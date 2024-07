Estaba dos sets abajo, logró una épica remontada y ganó el último punto tras caerse: la definición que da que hablar en Wimbledon

El épico punto de Lloyd Harris para ganar en Wimbledon

Lloyd Harris volvió al All England Club con una memorable victoria en Wimbledon en la jornada inicial del cuadro principal. En un enfrentamiento que se extendió por tres horas y media, el tenista de 27 años venció al estadounidense Alex Michelsen en cinco sets: 3-6, 4-6, 7-6 (7-5), 6-2 y 7-6 (11-9). La remontada del sudafricano, que se recuperó de estar abajo dos sets en contra, fue coronada con un match-point extraordinario sobre una de las canchas auxiliares de césped.

El punto decisivo que selló el partido en la cancha número 9 del complejo londinense mostró a Harris en plena acción defensiva. Con el marcador 10-9 en favor del oriundo de Sudáfrica en el tie-break del quinto set, Michelsen tenía el servicio para igualar el marcador. A pesar de tener el saque en contra, Harris salvó dos veces un punto que parecía perdido.

Es más, la definición le dio mayor épica al cierre del partido por la ronda inicial del tercer Grand Slam de la temporada en el circuito ATP. Tras caer al suelo, persiguió un drop-shot y, con un smash de revés, concluyó con una volea cruzada para ganar el partido. Acto seguido, se desplomó sobre la cancha para celebrar un triunfo memorable.

Harris, quien llegó a ocupar el puesto 31° en el ranking masculino hace tres temporadas, actualmente se encuentra en el puesto 118°. Sin haberse adjudicado ningún título ATP en su carrera, logró alcanzar dos finales: en Adelaida 2020 y en Dubái 2021. Este año, el nacido en Ciudad del Cabo ingresó al torneo de Wimbledon desde la fase de clasificación, tras superar tres encuentros (venció al italiano Vavassori, al británico Loffhagen y al francés Grenier). “Sé que tengo el nivel para jugar y ganar partidos y competir sobre el césped”, afirmó Harris.

El festejo de Harris tras ganar en Wimbledon tras remontar un 0-2

Su retorno este año estuvo marcado por una dura lucha para superar la clasificación y acceder al cuadro principal. “Este es el máximo de partidos que he jugado sobre hierba. He sacado muchas cosas positivas de mi tiempo en el césped. Me he ido acostumbrando a él y estoy empezando a aprender a jugar mucho mejor”, destacó el jugador sudafricano.

El triunfo de Harris también resulta significativo debido a su reciente recuperación de una lesión que lo mantuvo alejado de las competencias. La inactividad contribuyó a una caída en su clasificación mundial, de la que Harris se ha recuperado parcialmente gracias a su victoria en el Challenger de Surbiton hace tan solo unas semanas. “Siento que esa es la razón por la que he podido conseguir estas victorias, especialmente en los últimos días”, añadió el tenista.

Harris, quien se dejó caer incrédulo y exhausto tras el punto final, fue ovacionado por el público presente en uno de los courts del complejo londinense. “Estar de vuelta en el All England después de un período difícil por una lesión y lograr una victoria así, me da mucha confianza”, expresó el sudafricano tras una victoria que le dará ánimo para buscar seguir en uno de los campeonatos más esperados del año en el tenis profesional.

En la próxima ronda, Harris se enfrentará al ganador del encuentro entre el italiano Mattia Bellucci y Ben Shelton. Este partido fue suspendido por falta de luz natural, con ventaja parcial para Bellucci por dos sets a uno (6-4, 3-6 y 6-3) frente al tenista de los EEUU, preclasificado número 14 para esta edición de Wimbledon.