Lionel Messi habló a horas de la final de Argentina ante Colombia: cómo está de su lesión y el elogio a Dibu Martínez

Lionel Messi habló a horas de la final entre Argentina y Colombia (REUTERS/Agustin Marcarian)

Argentina disputará mañana la final de la Copa América contra Colombia y su capitán, Lionel Andrés Messi, brindó una entrevista en DSports en la que habló del trascendental encuentro, su futuro en la Selección y otros temas.

“Sabemos que todas las Copa América son dificilísimas, todas las competiciones oficiales son muy duras. Depende de pequeños detalles quedar afuera. En los cruces son 90 minutos y hay penales, no hay alargue como en la Eurocopa”, analizó el rosarino.

En tanto, respondió sobre su futuro con la Albiceleste: “¿Jugar otra Copa América? No. En estos momentos no me gusta pensar más allá, estoy disfrutando y viviendo el día a día y viendo lo que me pasa. Tuve una etapa muy grande en la Selección en la cual sufrí entre comillas porque siempre quise estar e intentarlo. Cuando no se daban los resultados la pasábamos mal. Ahora, con lo que estamos viviendo, disfruto el día a día”.

Y ahondó: “Será hasta cuando tenga que ser, hasta que yo sienta que no da para más. En esta Copa América llegaba bien y la lesión me hizo cambiar los planes, no fue como yo planeaba o deseaba. Ahora tenemos la oportunidad de jugar una final y disfrutándola. Con la responsabilidad de intentarlo y dar el máximo para intentar conseguirla”.

Messi tuvo molestias en el partido con Chile, no jugó ante Perú y llegó con lo justo a los cuartos de final frente a Ecuador (AP Foto/Julia Nikhinson)

· CÓMO ESTÁ DE SU LESIÓN

“A nivel individual, con Canadá me sentí muy bien. Después con Chile me sentí bien desde el juego y lo físico. Con Chile me pasó muy rápido lo del aductor y ya no jugué cómodo, te hace jugar frenado, me molestaba a la hora de hacer pie o movimientos laterales”

“Con Ecuador llegué justo también. Llegué bien de la lesión, pero teniendo eso en la cabeza y sabiendo que me había pasado. El último (Canadá) ya me solté mucho más, me encontré mejor. Y en estos días que pasaron después y para la final me voy a encontrar mejor creo”.

· LA POSIBILIDAD DE LOS PENALES Y LA IMPORTANCIA DEL DIBU MARTÍNEZ

“Después los penales, si bien se dice que es suerte, teniendo al Dibu no es tan así. Uno o dos te agarra mínimo y eso es una gran ventaja”.

“Los rivales que juegan contra Argentina te plantean otro tipo de partidos, muchos buscan el empate y ver qué pasa en los penales, donde no siempre gana el mejor. Con Ecuador tuvimos muchísima suerte porque nos generaron muchísimas ocasiones, hasta la última”.

Noticia en desarrollo...