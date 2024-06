Una Colombia renovada con el ADN de Pekerman

Martín Liberman, desde Miami

Me parece interesante desmenuzar un poquito a Colombia, que se presenta, tal como les dije en la editorial del primer día, como uno de los favoritos a jugar la final el próximo 14 de julio, justamente en esta ciudad, en el mismo estadio en el cual Argentina jugará con Perú el último partido de su grupo. Una Colombia que se ve absolutamente renovada, a la que nadie puede vencer desde que Néstor Lorenzo tomó el control de la selección.

Primer gran acierto de la Selección Colombia. Ir a buscar a un discípulo de Pékerman. Sí, lo mejor de Colombia en el último tiempo vino con Pékerman qué inteligente fue ir a buscar a aquel que podía seguir con aquel trabajo que dio tantos frutos. Ir a buscar el usufructo de toda aquella campaña con uno de los gestores de ese momento. Lorenzo hace un tiempo ya había bifurcado su camino con Pékerman, recuerdan Néstor Lorenzo, mundialista con Argentina en Italia 90, elegido por Carlos Salvador Bilardo como uno de sus defensores. Lorenzo, un tipo muy aplicado a la táctica, un hombre que juega parecido y que además se contagió de Pékerman. Tiene el fútbol, la búsqueda, el ataque, el lirismo, si se me permite, de Pékerman con la contracción, el trabajo, la estrategia, la táctica y el conocimiento exhaustivo del rival. Es un tipo muy capaz, que no tiene tanta prensa, que no tiene tantas y tantas luminarias o letreros luminosos, pero que es un tipo muy preparado. Primer gran acierto de Colombia buscar a aquel que podía continuar con una época dorada, gloriosa, la de José Néstor Pekerman.

Después, una camada joven de futbolistas, Lorenzo se animó a convocar a chicos jóvenes y a sacar a los más grandes. Por ejemplo, Ospina si no es el mejor arquero de Colombia en la historia, junto con Higuita, le pega en el palo. Está en el banco de los suplentes. Él se animó a darle toda la responsabilidad a otro arquero. Él confió en Vargas, en Camilo Vargas y lo mismo con todos aquellos que ustedes conocen, que yo conozco muchísimo y que no juegan. No va detrás del nombre propio. Esto qué quiere decir. Que Borja es suplente, que Santos Borré es suplente, que Carrascal es suplente, que Juanfer Quintero es suplente. Escucharon la dimensión, los nombres que estoy mencionando, que tienen que esperar por su lugar, que no juegan, que no son titulares, que no arrancan el partido o los partidos, o por lo menos estos primeros jugadores de muchísima jerarquía, los que le nombré, no todos de River, dicho sea de paso, increíblemente no Carrascal. Juanfer incluso se dice podría volver Borja, el goleador del gol, gran jugador de fútbol argentino, no tiene lugar porque juega Córdoba, que es un tipo experimentado que juega en ligas menores del fútbol europeo, pero al que Lorenzo ve con buenos ojos y le da la oportunidad.

Entonces hay un equipo joven, sobre todo en defensa. Los centrales son David Son Sánchez y cuesta dos muy buenos centrales. Jugando en Europa. Después están los laterales Mojica y Muñoz, también con buen nivel, sobre todo Muñoz, que se destaca en el Crystal Palace, Inglaterra. Pasamos a la mitad de la cancha donde el técnico confía en Richard Ríos y Lerma. Yo, la verdad pensé que iba a jugar con Mateus Uribe y con Castaño. Sin embargo, arrancó con los otros dos mencionados y después un esquema ambicioso con un único punta que es John Córdoba, con James Rodríguez, siendo el cerebro y tipos que van por afuera y juegan muy rápido, como el crack del fútbol colombiano que es Luis Díaz, hoy la gran figura en el mundo de Colombia. Aunque tal vez puertas adentro, la gran figura sea el capitán James, el diez, el crack, uno de los tres mejores de la historia de Colombia que en la selección volvió a rendir como todos conocemos, aunque en San Pablo juegue intermitentemente y no parezca tan cómodo. Arias por un lado. Luis Díaz por el otro, la asistencia permanente a John Córdoba y la chance que tiene Lorenzo de darse vuelta, mirar el banco de los suplentes y llamar a Borja si el partido lo pide o llamar a Santos Borré para que aguante bien de espalda, para que descargue bien con los compañeros, para que pueda ser parte de esa triangulación de buen juego que tiene Colombia con James, con Luis Díaz... Tiene diferentes opciones y si la cosa no funciona tiene la pegada de Juanfer o tiene la lucidez y el buen pase de Carrascal.

Hay un muy buen equipo que creo que perfectamente puede soñar con llegar lejos y repetir lo que ya logró en el 2001, cuando como anfitrión consiguió alzarse con la Copa América. Atención con Colombia, porque al igual que Uruguay, sacando a Argentina, que es el máximo favorito, el campeón de América y del Mundo, están haciendo las cosas muy bien y ambos pueden soñar. Encima, envalentonado por el 5 a 0 de Uruguay por el 3 a 0 de Colombia que le hizo tres a Costa Rica, a la que Brasil no pudo vencer.