El pálpito para la final de la Copa América del primer técnico de Scaloni, que supo pronosticar la gesta en Qatar: “Leo está tocado”

Beto Juárez, Lionel Scaloni y su hijo Ian, con el equipo "Selectivo Beto Juárez" que se consagró campeón del Mundialito de Arteaga (Santa Fe) a principios de 2024

“Este pibe está tocado. Este pibe va a jugar la final del mundo en Qatar”. Argentina venía de alzar la Copa América en 2021 y llegaba con envión para disputar la Finalíssima ante Italia en Wembley. A mediados de 2022, el primer entrenador que Lionel Scaloni tuvo en su pueblo natal se animó a dar un vaticinio que tomó relevancia con el diario del lunes. La Selección finalmente jugó el duelo decisivo contra Francia en Lusail y se consagró campeón del mundo. Ahora, justo antes de la final frente a Colombia, Beto Juárez se animó a dar otro pronóstico.

En diálogo con Infobae, desde Pujato, este sabio del fútbol del Interior afirmó: “Leo y su equipo siempre tienen un as bajo la manga. Pienso que tenemos muchísimas chances de ganar. Y ni hablemos si empatamos, porque todos sabemos cuál es el plus que tenemos (por Dibu Martínez). Pero confío plenamente en la estrategia de Leo para este partido, aunque el equipo tendrá que estar a mejor nivel, porque no lo viene haciendo muy bien”.

Pablo Alberto Juárez, alias Beto, es hermano de aquel talentoso delantero llamado Miguel Ángel que brilló y fue campeón en la década del 80 con Ferro Carril Oeste. Él también se vinculó al fútbol y honró el apellido en el pueblo de las inmediaciones de Rosario. Hoy dirige en Correa, pueblo situado entre Cañada de Gómez y Carcarañá, ubicado a media hora de Pujato.

Entrevista a Beto Juárez, el DT de Scaloni en Pujato

Entrevista realizada a Beto Juárez antes del Mundial de Qatar 2022

Junto a Chiche, papá de Lionel, Beto Juárez fue uno de los primeros que dirigió en Infantiles al hoy estratega albiceleste. Y acaparó a toda la dinastía, ya que a principios de año fue técnico del equipo de Ian Scaloni, hijo mayor del Gringo, Categoría 2010, que salió campeón en el Mundialito de Arteaga (Santa Fe) como integrante del equipo Selectivo Beto Juárez.

“Leo sabe que los jugadores están aptos para este tipo de compromisos y tienen una edad con la que tienen todo asumido. Colombia tendrá mucha presión por el hecho de no haber jugado tantas finales y que ganó una sola Copa América”, fue otro de los análisis de un hombre que se detuvo a observar en detalle cada uno de los partidos del certamen continental y hasta hizo un relevamiento de lo que dejó la semifinal entre colombianos y uruguayos.

Luego del triunfo cafetero, precisó: “A mí me gusta pronosticar qué puede pasar porque es el mejor curso que puedo tener. El partido entre Colombia y Uruguay hizo que la final fuera más fácil para Argentina. Pasaron varias cosas que lo benefician. El 4 de Colombia fue uno de los mejores del torneo (Daniel Muñoz, expulsado por doble amarilla ante la Celeste). Si llegaba Uruguay, había que tener cuidado con Nandez, que tira 20 centros por partido”.

Beto Juárez en la cancha de Sportivo Matienzo de Pujato, club con el que está identificado Lionel Scaloni

El padre futbolístico de Scaloni tiene muy claro que la idea general prima antes que los nombres a esta altura en la Albiceleste: “Confío tanto en si juega Paredes como en Mac Allister o Enzo Fernández. Lo mismo con Acuña o Tagliafico... Después hay piezas claves, como De Paul. Y me gustaría ver al menos un rato a Di María, que se va a retirar”. En tanto, pidió paciencia a los que exigen más protagonismo para los jóvenes: “Garnacho y Carboni van a tener que tener muchos minutos de vuelo, como los aviadores, antes de ser pilotos. Acá pasa lo mismo. Esto es de a poco”.

Con el objetivo de Copa América a corto plazo, las Eliminatorias a mediano y el Mundial 2026 a largo, Beto Juárez transmitió su preocupación por el futuro del seleccionado nacional y se animó a aportar el nombre del posible sustituto de Scaloni pensando a futuro: “No lo veo a este grupo sin este técnico. Creo que si Leo se fuera ahora, con él se irían unos cuantos. Hoy Argentina exporta técnicos a todo el mundo, pero para este grupo me parece que Marcelo Gallardo debería ser el candidato”.

¿Un resultado? “Hice el curso de técnico, no de mago”, aclaró con sorna Beto. Pero se aventuró a decir: “Va a ser un partido de alta tensión, una gran final, la imagino que no habrá muchos goles. Sí creo que vamos a ganar”.

Antes de despedirse, el mentor del líder de la Scaloneta sacó chapa por haber vaticinado en 2022 el triunfo de la selección argentina: “Acordate de esa frase que te tiré antes de salir campeones, eh. La tiré hace rato y hoy la repito: este chico está tocado. Leo Scaloni está tocado”.