaro fue mi 9 de siempre, y no ha jugado cuando tocó. Pero me demostró que es un goleador nato. Si no está contento, deja de lado cualquier cosa. Entra y deja todo por el equipo. Y eso no tiene precio. Le dio un aire diferente al equipo”, remarcó.

También dedicó palabras de elogio hacia “el fideo” Di María, quien anoche se despidió de la albiceleste: “Ángel ha hecho partidos espectaculares con nosotros pero hoy fue uno de los mejores, tuvo actitud para ir a presionar en todo momento del partido, cuando las piernas no daban empezó a correr como si tuviera 25 años. Eso te lo da la jerarquía que tiene”.

“Se fue, no hay manera de convencerlo, le dije que vamos a intentar que venga una vez a que se despida con su público, como merece”, agregó visiblemente emocionado.

Con respecto a Lionel Messi, quien debió abandonar el campo de juego por lesión en su tobillo, manifestó que “no quería salir”, pese al dolor que estaba atravesando. “Los compañeros ven eso, con treinta y pico de años quiere estar, no quiere dejar tirados a sus compañeros, aún estando en esas condiciones”. “Y el que entra, o el equipo, se multiplica, porque no está él. Tendría que tomar todo el mundo el ejemplo. Si no juega, se siente mal. Nació para estar en una cancha de fútbol”, agregó.

En este marco, manifestó que no le gusta hablar solo del número 10, incluyó a “todos los que han venido” e hizo una mención especial a Paulo Dybala, quien no fue convocado para el certamen: “Ha sido importante, y no haberlo traído me parte el corazón; los queremos a todos de una manera especial”. “Somos muy cercanos a ellos y tomar la decisión de no traerlos es un problema, porque nos afecta. Para nuestras vidas, van a significar muchísimo, nos han cambiado la alegría, dentro de diez años nos vamos a juntar, vamos a comer un asado y nos vamos a acordar de estos momentos”, continuó.

De las cuatro finales que disputó Scaloni, las ganó todas. De 77 partidos dirigidos, solo perdió 6, habiendo ganado en 55 ocasiones y empatado en otras 16. Pese a ser el representante del ciclo más exitoso, señaló que “hay que valorar lo que hicieron Menotti y Bilardo, fueron los primeros, los que abrieron la puerta para que tengamos este amor”. “No pensé nunca en llegar adonde estoy hasta ahora. No soy fanático de la estadística, lo importante es que la gente está feliz”, expresó.

“Se sigue, y si se gana bien y si no se gana, se sigue. Colombia ha hecho un gran partido, se lo dije a los jugadores, al entrenador, es el camino a seguir. Si no hubiésemos ganado nosotros, a seguir. Este deporte es volver a construir algo que si se perdió, volverlo a hacer”, continuó.

Ángel Di María con la copa en la mano

Qué va a cambiar para el Mundial

Con vistas al Mundial de 2026, en el que Estados Unidos será una de las sedes, Scaloni supone que “para empezar las canchas van a ser reglamentarias, más grandes, entiendo que se van a jugar en canchas de fútbol, no de fútbol americano, entiendo que va a ser diferente”, cuestionó a la organización y agregó: “Lo importante es que nos repusimos a todos estos inconvenientes”.

Consultado por su continuidad, respondió que le quedan 2 años más de contrato: “Si me querés 15, pedile más al presidente”, manifestó entre risas. “Estoy bien, para estar adonde estoy yo ahora hay que estar con todas las pilas”. En ese sentido, sobre las dudas que sembró tiempo atrás, dijo que “en ese momento no estaba bien”. “Y se lo hice saber a mi familia, jugadores, gente, era más una decisión mía, venían cosas difíciles, no me podía tomar un tiempo para estar tranquilo. Ya veremos qué depara el futuro”, declaró.

Scaloni se despidió diciéndole a los argentinos “que disfruten ahora y que cuando no pase, apoyen al equipo, porque eso no será siempre así”. “Cuando las cosas no salgan, o en un bache, necesitaremos su apoyo”, concluyó el DT.