Wimbledon 2024, día uno: el debut de los máximos candidatos al título y el cuadro de los argentinos

El All England Lawn Tennis de Londres se prepara para albergar una de las citas deportivas más importantes del calendario (REUTERS/Hannah Mckay)

Empieza Wimbledon, empieza el tercer Grand Slam de la temporada, el más antiguo de la historia y quizás el más prestigioso del mundo tenístico. El primer día de julio comienza el cuadro principal del torneo que se disputará en el All England Lawn Tennis Club de la capital británica. Serán diez los participantes argentinos en una cita históricamente adversa para el biotipo natural del tenista sudamericano, formado sobre la tierra batida y no acostumbrado a los certámenes sobre pasto. Los ganadores del cuadro masculino y femenino se conocerán el fin de semana del sábado 13 y domingo 14 de julio, mismo día en que se jugarán las finales de la Eurocopa y la Copa América.

Carlos Alcaraz es el defensor del título: ergo, el máximo candidato. Viene de ganar Roland Garros y deberá demostrar su rápida adaptación a la hierba de nuevo. A sus 21 años, la carrera del tenista español no hizo más que empezar, pero con el número uno más precoz de la historia de la ATP cuando tenía 19 y tres “grandes” entre los catorce trofeos de su palmarés, guarda momentos que perdurarán en la historia de este deporte. Uno de ellos es la final en la hierba inglesa que le ganó el año pasado a un Djokovic que buscaba su quinto Wimbledon seguido. El mismo Nole que le había hecho temblar en semifinales del Abierto de Francia un mes antes, y que presumía de jugar en su jardín londinense, ante un Alcaraz que entonces disputaba el cuarto torneo sobre hierba de su carrera.

Carlos Alcaraz es el campeón defensor: en 2023 venció a Novak Djokovic en la final (REUTERS/Andrew Couldridge/File Photo)

El murciano exhibió una capacidad de adaptación notable en la superficie más rápida y complicada del circuito, y venció con épica en cinco sets. Un año después, volvió a hacer historia: el tenista más joven en alcanzar la final de las tres superficies de los Grand Slam venció al alemán Alexander Zverev. Ahora, Alcaraz podrá recuperar sensaciones sobre hierba, las que no encontró en Queen’s al caer en su segundo encuentro, aunque en Wimbledon tendrá un sorteo favorable: debutará contra el estonio Mark Lajal y, después, aparecen en su hipotético camino Sebastian Ofner, Frances Tiafoe, Ugo Humbert y Tommy Paul.

El fenómeno Alcaraz quiere confirmar el cambio de ciclo que trajo su título el curso pasado, cuando 20 años después hubo un campeón distinto al “Big 4″. En ese cometido, Jannik Sinner tiene también mucho que decir, de hecho como actual número uno del mundo y como ganador hace una semana en el torneo de Halle, Alemania. El italiano, que se podría ver las caras con el español en semifinales, se mantiene enfocado después de un gran 2023. Alcaraz fue su freno en París y en Londres buscará su revancha. Su estreno será contra el alemán Yannick Hanfmann.

La práctica del serbio Novak Djokovic en el court central: en su rodilla derecha se distingue un vendaje producto de su intervención quirúrgica (REUTERS/Paul Childs)

No es el único que desea volver a enfrentarse con Alcaraz. El segundo máximo candidato es Novak Djokovic, quien planea recuperar su idilio con Wimbledon en busca de su octavo título y la corona número 25 en Grand Slam que le dejaría en lo más alto de hombres y mujeres, al desempatar con la australiana Margaret Court. El serbio sabe que está arriesgando después de lesionarse en la cuarta ronda de Roland Garros: fue intervenido en su rodilla derecha hace tres semanas. “La sola idea de perderme Wimbledon no era correcta. No quería lidiar con eso”, dijo este sábado en rueda de prensa. “Estoy aquí para ganar”, añadió.

El alemán Alexander Zverev dijo en la previa que se ve con más opciones que nunca y el ruso Daniil Medvedev es otro serio candidato. En el cuadro femenino, la checa Marketa Vondrousova defiende título y la número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek, busca su primer Wimbledon, en medio de una racha de 19 victorias que culminó en su cuarto Roland Garros. Favoritas también son la número dos del mundo, la joven estadounidense Coco Gauff, quien el año pasado cayó en primera ronda pero después ganó el US Open, y la bielorrusa Aryna Sabalenka aunque no llegue bien físicamente, lastrada por una lesión en el hombro por la que se retiró hace una semana en Berlín. La kazaja Elena Rybakina, campeona en 2022, es otra de las aspirantes.

Diez argentinos disputarán el cuadro principal del torneo británico por excelencia (REUTERS/Hannah Mckay)

Por su parte, este lunes debutarán tres de los diez argentinos que saldrán al pasto londinense. La primera será Nadia Podoroska, la clasificada número 65: chocará a las siete de la mañana con la ucraniana Dayana Yastremska (28°). Luego será el turno de Sebastián Báez, orden número 18 y el argentino mejor posicionado en el ranking, quien se enfrentará al estadounidense Brandon Nakashima (64°), a partir de las nueve de la mañana. De acceder a cuartos de final, podría cruzarse en el camino de Alcaraz. Más tarde, cerca del mediodía, Mariano Navone (32°) disputará por un acceso a la segunda ronda con el italiano Lorenzo Sonego (57°). Los partidos podrán verse por ESPN2 y ESPN 3 y por la plataforma digital Disney+.

Los otros argentinos que competirán en el cuadro masculino durante el transcurso de esta semana son Federico Coria (71°), Tomás Etcheverry (31°), Facundo Díaz Acosta (67°), Francisco Cerúndolo (27°) y Francisco Comesaña (121°). Justamente, este último, tendrá la parada más brava al enfrentarse al sexto preclasificado, el ruso Andrey Rublev. De ganar podrá enfrentarse contra su compatriota Coria, que chocará contra el australiano Adam Walton (107°). Etcheverry lo hará contra el italiano Luca Nardi (73°), Díaz Acosta jugará ante el británico Cameron Norrie (44°) y Cerúndolo, el segundo mejor preclasificado argentino, se medirá con el ruso Roman Safiullin (43°).

Luego del debut de Podoroska en el cuadro femenino, Julia Riera (104°) y María Lourdes Carlé (86°) desafiarán su suerte en la mítica grama de Wimbledon. La primera tendrá a la checa Maire Bouzkova (37°) como un duro escollo en la primera fase y la segunda buscará el acceso a la siguiente fase en un duelo ante la estadounidense Katie Volynets (71°).