Eufórico festejo de Venezuela tras el triunfo sobre México: el tema del cantante argentino que hizo enloquecer al vestuario

El plantel de la Vinotinto celebró la victoria con la canción de LuckRa "Hola perdida"

Venezuela es el segundo equipo clasificado a cuartos de final de la Copa América (el primero había sido Argentina) luego de sumar su segunda victoria en el certamen. Venció 1 a 0 a México con gol de penal de Salomón Rondón en un partido vibrante que tuvo rivalidades, pierna fuerte, nervios, palos, un penal atajado a poco del final del partido y un nivel de tensión por tratarse de los dos países del grupo B que habían ganado en la primera fecha y porque estaban en la puerta de acreditarse un lugar en la próxima fase de la copa.

Venezuela trabajó para quedarse con los tres puntos. La alegría y el desborde que expresaron apenas culminó el encuentro son prueba fehaciente de aquel mérito. Uno de los videos virales de los festejos del equipo dirigido por el argentino Fernando Batista tenía también reminiscencia nacional. El plantel festejó con una canción nacida en la provincia de Córdoba. Esperaron que sonara el estribillo para acercarse al medio del vestuario, gritar, saltar y tirar agua hacia todos lados. El tema que sonó era Hola perdida, del artista cordobés de 25 años, LuckRa.

Por su parte, la cuenta oficial de la Vinotinto reveló piezas de esa felicidad al enseñar un video de apenas diecisiete segundos en el que se ve a los jugadores de la delegación venezolana vestidos aún de futbolistas -Yeferson Soteldo, Darwin Machís y Jhon Chancellor en primer plano-, algunos sin remera, la mayoría sin los botines, cantando una canción de Oscar de León, un cantautor de ochenta años y dueño de varios hits de música caribeña.

El plantel de la Vinotinto celebró la victoria con la canción "Llorarás" del cantautor Oscar de León

La canción se llama Llorarás y los jugadores entonan una estrofa que dice “Te vas a arrepentir / Y en caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento / Llorarás y llorarás / Sin alguien que te consuele / Así te darás tú cuenta que si te engañan, duele”. En el tuit, le piden a los hinchas que los ayuden con la letra, en un dardo indirecto al rival que acaban de ganar, como indicio de que se habían presentado al partido con una animosidad distinta. El mismo arquero, Rafael Romo, quien le contuvo un penal a Orbelín Pineda a falta de cinco minutos para el cierre del partido y se erigió como una de las figuras más destacadas de la Vinotinto, expresó en sala mixta: “Estamos contentos porque sabíamos que iba a ser difícil: México es una gran selección, que juega muy bien. Nosotros tenemos la humildad de reconocer a los rivales, no tenemos la soberbia y la ignorancia que tienen muchos periodistas mexicanos que nos subestimaron”.

Luego de la declaración del arquero, circuló por las redes sociales lo que podría haber disparado ese enojo. En el recorte de un video, se lo ve al periodista mexicano Álvaro Morales explicar sus sensaciones luego de la primera fecha de la Copa América y un análisis de las victorias de Venezuela a Ecuador y de México a Jamaica. “Venezuela le gana a Ecuador porque se aviva en un saque lateral y porque ya Ecuador estaba vencido con un hombre menos. Venezuela tendría que estar preocupado por México. Deja unos espacios terribles. No estuvo Machís, no estuvo Soteldo, a Rondón no le llegaron los balones bien. Sí, gana Venezuela pero le costó. México dejó mejores sensaciones”. Luego, el periodista le dice a su colega venezolana: “¿Qué van a hacer si los goleamos? ¿Qué querés apostar?”.

Venezuela volvió a acceder a los cuartos de final por tercera vez en toda su historia. La selección más joven del continente disputó diecinueve veces el torneo de selecciones más antiguo del mundo. La primera vez fue en Uruguay 1967 y hasta Perú 2004 sólo había ganado un partido de 45 posibles. Ya acumula ocho triunfos, diecisiete empates y 45 caídas. Y en las últimas seis ediciones, superaron la zona de grupos en cuatro oportunidades: Venezuela 2007, Argentina 2011 en el que terminó en la cuarta posición, Estados Unidos 2016 y Brasil 2019.

En la actualidad, Venezuela lidera el grupo B en soledad. El próximo rival de la Vinotinto es Jamaica, que aún no ha sumado puntos en el torneo: se enfrentarán en el Q2 Stadium de Austin, Texas, el domingo 30 de junio. A la misma hora, México y Ecuador chocarán en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, por el otro duelo del grupo. Ambas selecciones hoy tienen tres unidades y deberán medirse para definir al posible segundo clasificado, el que probablemente sea el rival de Argentina en cuartos de final.