Las desafiantes frases de una gloria de Colombia antes de la final con Argentina

Las desafiantes frases del Tren Valencia

La Copa América ingresó en su etapa final y este domingo bajará su telón con una prometedora final entre la selección argentina, la vigente campeona del mundo y defensora del título continental, y Colombia, uno de los combinados que mejor fútbol ha desplegado a lo largo del certamen. Se verán las caras este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami.

En la antesala a este partido, Adolfo El Tren Valencia, gloria del conjunto Cafetero, analizó el presente de las principales figuras de la Albiceleste y en diálogo con TyC Sports soltó algunas desafiantes frases sobre el momento que viven Lionel Messi y Ángel Di María.

“Sabemos que Argentina es un rival difícil. Es campeón mundial, campeón de la Copa América. ¿Pero qué pasa con los muchachos (los dirigidos por Néstor Lorenzo)? Los muchachos ahora se tienen mucha confianza”, comenzó su relato el ex Bayern Munich de Alemania y Atlético de Madrid de España.

El Tren Valencia en acción en el Mundial de Estados Unidos 1994 (Credit:ActionImages / Action Images)

Prosiguiendo con su observación, puntualizó sobre la Pulga, el capitán de los entrenador por Lionel Scaloni. “Ya no es el Messi que nosotros estábamos acostumbrados a ver en el Barcelona, que se sacaba seis o siete rivales. Ha perdido velocidad, ha perdido fuerza por los años. Entonces ellos, que son jóvenes, tienen que saber de ese plus que no es el mismo Messi”, lanzó.

“Di María no es el mismo jugador que conocimos de 23, 24, 26, 27 años. Entonces, esa es una ventaja que tenemos que tener ahí, que tenemos que tratar de aprovechar”, remarcó el futbolista que fue clave para que Colombia clasifique a los mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

Colombia, liderada por James Rodríguez y Luis Díaz, llega en un gran presente a este compromiso y se ilusionan con ganar la segunda Copa América de su historia (la anterior fue en 2001, cuando fueron organizadores del evento). Para llegar a este partido fueron líderes del Grupo D, superando a rivales como Costa Rica y Paraguay e igualando ante Brasil. Luego, en cuartos de final vapuleó por 5-0 a Panamá y en semifinales superó 1-0 a Uruguay. Además, los de Néstor Lorenzo acumulan una racha de 28 partidos sin derrotas (22 victorias y seis empates), superando la histórica marca del equipo de Pacho Maturana entre 1992 y 1994.

Argentina, por su parte, además de ser el actual campeón del mundo y vigente campeón de la Copa América, también lidera las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2024. Para sacar su boleto a la definición del torneo la Albiceleste superó el Grupo A con puntaje ideal tras triunfar ante Canadá, Chile y Perú. En octavos de final pasó por penales contra Ecuador y en semifinales volvió a vencer a Canadá.

Al ser consultado sobre si este encuentro es el más importante de la historia de su país, no lo dudó: “Yo creo que si porque Colombia ha enamorado, esta Selección ha enamorado y todos los colombianos creemos en ella. Hay un compromiso y el compromiso que esperamos todos los colombianos es que ellos vengan a festejar con nosotros. Primero en Bogotá y luego en Barranquilla. Hay una ilusión y ellos lo saben, porque ellos lo han dicho en las entrevistas, ellos quieren hacerle como este regalo a Colombia ganando esta Copa América y yo creo que han hecho mucho mérito”, afirmó.

El cuadro de la Copa América 2024: