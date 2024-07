El equipo de Cristiano Ronaldo se quiere llevar a una joya de las Inferiores de Racing: la oferta millonaria que esperan en Avellaneda

Baltasar Rodríguez en la pretemporada que hizo Racing en Paraguay

Golpearon la puerta de la humilde casa. La voz del cartero muy clara se oyó. Y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó (...) Vas a ver qué lindo, cuando allá en la cancha mis goles aplaudan. Seré un triunfador. Jugaré en la Quinta, después en Primera... Yo sé que me espera la consagración...

El Sueño del Pibe, aquel emblemático tango escrito por Reinaldo Yiso e interpretado por Juan Puey podría musicalizar a la perfección los días de Baltasar Rodríguez, la joven promesa de Racing que podría continuar su carrera junto al legendario Cristiano Ronaldo. Es que la entidad de Avellaneda aguarda por una oferta millonaria que podría llegar en los próximos días por el joven talentoso que se convirtió en una pieza clave en el conjunto de Gustavo Costas. Según trascendió en los pasillos del Cilindro, se prevé que la propuesta del Al-Nassr de Arabia Saudita rondará en los 15 millones de dólares.

El volante ofensivo de Monte Hermoso es una de las joyas de las divisiones inferiores de la Academia. A pesar de no haber tenido un buen primer semestre, su potencial es innegable. Con solo 20 años, su capacidad para influir en el juego ofensivo de Racing ha sido notable, pero su mejor versión se vio bajo el mandato de Fernando Gago, cuando se ganó la titularidad a base de goles y buenos rendimientos. “No me gusta hablar de cuestiones individuales, pero Baltasar tiene una autoridad impresionante para jugar a la pelota. Hace un laburo bárbaro en la semana. Lo veo en cada entrenamiento y está para dar el salto”, había dicho Pintita cuando se refirió al juvenil.

El mediocampista renovó recientemente su vínculo con la institución hasta diciembre de 2027, lo que otorga cierta tranquilidad a la dirigencia. Su cláusula de rescisión está fijada en 20 millones de euros, por lo que se espera que la Academia exija un monto más cercano a dicha cifra para poder llevar a cabo la operación. Incluso, desde el club garantizan que no está en los planes desprenderse de Baltasar, “salvo que la oferta sea imposible de rechazar”.

La decisión sobre el futuro de Rodríguez no solo dependerá del aspecto económico. El jugador ha manifestado su interés en seguir creciendo profesionalmente, y una liga menos competitiva como la de Arabia Saudita podría afectar sus aspiraciones, incluyendo su sueño de jugar en Europa y su deseo de formar parte de la Selección. Recientemente estuvo en los planes de Javier Mascherano para afrontar los Juegos Olímpicos de París, pero finalmente el entrenador decidió no contar con él para la cita en la Ciudad de la Luz. Además, un posible contrato lucrativo en el Medio Oriente resulta tentador, pero la oportunidad de brillar en escenarios más competitivos pesa significativamente en sus consideraciones.

Cabe señalar que Gustavo Costas ha utilizado poco a Baltasar en lo que va del año debido a varias razones: las convocatorias para el seleccionado olímpico, algunas lesiones inoportunas y un sistema táctico que no ha favorecido al jugador (también lo considera el primer recambio cuando no puede contar con Juanfer Quintero).

Con el póster de Lionel Messi como máximo referente, la promesa académica que quiere continuar con el legado que dejaron Diego Milito, Lisandro López, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Carlos Alcaraz y tantos otras estrellas surgidas del club, se ampara en las palabras que le brindan sus compañeros más experimentados. “Hablo mucho con Gaby Arias y Leo Sigali. Ellos siempre nos apoyan a los más jóvenes. y nos dan la confianza cuando los más chicos tenemos la oportunidad. Nuestra misión es cuidar el lugar de los más grandes y aprovechar los minutos que tengamos en cancha”, había dicho en una reciente entrevista con Infobae. Por aquel entonces, su futuro estaba en Avellaneda y ni siquiera analizaba la posibilidad de emigrar al exterior. Ahora, la incógnita permanecerá sobre si continúa su carrera junto al ex galáctico con pasado en el Real Madrid, Manchester United y la Juventus o se queda en Racing para ir en busca de la gloria internacional en la Copa Sudamericana.