“Fracaso aplastante” y “salida devastadora”: las crudas críticas de los medios de Estados Unidos tras la despedida de la selección de la Copa América

Estados Unidos quedó eliminada en la primera ronda del torneo (AP)

La selección de fútbol masculino de Estados Unidos recibió una ola de críticas por parte de los medios de comunicación nacionales tras su temprana eliminación en la Copa América. El equipo, dirigido por Gregg Berhalter, terminó en la tercera posición del Grupo C con solo tres puntos, por detrás de Uruguay y Panamá. El conjunto charrúa lideró el grupo con puntaje perfecto, mientras que Panamá, con su victoria en la última fecha contra Bolivia, se aseguró el segundo lugar con seis unidades.

La decepción en el seno del fútbol estadounidense es palpable, especialmente considerando que Estados Unidos no solo era el anfitrión del torneo, sino que también tenía altas expectativas de avanzar a los octavos de final. Así lo reflejan las críticas vertidas en diversos medios de comunicación de ese país.

El periodista Steven Goff, en su columna en The Washington Post, fue claro en su evaluación. “Decepcionante eliminación de Estados Unidos en la Copa América tras derrota ante Uruguay”, escribió, subrayando el impacto negativo que esta eliminación temprana representa para un equipo que aspiraba a más.

También hizo hincapié en la búsqueda inicial de la selección. “Estados Unidos llegó a la Copa América con la intención de demostrar su valía dos años antes del Mundial. Quería demostrar cuánto han crecido sus jugadores jóvenes bajo la dirección del entrenador Gregg Berhalter... Fue una salida devastadora para el equipo estadounidense, que buscaba usar la Copa América como trampolín hacia la Copa Mundial de 2026″, destacó en su artículo.

El propio Berhalter no ocultó su desilusión tras la eliminación. “Quedamos muy decepcionados con los resultados. Sabemos que somos capaces de más y en este torneo no lo demostramos… Deberíamos haberlo hecho mejor… En este momento, tenemos una sensación de vacío”, explicó el entrenador, reflejando un sentimiento de frustración compartido no solo por el equipo técnico, sino también por los aficionados.

En la misma línea, el New York Post fue categórico en sus críticas. “El fracaso aplastante de USMNT en la Copa América solo generará más dudas sobre Gregg Berhalter”, escribió, sugiriendo que el fracaso tiene implicaciones serias para la percepción del progreso del fútbol en Estados Unidos. Ambos medios coincidieron en que, antes de que el torneo comenzara, se daba por asegurada la segunda plaza del grupo para Estados Unidos, subestimando a Bolivia y Panamá. Además, entendieron que la eliminación colocó a Berhalter en una situación delicada, con su futuro al frente del equipo nacional en duda. “El fútbol estadounidense ciertamente no parece estar avanzando en el escenario mundial”, añadió el medio, subrayando la crisis de confianza que el fracaso ha provocado.

New York Times no se quedó atrás en sus análisis y en su artículo adelantó las repercusiones institucionales de la eliminación. “La Federación estadounidense de fútbol realizará una ‘revisión exhaustiva’ tras su eliminación de la Copa América, después de que el decepcionante torneo en su suelo natal ‘no cumpliera con las expectativas’”, informó el periódico. Esto sugirió una posible reestructuración o cambios significativos en el enfoque de la federación en un intento por evitar repetir este fracaso en el futuro.

Este martes, la Copa América entregará los últimos dos boletos para los cuartos de final, y desde su eliminación, los estadounidenses serán meros espectadores del torneo. La selección deberá observar y aprender de las mejores selecciones del continente si desean revertir su situación y prepararse adecuadamente para el Mundial de 2026, donde el desempeño nacional estará bajo un escrutinio aún mayor.

Cabe recordar que la selección estadounidense tuvo una destacada participación en el Mundial de Qatar 2022, alcanzando los octavos de final y demostrando competitividad y el talento de una nueva generación de futbolistas. En aquella edición lograron avanzar tras superar la fase de grupos con una victoria y dos empates por detrás de Inglaterra. En la siguiente ronda, se enfrentaron a Países Bajos donde fueron eliminados tras una derrota por 3-1.

Sin embargo, a la luz de la reciente eliminación en el certamen continental, la capacidad de replicar o superar ese éxito en torneos futuros está en seria duda.

