El insulto de Russell al jefe de Mercedes en el final del GP en Austria que llamó la atención de la Fórmula 1: “Fue vergonzoso”

El insulto de George Russell al equipo Mercedes en medio de la carrera de Fórmula 1 en Austria

George Russell se quedó con una victoria inesperada en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1. Es que cuando restaban seis vueltas para el final de la prueba, el escenario de la carrera cambió de manera abrupta: Max Verstappen y Lando Norris se tocaron al llegar a una curva lenta y ambos quedaron fuera de la lucha por la punta.

El tricampeón mundial sufrió la rotura de la goma trasera izquierda y el de McLaren sufrió la pinchadura de la trasera derecha, lo que los retrasó a ambos. El que aprovechó el mano a mano en pista entre los líderes fue el piloto británico a bordo de Mercedes, que coronó su segundo primer lugar en la categoría cuando estaba a unos 15 segundos de los líderes. Más allá de la celebración que Russell tuvo junto al equipo luego de ver la bandera de cuadros, se produjo una situación que dio que hablar en la categoría más relevante del automovilismo mundial.

En las últimas horas se conoció un diálogo que protagonizó el vencedor de la fecha 11 del campeonato 2024. Después que se produjo el toque entre Verstappen y Norris, el jefe del equipo Toto Wolff se comunicó con él por la radio y le dejó un mensaje alentador de cara a las últimas vueltas de la competencia. Pero, al parecer, el piloto de 26 años oriundo de King’s Lynn, Reino Unido, no lo tomó de la misma manera.

“George, tú puedes ganar esta. Tu puedes ganar, George”, fue el escueto comentario que provino desde la escudería de las Fechas de Plata. Acto seguido, Russell respondió con un insulto. “Just let me fucking drive” (Sólo déjenme manera). De esta manera, el británico dejó en claro que no quería saber nada con mensajes y lo único que pretendía era focalizarse de cara a los metros definitivos de la carrera.

Una vez que terminó la competencia en el circuito Red Bull Ring, la casa del equipo que tiene a Verstappen como dominador de la Fórmula 1, el que se refirió al cruce interno fue Toto Wolff, director de la escudería Mercedes.

Russell y Toto Wolff se abrazaron tras protagonizar un incómodo momento por la radio (REUTERS/Leonhard Foeger)

“Mi mala manera de hablar a través de tu frenada, simplemente… me afectó”, se rió Wolff, mientras Russell respondió: “¡Te emocionaste mucho, Toto, te emocionaste mucho!”, fue el diálogo entre ambos en tono gracioso.

“Creo que conozco bastante bien a los pilotos y sé lo que necesitan en determinados momentos para animarse o para volver a centrarse, porque paso mucho tiempo con ellos”, dijo Wolff. “Así que creo que conozco su psicología. Pero esto es la cosa más tonta que he hecho en 12 años en Mercedes”, agregó sobre el mensaje a Russell tras el incidente que lo dejó en la cima de la clasificación cuando quedaban pocas vueltas para el final.

“Siempre me avergonzaré de esto, porque te fijas en dónde le envías el mensaje al piloto. No lo haces al frenar o en las curvas de alta velocidad. Pero no miré el GPS dónde estaba, solo vi a estos dos superándose y lo anticipamos, y luego simplemente apreté el botón emocionalmente y dije ‘podemos ganar esto’”, explicó Wolff.

“Podría haberlo eliminado con ese mensaje, imagínese”, analizó el jefe del equipo que volvió a la victoria en la F1. “Soy emotivo, disfruto de que nos vaya bien y disfruto de ver a Lewis y George hacerlo bien. Me dejé llevar por esa situación y creo que eso es lo que dijo después (por Russell). Pero en serio... fue vergonzoso”, concluyó en su diálogo con los medios en el paddock de Austria.