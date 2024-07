Brilló en la selección de Ecuador, hoy sigue ligado al fútbol, pero también sorprende como cocinero: “Mi plato favorito son los mariscos”

El punta se retiró a los 38 años

Este jueves, Argentina enfrentará a Ecuador por los cuartos de final de la Copa América. El elenco comandado por Lionel Scaloni avanzó con puntaje ideal, ya que logró nueve puntos en tres partidos jugados, mientras que el Tri finalizó con cuatro unidades, producto de una victoria, un empate y una derrota.

“La selección argentina mostró una postura y tiene una identidad de juego. Ecuador, en cambio, no sabe a lo que juega. Es muy difícil que gane, y no veo a una Ecuador que pueda llegar más lejos en una Copa América”, asegura Carlos Tenorio, uno de los máximos exponentes del Tri en su historia.

El Demoledor Tenorio, como es popularmente conocido, nació futbolísticamente en Liga de Quito, donde debutó en 1997. Cinco años más tarde, se fue Arabia Saudita y a Qatar, luego recaló en Vasco Da Gama de Brasil, Bolívar y Sport Boys de Bolivia, para luego volver a su país y continuar su carrera en El Nacional, Liga de Quito y retirarse en Atlético Saquisil.

Tras colgar los botines con 38 años, la destacada carrera que tuvo Tenorio como delantero le abrió las puertas para convertirse en presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE). Además, el Demoledor sigue con su incursión en la dirigencia deportiva, pero también es muy activo en redes sociales, donde comparte su faceta como cocinero y publica recetas de sus platos favoritos. “Yo soy de una ciudad pacifica, así que mi plato preferido son los mariscos”, revela en diálogo con Infobae.

Con 52 partidos en su selección y 12 goles convertidos (incluidos dos en el Mundial de Alemania 2006), el oriundo de Esmeraldas es palabra más que autorizada a la hora de hablar del presente de La Tricolor, y especialmente del entrenador español Félix Sánchez Bas. “Hay muchas críticas contra él, más allá de los resultados. Y la gente no está conforme. La Federación Ecuatoriana debe tomar una decisión y lo antes posible. Si el hincha no está satisfecho o a gusto con algo, es difícil que las cosas cambien. Hay mala energía y creo que Ecuador debe ir buscando otro entrenador, buscar un proyecto a largo plazo con un entrenador que sepa sacarle provecho al material humano que tiene ahora. Y poder conseguir en un futuro ganar algo importante”, fue duro.

- ¿Qué es de tu vida, Carlos?

- Estoy fortaleciendo algunos proyectos personales. También, me encuentro como presidente de la Asociación de Futbolistas de Ecuador. Además, seguimos siempre conectados al fútbol, aunque no como profesional.

- ¿Cuándo dejaste el fútbol?

- En el 2018. Nadie está preparado para dejar el fútbol, un deporte tan lindo como este. Yo me fui preparando para ello y me retiré con 38 años. Se extraña muchísimo, pero no se puede hacer más nada. Lo bueno es que uno siga involucrado desde algún lado.

Hoy preside la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE)

- ¿Te costó el post-retiro?

- La verdad es que lo tomé muy tranquilo. A veces me sentía un poco extraño, pero a mí no me costó tanto. Lo vengo manejando muy bien, sin problemas. No es que me haya costado tomar esa decisión. Los dos primeros años pude compartir tiempo con mi familia y tuve más tiempo para ir armando los que son mis proyectos. Siempre estuve, y estoy, vinculado al futbol, ya que tengo un semillero con la idea de llevarlo al nivel profesional a futuro. Después, gané la presidencia del gremio de los futbolistas.

- ¿Cómo nació esa faceta de ser cocinero?

- Es una de las cosas que siempre me ha gustado y trato de defenderme en la cocina; me gusta mucho. Yo soy de una ciudad pacifica, así que mi plato preferido son los mariscos; me encanta toda la variedad de mariscos. Lo hago por hobby, no tengo restaurantes todavía; no es mi línea.

