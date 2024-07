“Es el torneo de mis sueños”: las declaraciones del argentino Francisco Comesaña, la sorpresa de Wimbledon

El tenista argentino Francisco Comesaña sigue haciendo historia. Este jueves logró un significativo avance al alcanzar la tercera ronda de Wimbledon tras vencer al australiano Adam Walton en un extenso partido de cuatro horas y ocho minutos. El encuentro, que terminó con marcadores de 7-5, 1-6, 6-7(12), 6-1, y 7-6(10-8), le permitió al marplatense avanzar a esta instancia dentro de un Grand Slam por primera vez en su carrera (el sábado se medirá con el italiano Lorenzo Musetti, que dejó en el camino a su compatriota Luciano Darderi).

Con apenas 23 años, Comesaña nunca había competido en el cuadro principal de un torneo de este calibre. Anteriormente, sus participaciones en el US Open 2022 y 2023, así como en el Abierto de Australia de enero pasado, siempre habían terminado en la fase previa. Sin embargo, su suerte cambió en Londres, pese a que el césped es la superficie en la cual menos ha jugado a lo largo de su carrera.

“Es el torneo de mis sueños, no me quería conformar con haberle ganado a Rublev y hoy fui por más y estoy muy feliz de estar en tercera ronda”, manifestó el deportista en diálogo con ESPN tras el encuentro. El actual 122 del mundo, que llegó a este Grand Slam sin haber ganado ningún partido ATP en sus únicas tres presentaciones a ese nivel, dejó afuera a un jugador que se posiciona 101° del ranking y venía de eliminar a otro argentino (Federico Coria, por 6-3, 6-3 y 7-5). “Al principio no me esperaba ganarle a Rublev y ahora tenía que salir con hambre, y por suerte estoy en tercera ronda”, añadió.

Durante la entrevista, el tenista de 23 años explicó que “la idea era disfrutar de los nervios y sacarlo en el match tie-break me da mucho orgullo, porque también estaba complicado con el viento en momentos de tensión”. Con Sebastián Báez, Mariano Navone, el mencionado Coria, Facundo Díaz Acosta, Francisco Cerúndolo, María Lourdes Carlé, Julia Riera y Nadia Podoroska fuera de competencia a nivel singles tanto en el cuadro masculino como en el femenino, sólo quedan las expectativas albicelestes colocadas sobre Comesaña tras la derrota que sufrió el otro compatriota con chances: Tomás Martín Etcheverry perdió ante el australiano Alexei Popyrin por 3-6, 6-4. 4-6, 6-4 y 6-3.

“Me dolió un poco el tie break , el partido era largo. Él bajó un poco y aproveché el bajón para sacar el cuarto. En el quinto estuve un poco nervioso, pero cuando estuvimos en el súper tie-break me dije que tenía que disfrutar, no pasarla mal y lo pude sacar adelante”, develó. “Cuando planteamos el partido sabíamos que juega en la línea, que tiene timing. La idea era frenar la pelota, pegarle fuerte. Por momentos lo pude hacer, pero no quería perder la esencia de ir a la red”, reconoció.

Ser una de las sorpresas del torneo ocasionó que reciba miles de mensajes, pero el joven sigue enfocado en avanzar en el certamen: “El teléfono está explotado. Sólo le pedí a mi entrenador hablar con mi papá, mi mamá y mi novia. Ellos están día a día, en momentos buenos, momentos malos. Me emocioné un poquito”.

Para cerrar, analizó al italiano Lorenzo Musetti, su próximo rival: “Creo que va a ser un partido divertido, con slice, subidas a la red. Voy a disfrutarlo, como todos los momentos. Más allá de que me pongo nervioso, saco una sonrisa. Estoy disfrutando de estar acá”.