Con citas a Hemingway y Serrat, la contundente respuesta de Gustavo Alfaro a Miguel Borja tras ser tildado de defensivo en Costa Rica

La contundente respuesta de Alfaro a Borja

Este viernes, Costa Rica y Colombia jugarán un partido clave para la clasificación hacia los cuartos de final de la Copa América. En la previa del encuentro, el delantero cafetero Miguel Borja encendió la polémica criticando el estilo de juego que los Ticos tuvieron ante Brasil, que con una ordenada defensa logró empatar sin goles en su debut. El entrenador del conjunto centroamericano, Gustavo Alfaro, recogió el guante y le respondió con todo el atacante de River Plate.

“Vimos el partido (Costa Rica vs. Brasil) y lo analizamos. Se trató de una Costa Rica que solamente se intentó defender. Igual tuvo un rival muy fuerte enfrente que seguramente lo hizo someterse. Tiene grandes jugadores, ojalá que salga a jugar, que salga a proponer, que no sea como contra Brasil”, dijo el Colibrí en una rueda de prensa con medios colombianos en la mañana de este jueves.

Por la tarde, llegó la conferencia de prensa de Alfaro y le preguntaron por la frase de Borja. “Entrar en esa batalla de defensivo u ofensivo, no… A esta altura de mi vida elijo las batallas que quiero dar”, comenzó Lechuga.

La desafiante frase de Borja sobre la propuesta de Costa Rica

“Si yo quiero defender bien, es porque quiero atacar bien. Y si me dan a elegir, yo quiero defender con calidad y no con cantidad. No es cuestión de amontonar jugadores”, afirmó y comentó algunos casos: “El otro día, Vinicius estaba doblado en la marca, pero es la manera que hay que marcar a Vinicius porque en el uno a uno te mata. A Luis Díaz (rival este viernes, con Colombia) hay que marcarlo de una manera distinta. Y a James (Rodríguez), también. Son jugadores con una capacidad e impronta que se hacen valer”.

“Hemingway dijo un día que se necesitan dos años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar, yo tengo 61 años, ya aprendí a callar”, agregó el ex entrenador de Boca Juniors, que casualmente tuvo esta controversia con el actual goleador de Millonario.

“Es muy fácil tirar tiros con escopeta ajena, quisiera ver cuántos entrenadores se animan a jugarle al quíntuple campeón del mundo con ocho Sub-23. Después pedir es muy fácil, a nosotros nos cuesta todo un sacrificio enorme. No tienen idea del sacrificio que hacen estos chicos para defender con orgullo lo que ellos están representando. Ese amor que tienen por la camiseta, ese sentimiento y compromiso”, destacó el ex estratega de San Lorenzo. El plantel que dirige es el de menor promedio de edad en el certamen con 24,7 años.

“Como decía Serrat, andamos con lo puesto. Yo, personalmente, con andar con lo puesto, me siento muy orgulloso”, citó en referencia a un extracto de la canción “Simplemente Tuyo” que el conocido cantautor y compositor catalán lanzó al mercado en 1986. “Y obviamente nos gustaría ser Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay. Somos Costa Rica, humildemente”, subrayó.

“Estuvimos sometidos a un gasto muy grande después del partido de Brasil. El reporte físico de los chicos fue asombroso, el rendimiento físico de Costa Rica fue extraordinario”, apuntó el DT que condujo a Ecuador al Mundial Qatar 2022.

En tanto que elogió la labor del defensor Juan Pablo Vargas contra Brasil. “Estuvo al nivel de Marquinhos y de Eder Militao. Que no se olvide: uno juega en el PSG y otro en el Real Madrid”, concluyó.

Luego de la primera fecha del Grupo D del torneo, Colombia lidera con 3 unidades luego de vencer 2-1 a Paraguay. Lo escoltan con un punto Costa Rica y Brasil producto de su empate sin goles. Mientras que los guaraníes están sin unidades. Se clasificarán a los cuartos de final los dos primeros.