- ¿Qué te parece la Copa América que se lleva a cabo en los Estados Unidos?

- Bien. Creo que como ecuatorianos siempre vamos a querer que a nuestra selección le vaya bien. Tiene muy buenos jugadores. Pero existe una gran disconformidad, porque la selección no muestra un juego vistoso. Después, la Copa América es uno de los torneos más atractivos de Sudamérica y del Mundo, también. Esta clasificación a los cuartos de final no era la mas esperable por los jugadores que tiene, porque tiene plantel para buscar ganar más y clasificar de otra manera; seguro que ahora se irán corrigiendo cosas.

- ¿Qué análisis hacés de Argentina - Ecuador?

- Tenemos un partido muy complicado contra Argentina que es la referente y campeona de la última Copa América, y del Mundo. Pero también es motivante poder enfrentar a una selección de mucha jerarquía. Hoy, la selección argentina llega mejor que nosotros y debemos ser realistas. Ecuador debe corregir muchas cosas. Se habla mucho del entrenador español, que esto y otro, y no de la mejor manera. Pero parte de la culpa es de los dirigentes que toman las decisiones para ir estructurando un proyecto.

- ¿Está de acuerdo con la designación de Félix Sánchez Bas como entrenador de la selección ecuatoriana?

- No soy de juzgar en estos momentos el profesionalismo de nadie. Lo que sí puedo decir es que los que tienen que empezar a darnos una hoja de ruta son los directivos de la Asociación Ecuatoriana de Fútbol. A los ecuatorianos nos sorprendió la decisión de traer a Félix Sánchez Bas, sabiendo que no le fue bien anteriormente. Eso no significa que sea un buen o mal entrenador. Hasta ahora, Sánchez Bas no ha conseguido plasmar un juego y darle una identidad a nuestro seleccionado. Esa es la disconformidad más grande que tiene el pueblo ecuatoriano.

- ¿Podría ser un partido vital para la continuidad o no de Sánchez Bas en su cargo? Se habla de que puede marcharse a Qatar.

- Yo me pregunto, ¿cuál es el objetivo y el propósito de Ecuador en esta Copa América? Si era simplemente ir y clasificar a cuartos de final, ya lo consiguió. Pero Ecuador deberá salir un poco de esa conformidad que a la larga se vuelve una mediocridad. Ecuador hoy tiene muchos jugadores para dar más, y el ponerte como objetivo el solo hecho de clasificar a la próxima instancia es un logro de mediocre; la gente no debe pensar así. Sí debe pensar en ir a buscar el torneo y ser campeones porque si no, te vas limitando. Si el anhelo o la intención de la federación ecuatoriana es clasificar a los cuartos de final, ahí ya está. Yo no lo veo así, porque la historia te presiona, ya que Ecuador no es una selección que haya ganado títulos representativos como para decir que ha mejorado. Nos falta que Ecuador se consolide con esta nueva camada de jugadores. Pero no está fácil que Ecuador la gane a Argentina, aunque es posible.

- ¿No hay esperanzas en Ecuador de que su selección pueda ser campeona de América?

- Cuando las cosas no empiezan bien, tarde o temprano te pasan factura, y Ecuador no empezó bien como para pensar que iba a ser campeón de la Copa América. Todos pueden ser campeones, pero viendo los partidos de Ecuador, especialmente contra México, o como la ganamos a Jamaica, es muy difícil que se consagre. Ecuador, con la calidad de sus futbolistas, estuvo colgado del travesaño buscando el empate. En el fútbol, cuando querés conseguir cosas grandes, tenés que jugar el todo por el todo. Con esta identidad de Ecuador, hay que ser realistas. Puede pasar que le gane a la Argentina y siga compitiendo, pero es casi imposible que eso pase.

- ¿Firmarías el empate para llevar la definición al punto penal, sabiendo que Alexander Domínguez es un especialista?

