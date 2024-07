La reacción de Bronny James al encontrarse con su padre LeBron en su primer día en Los Ángeles Lakers: “Estoy entusiasmado”

Bronny James fue presentado como nuevo jugador de Los Ángeles Lakers y tuvo un encuentro con su padre, LeBron, en el centro de entrenamiento

La familia James cumplirá un sueño en la NBA. LeBron, el máximo anotador de la historia de la liga de básquet más importante del mundo, y su hijo Bronny -19 años-, que está dando sus primeros pasos como profesional, compartirán equipo en Los Ángeles Lakers. La franquicia californiana presentó oficialmente a sus novatos el martes y hubo un momento de encuentro entre el joven y la leyenda, que se saludaron como si ya estuvieran compartiendo cancha.

Luego del Draft para la temporada 2024/25 en cual los Lakers eligió a Dalton Knecht (Primera ronda, puesto 17) y a Bronny James (segunda ronda, puesto 55), el foco quedó puesto en la renovación de contrato de LeBron, quien quedó como agente libre y, según la información del analista de ESPN Adrian Wojnarowski, acordó para firmar nuevamente en Los Ángeles por los próximos dos años a cambio de 104 millones de dólares.

Este nuevo vínculo entre la estrella que jugará a sus 39 años su temporada 22 en la NBA y la franquicia púrpura y oro incluye una opción de jugador para el segundo año además de una cláusula de veto a un traspaso. En octubre, bajo las órdenes de J.J. Redick, LeBron y Bronny se convertirán en la primera pareja padre-hijo en jugar juntos en la élite del básquetbol.

En la conferencia de prensa, a Bronny le consultaron acerca de sus primera conversaciones con LeBron una vez que fue elegido en el Draft de Nueva York y las sensaciones de poder compartir cancha. “Aún no hemos profundizado mucho en esas cosas, especialmente porque aún no hemos comenzado la liga de verano. Pero, sabes, no cambiará nada de lo que me ha dicho durante toda mi vida. De tener una ética de trabajo, venir a entrenar, escuchar a los entrenadores y estar predispuesto al trabajo. Esas son las cosas que me ha metido en la cabeza toda mi vida”, dijo el novato de los Lakers que utilizará la camiseta número 9.

LeBron James y su hijo Bronny, con quien compartirá equipo en la NBA (@Lakers)

Acerca de las expectativas de los fanáticos por su debut en la NBA y el peso de ser el hijo de LeBron James, el ex base de los Trojans en la NCAA, expresó: “Sin duda, hay una presión mayor. Ya lo leí en las redes sociales y en Internet, se habla de que tal vez no merezca una oportunidad. He lidiado con cosas como esta toda mi vida, así que no es nada diferente. Es más amplificado, seguro, pero lo superaré”.

En cuanto a las nuevas oportunidades que se le abren a Bronny en una liga profesional, luego de su paso por la universidad en California y haber sufrido ni más ni menos que un paro cardíaco en un entrenamiento en el verano pasado, el joven está dispuesto a no desaprovechar sus momentos, pero con calma y sabiendo que es un novato y sus minutos serán limitados. “Estoy entusiasmado por lo que está por venir”, sentenció.

En tanto, Reddick, flamante entrenador de los Lakers aclaró también ante los medios que Bronny tiene bien ganado su lugar en el equipo y envió un mensaje tranquilizador para su joven refuerzo: “Se lo ha ganado porque ha trabajado arduamente. Para nosotros, priorizar el desarrollo de los jugadores hace que Bronny sea el caso de estudio número uno, por su nivel básico de sensaciones, capacidad atlética, defensa en el punto de ataque, tiros y pases”.

Se espera que Bronny James participe desde el 6 de julio en la liga de verano de la NBA con Los Ángeles Lakers mientras que LeBron estará afectado al seleccionado de los Estados Unidos, que buscará una nueva medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Dalton Knecht (4) y Bronny James (9), los nuevos jugadores de los Lakers, elegidos en el Draft de la NBA (Kirby Lee-USA TODAY Sports)