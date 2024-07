La nostálgica reflexión de Messi tras llegar a una nueva final con la selección argentina: “Soy consciente de que son las últimas batallas”

La declaración de Lionel Messi tras el triunfo en la Copa América

Notablemente mejor desde lo físico, Lionel Messi fue una de las figuras de la selección argentina en la victoria ante Canadá por la semifinal de la Copa América. La Pulga convirtió su primer tanto, completó una de sus mejores actuaciones en el certamen y ahora irá por un nuevo título el próximo domingo. Será su décima final con la Albiceleste, considerando las categorías juveniles. Y será una de sus “últimas batallas”, como señaló tras culminar el encuentro.

“Es una locura lo que hizo y lo que viene haciendo este grupo. Jugar otra final, la cuarta seguida, es impresionante. Hay que disfrutarlo y destacarlo”, repitió Leo en diferentes entrevistas a DSports, TyC Sports y Telefé. “Muchas veces se nos quitó mérito por no haber ganado, pero después de ganar se valoran mucho más las finales jugadas. Y no es fácil, el recorrido es muy duro. Dios quiera que salga como la anterior”, agregó.

“Al Leo de 2007 le diría que es un recorrido largo y duro. Por querer ganar siempre, cuando no se daban los objetivos, yo mismo me maltrataba demasiado, no le daba valor a todo lo que conseguimos. Y hoy que soy muchísimo más grande, le doy mucho más valor, más allá de ganar o perder, al hecho de jugar otra final y, como ahora, intentar ser campeón una vez más”, continuó al recordar las épocas esquivas de coronaciones con la celeste y blanca.

En esa línea, hizo una mención especial al trayecto que transitaron junto a otros del integrantes de la vieja camada, como lo son Ángel Di María y Nicolás Otamendi. “Sabemos que son nuestras últimas batallas y tenemos que valorar y disfrutar el hecho de poder estar otra vez en una final juntos”.

Messi tras convertir su gol ante Canadá (EFE/CJ Gunther)

La Scaloneta buscará revalidar el título ante el ganador de la semifinal que disputarán este miércoles Uruguay y Colombia. La gran final será el próximo domingo a las 21 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami. Messi palpita un compromiso sumamente parejo: “Es una Copa América diferente, más igualada que nunca, difícil de jugar, con selecciones muy duras, canchas muy malas, temperaturas muy pesadas”.

El rosarino rompió la sequía en el torneo y convirtió su primer gol en el inicio del segundo tiempo, al desviar con su botín izquierdo un remate de Enzo Fernández. “Le dije a Enzo que me metí en el medio porque justo el arquero fue para ese lado y no sabía si entraba o no. Fue un reflejo y justo me metí. Fue importante para darnos más tranquilidad y meternos en la final”, contó sobre el tanto.

Con ese grito, el capitán albiceleste alcanzó las 14 anotaciones en el certamen continental y quedó a tres de los máximos goleadores históricos, el argentino Norberto Tucho Méndez y el brasileño Zizinho. En esa tabla también figuran Teodoro Fernández (Perú, 15 goles), Severino Varela (Uruguay, 15), Paolo Guerrero (Perú, 14) y Eduardo Vargas (Chile,14).

El posteo de Messi tras la victoria ante Canadá: "Todavía nos queda un pasito más"

Por otro lado, la Pulga se convirtió en el segundo máximo artillero de la historia a nivel selecciones, detrás de Cristiano Ronaldo (130). Con el tanto de este martes, llegó a los 109 goles e igualó la línea del iraní Ali Daei.

Un hecho saliente es que hizo al menos un gol en seis ediciones de Copa América. Además, es el que más presencias tiene en el torneo, con 38 encuentros disputados.