- Como Domínguez es un especialista en penales, también lo es el Dibu Martínez. Ecuador carece de liderazgo. Hoy no tiene líderes en su plantel, sino que cuenta con jugadores que a futuro podrían ser líderes de la selección. Enner Valencia o Estupinian no son esos líderes que necesita la selección. Lo mismo para Domínguez y Hernán Galíndez. Tienen mucha trayectoria y años en la selección, pero el liderazgo es otra cosa, más cuando compartes un plantel como mucha juventud.

- ¿Qué tipo de lideres necesita el plantel de jugadores de la Tri?

- Ese líder que puede llevar el control del vestuario y llevar a los chicos para que mañana puedan desenvolverse bien. Esperemos que el seleccionado se vaya afianzando y que vaya en busca de logros. No podemos seguir hablando de lo que sucedió en el 2006. No ganamos nada, pero dimos ese pasito. Para que Ecuador dé un paso adelante, deberá sobrepasar la historia. Pero si no gana un título, es difícil porque vas a seguir siendo un competidor y nada más. El ser humano tiene que acostumbrarse a ser ambicioso en el buen sentido de la palabra.

- ¿Le falta ambición al cuerpo técnico que comanda Ecuador?

- Sí. Los sudamericanos tenemos una hoja de ruta marcada. Tenemos ese sentir del fútbol, esa cultura fuerte y firme, esas costumbres; y querer saltarnos los procesos es difícil y un grave error. Traer un entrenador europeo que no conoce a los rivales es un grave error. Hoy, no conozco a entrenadores europeos que hayan venido a Sudamérica y les haya ido bien. Sudamérica no necesita de entrenadores europeos. Acá hay técnicos con carácter y personalidad que saben lo que quieren y buscan. En esa misma línea, Ecuador no sé que quiso hacer con la llegada de entrenador español. Encima, no tenemos lideres en la parte dirigencial. Ecuador, luego de esta Copa América, deberá replantearse su futuro, porque está mal en las Eliminatorias sudamericanas para el próximo Mundial. Es un regalo lo que nos ofrece la FIFA con la cantidad de cupos para la Copa del Mundo 2026. Pero no debe celebrar únicamente con clasificar, sino que debemos ganar el título alguna vez. Son cuatro Mundiales que tiene Ecuador, y tu objetivo debe ser competir y ganar el título, no conformarse solo con participar.

- ¿Qué entrenador sería el ideal para ocupar el cargo? ¿Uno extranjero o de Ecuador?

- Hoy, en Ecuador no hay un director técnico que pueda tomar el cargo. No hay, no hay ninguno ecuatoriano. Pero la línea es clara. Hay varios colombianos que sí podrían tomar el cargo de la selección ecuatoriana. Tenemos muy buena historia y buenos recuerdos con los colombianos. Tres Mundiales con entrenadores colombianos y uno con el argentino Gustavo Alfaro. Un técnico colombiano o argentino a Ecuador le vendría muy bien. La línea colombiana es muy buena para hacernos entender que tenemos material para ser mejores. Ya conocemos la línea de técnicos argentinos, con mucho carácter y personalidad. Ecuador, con la camada de futbolistas que tiene, necesita técnicos de estas características, con carácter, personalidad y decisión. De lo contrario, el tiempo pasa y no creo que Sánchez Bas pueda cambiarle la imagen el equipo y darle una identidad de juego.

- ¿Qué recordás de tu paso por el Tri?

- Hay muchos recuerdos lindos, especialmente del partido contra Inglaterra en Alemania 06. En el minuto 11 tuve una jugada que pegó en el travesaño. Íbamos perdiendo con el tanto de David Beckham. También, en junio de 2008 el empate en uno contra Argentina, que con un taco le cedí el gol a Patricio Urrutia para abrir el marcador. Lo poco o mucho que pude conseguir quedó en el pasado. Hoy, hay que hablar de los que están en la selección. A los ecuatorianos nos interesa que nuestra selección sea protagonista en los torneos como lo fuimos nosotros. Que esta camada de buenos jóvenes le saquen el máximo provecho.