La arenga de Dibu Martínez en la última práctica de la selección argentina de cara al partido contra Canadá por la Copa América

La arenga del Dibu antes de las semifinales de Copa América

La Selección Argentina se prepara para enfrentar el último tramo de la Copa América 2024 en Estados Unidos. Bajo la dirección de Lionel Scaloni, el equipo alcanzó las semifinales después de una agónica victoria ante Ecuador, que se resolvió en una tanda de penales gracias a las dos paradas consecutivas de Emiliano Dibu Martínez, quien se convirtió en uno de los referentes del plantel.

Con la mirada puesta en Canadá, equipo al que Argentina ya venció en la fase de grupos por 2-0, la albiceleste protagonizó su último entrenamiento intenso. Las cuentas oficiales compartieron en redes sociales imágenes del marplatense que volvieron a robarse todas las miradas. “Uno más y estamos en la final. Uno más”, afirmaba el arquero del Aston Villa al inicio del video mirando fijo a la cámara.

En la grabación se puede ver una secuencia de ejercicios con y sin pelota en la que participan figuras como Lionel Messi, Ángel Di María, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, entre otros. Sin embargo, Lionel Scaloni aún no ha confirmado la alineación, y recién la comunicará a los jugadores el mismo día del encuentro, que se disputará este martes desde las 22 en el MetLife Stadium de Nueva York.

Según se pudo saber, el entrenador argentino realizará entre dos y cuatro cambios ante Canadá. Las incógnitas se ciernen sobre todos los sectores de la cancha. Entre las modificaciones, se anticipa que Julián Álvarez podría retornar en lugar de Lautaro Martínez, mientras que Ángel Di María parece ser el elegido para reemplazar a Nicolás González, considerando los once que jugaron el último partido de cuartos ante Ecuador.

Lionel Messi se encuentra bien físicamente y será de la partida ante Canadá este martes (@Argentina)

En cuanto al estado físico de Lionel Messi, no hay dudas de su participación y el capitán estará desde el inicio. No obstante, Marcos Acuña continúa en la recta final de su recuperación por una sobrecarga muscular en el muslo derecho y, aunque intensificó su entrenamiento, aún no cuenta con el alta médica.

Este lunes, a las 16:30 hora argentina (15:30 de Nueva York), Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa junto a un futbolista. Luego, desde las 19 el equipo se entrenará por última vez en el New Red Bulls training facility, el mismo lugar donde llevaron a cabo los ejercicios publicados en las redes.

Casi tres semanas después del partido inaugural, Argentina y Canadá se vuelven a enfrentar, esta vez en busca de un lugar en la final de la Copa América. A diferencia del encuentro inicial en el Mercedes Benz Stadium, el técnico estadounidense Jesse Marsch contaba entonces con solo 36 días en el cargo y dos partidos amistosos (contra Países Bajos y Francia) para hacer pruebas. Tres semanas y cuatro partidos oficiales después, Canadá llega como un conjunto más experimentado, que ha competido bien y ha interiorizado mejor los automatismos que busca su entrenador.

El escenario está listo, las expectativas son altas y el camino a la ansiada final está a un partido de distancia. La Selección Argentina, de la mano de Scaloni y liderada por Messi, buscará dar un paso más hacia la defensa del título en una Copa América que ha sido un verdadero desafío para todos los participantes.